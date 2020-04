Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er snakk om en eldre pasient med underliggende sykdom som dessverre gikk bort i natt, sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen ved UNN sier til NRK.

Mannen testet positivt for covid-19 i forbindelse med innleggelsen, opplyser sykehuset.

Dette er den tredje innlagte pasienten med covid-19 som dør ved UNN, forteller Johansen.

Dødsfallet er det første i Nordland som relateres til koronaviruset.

40 ansatte ble satt i karantene

I midten av april ble 40 ansatte ved sykehuset i Narvik satt i karantene.

Årsaken var en sykehuspasient som først hadde testet negativt på korona, testet positivt. Det førte til at 40 ansatte ble satt i karantene.

– Det er en krevende situasjonen for et lite sykehus med 540 ansatte. Når nærmere 40 av dem må ut i karantene så har det store konsekvenser for drifta, fortalte fungerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Marit Lind, til NRK.

I dag bekrefter sykehuset at det er samme pasient, som nå er død i forbindelse med korona. Smittekilden er fortsatt ukjent.

Pasienten har ligget på enerom under sykehusoppholdet i Narvik. Sykehuset vurderte derfor det som lite sannsynlig at andre pasienter ble smittet.

Kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen opplyser mandag:

– Av de rundt 40 ansatte ved UNN Narvik som har vært i karantene i forbindelse med denne pasienten, er de fleste nå tilbake i ordinær jobb. De siste, et fåtall, er ferdig med sin karantene i morgen. Så langt har ingen av disse testet positivt for covid-19.

De eneste med gul beredskap

Nordlandssykehuset og UNN er nå de eneste i landet som fortsatt har gul beredskap. Resten har gått tilbake til grønn.

På spørsmål om hvorfor UNN opprettholder gul beredskap, svarer Johansen at de vurderer beredskapen fortløpende, og viser til en pressemelding fra forrige uke.

Her kommer det fram at de opprettholder beredskapen blant annet fordi situasjonen fortsatt er uforutsigbar, og fordi man ikke vet om pandemien har stabilisert seg i Nord-Norge.

– Situasjonen kommer til å bli mer uforutsigbar i de månedene vi har foran oss, skriver administrerende direktør Anita Schumacher.

UNN nå har cirka 13.500 pasientavtaler som er utsatt på grunn av koronapandemien.