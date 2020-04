Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en krevende situasjonen for et lite sykehus med 540 ansatte. Når nærmere 40 av dem må ut i karantene så har det store konsekvenser for drifta.

Det sier fungerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Marit Lind, til NRK.

Pasienten ble først innlagt på lokalsykehuset i Narvik grunnet annen alvorlig sykdom, og ble deretter overflyttet til UNN Tromsø.

– Det ble gjort en test av pasienten for Covid-19, men den var negativ. Pasienten ble etter noen dager overført tilbake til Narvik, sier Lind.

En uke etter at han ble overflyttet tilbake til Narvik, utviklet han symptomer på koronavirus, og pasienten ble på nytt testet. Denne gang var prøvesvaret positivt.

– Vi vet ikke hvor eller hvordan vedkommende har blitt smittet. At den første testen var negativ, trenger ikke å bety at vedkommende ikke allerede var smittet. Tidlig i et sykdomsforløp vil ikke testene nødvendigvis gi utslag. Men om det er dette som har skjedd her, vet vi ikke, sier kommunikasjonsrådgiver ved UNN, Jørn Resvoll.

Denne situasjonen er krevende for lokalsykehuset i Narvik informerer Marit Lind, fungerende direktør ved UNN. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Pasienten har ligget på enerom under sykehusoppholdet i Narvik. Sykehuset vurderer derfor at det er lite sannsynlig at andre pasienter er smittet.

– Vi har foretatt en smittesporing og vurdert hvem som kan ha vært eksponert. Smittevernfolkene konkluderte med at man ikke trenger å smittespore mer enn i Narvik.

Ifølge Lind skal ikke dette skape en utrygghet for pasienter.

– Vi må justere driften ut ifra den kapasiteten som er tilgjengelig, men noen pasienter som tidligere ville blitt behandlet i Narvik nå vil få hjelp i Harstad eller Tromsø.

Avdelingsleder ved UNN Narvik, Ove Laupstad, er bekymret for norsk helsevesen.

– Det er viktig at personer tar kontakt med helsevesenet om man føler seg dårlig. Henvend deg til fastlege eller til et sykehus. Ikke vær redd å ta kontakt med helsevesenet. Det er den største trusselen vi ser i norsk helsevesen.

Jobber med ulike tiltak

For å sikre driften i UNN Narvik på best mulig måte jobber sykehuset med ulike tiltak:

De cirka 40 ansatte i Narvik som har vært i kontakt med pasienten er satt i karantene i en uke fra i går kveld, og følges opp med hyppig testing ila uka.

Øyeblikkelig hjelp-pasienter som ikke må til UNN Narvik, ivaretas av UNN Harstad og UNN Tromsø.

Pasienter som kan skrives ut til eget hjem eller andre institusjoner, blir skrevet ut i løpet av dagen.

I tillegg må andre pasienter overføres til UNNs øvrige driftsenheter i Harstad og Tromsø.