Kommunestyrerepresentant og nestleder i Lørenskog Sp, Cato Werner Monrad, trekker seg fra alle verv i eget parti.

Det bekrefter han til NRK.

Grunnen er at han mener partiledelsen har holdt velgerne og egne lokalpolitikere for narr da de ikke snudde vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Jeg trekker meg på grunn av den framlagte regjeringsplattformen, der vi ser at Andøya ikke har blitt prioritert i det hele tatt.

Vil beholde integriteten

Monrad mener partiet har lovet sine egne politikere at de ikke ville gå inn i regjering hvis ikke vedtaket omgjøres.

Dette budskapet ble blant annet gitt av stortingsrepresentant for Sp, Willfred Nordlund, i 2017.

Lovnaden vises godt i oppslutningen partiet fikk i Andøy kommune, med hele 54 prosent.

– Dette er et budskap vi har fortalt våre velgere på stand. På mange måter virker dette som en lokal sak, men det er det overhodet ikke.

Sakens kjerne ligger i hvor Norges overvåkningsfly skal ha base. I 2016 ble det bestemt at de nye P-8 Poseidon-flyene skulle ha base på Evenes, mens de eldre P-3 Orion-flyene skulle fases ut.

Monrad forteller at han har fått 3–400 meldinger fra folk som har vært delaktig i kampen om å beholde flystasjonen.

For å beholde egen integritet melder han seg nå altså ut.

– Jeg tar ansvar for det jeg har sagt, og trekker meg fra partiet. Dette kommer til å bli et hardt slag for Senterpartiet, når de ikke følger opp løftene de gir velgerne sine.

– Mange utmeldelser siste døgnet

Lill Pettersen er leder i Andøy Senterparti. Hun bekrefter Andøya-saken har fått flere i lokallaget har meldt seg ut av partiet det siste døgnet.

Pettersen har vært Sp-medlem så mange år at hun husker da lokallaget hadde 32 medlemmer.

Da partiet sentralt begynte å jobbe for Andøya, steg medlemsmassen til over hundre.

Nøyaktig hvor mange utmeldelser partiet har hun ikke oversikt over, fordi systemene ikke oppdateres så raskt.

– Det er veldig trist at folk melder seg ut. Dette er en tydelig protest. Folk i Andøy føler seg ført bak lyset av partiledelsen.

Selv skjønte hun hvor det bar med Andøya da SV gikk ut av regjeringssonderingene på Hurdalssjøen.

– Da tenkte jeg at «der var løpet kjørt for Andøya flystasjon». Både SV og Sp har vært helt klar på vedtaket om nedlegging måtte reverseres.

– Har ikke sviktet

Den nyansatte forsvarsministeren Odd Roger Enoksen legger ikke skjul på at også han er skuffet over at partiet hans ikke fikk gjennomslag for å opprettholde patruljeflyene på Andøya, men han vil ikke være med på at partiet har sviktet.

Odd Roger Enoksen, ny forsvarsminister og tidligere direktør i Andøya Space. Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Vi lever i et demokrati. Det er ingen som kan diktere resultatene. I denne saken har man kommet fram til et resultat som mange skulle ønske var annerledes, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Men jeg kan ikke på noen måte si at Senterpartiet har sviktet, sier han.

Enoksen er ikke helt sikker på om han vil klare å roe reaksjonene hjemme i Andøy kommune.

– Om jeg klarer å roe gemyttene eller ikke, det vil vise seg. Det er stort engasjement rundt denne saken. Det skjønner jeg. Det har jeg også hatt og det har jeg. La det ikke være noe tvil om det.