Forsvarseksperter: – Ikke urealistisk at Andøy-nedlegging kan reverseres

– Omkamper er ikke noen man liker spesielt godt på Stortinget, men alt er mulig i politikken. Imidlertid må det komme på bordet at de er gjort åpenbare feil, at regnestykket er feil eller at det kommer helt nye fakta til, sier Karsten Friis, som er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Under en demonstrasjonen mot regjeringens forsvarsplan og for bevaring av Andøya flystasjon utenfor Stortinget tirsdag lovet tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide i Arbeiderpartiet en ny gjennomgang av beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon dersom partiet kommer i regjeringsposisjon.

– Vil lytte til amerikanerne

NUPI-forsker Ståle Ulriksen tror det er realistisk at Andøya-nedleggingen kan reverseres. Foto: Nils Mehren / nrk

Han får støtte av kollega Ståle Ulriksen, som er NUPI-forsker og lærer på Sjøkrigsskolen.

– Alle slike vurderinger er gjort med utgangspunkt i et kostnadsoverslag. Dersom det skulle vise seg at beregningene ikke holder, slik det er mange eksempler på fra tidligere, tror jeg ikke det er urealistisk å endre både denne og andre slike beslutninger, sier han til NRK.

Dersom det for eksempel skulle vise seg å være billigere å kjøpe luftvern til både Andøya og Evenes enn å gjennomføre flytting da faller egentlig det beste argumentet for flytting, tror han.

Markering for bevaring av Andøya flystasjon foran Stortinget tirsdag. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Når det gjelder Andøya kan også amerikanske vurderinger få betydning, sier Ståle Ulriksen.

Sterke stemmer innad i Forsvaret

NUPI-forsker Karsten Friis har merket seg at Andøya-debatten langt fra har handlet om lokalisering og distriktspolitiske hensyn. Foto: NUPI

Karsten Friis har merket seg at Andøya-debatten langt fra har handlet om lokalisering og distriktspolitiske hensyn.

– Det er også ganske tunge, fagmilitære argumenter som brukes, både fra Orion-miljøet og miljøet rundt F-35-flyene, som er kritiske til Evenes. Forsvarsdepartementet må nok bli flinkere i å svare på den fagmilitære kritikken, dersom de skal klare å legge ballen død, tror Friis.

– Politisk spill

– Det ligger et potensielt stemmetap for Ap, ikke bare rundt Andøya-saken men også flyttingen av helikopterskvadron 339 fra Bardufoss, sier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK. Foto: NRK

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK tilskriver snuoperasjonen i Arbeiderpartiet som et utslag av valgflesk.

– Når Ap nå gir nye signaler er det fordi det er valgkamp, det er det ingen tvil om. Ap gjør det dårlig på flere målinger, og presset rundt Andøya har så stor politisk sprengkraft at Ap gir disse signalene nå.

Det er ikke bare Arbeiderpartiet som har noe å tape i Andøya-saken.

– Dersom det kommer et regjeringsskifte der Senterpartiet får tung innflytelse, er det et minimumskrav å reversere beslutningen om Andøya. Det vil være en veldig stor fallhøyde for Senterpartiet å akseptere det som ligger i langtidsplanen.

– Det ser også Arbeiderpartiet, og jeg tolker utspillet som en forskuttering av det, sier Magnus Takvam.