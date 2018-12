Forskerne sliter med å finne ut hva som er i fiskeproduktene

Norske forskere har i flere år jobbet på oppdrag fra Mattilsynet med å utvikle en metode for å avsløre juks med fiskemat. Ved hjelp av DNA finner de ut om for eksempel torsk er torsk.

– Det handler om matsikkerhet. At forbrukerne får de produktene de betaler for. Det gjelder både i butikk og restaurant, sier forsker og økotoksikolog Pål Olsvik ved Havforskningsinstituttet.

Undersøkelser i EU har vist at mellom 30 og 50 prosent av fiskeprodukter er feilmerket. Selv om matmyndighetene i Norge mener det ikke er noen indikasjoner på at det samme er tilfellet i Norge, er det viktig å ha på plass en metode for å avsløre feilmerking.

– Metoden kan gi myndighetene en verktøykasse som kan brukes for å slå fast at fisk som blir importert og solgt i Norge er riktig merket, og ikke inneholder noe annet enn det som er oppgitt, sier Pål Olsvik.

Kan være mange ulike arter i en fiskekake

Olsvik og kollegene ved Havforskningsinstituttet har imidlertid støtt på problemer underveis i arbeidet. Det har nemlig vist seg vanskelig å finne ut nøyaktig hva som er i blandingsprodukt som fiskeboller, fiskepudding og fiskekaker.

– Fiskeprodukter som selges i Norge kan potensielt inneholde fisk fra et titalls arter. Og problemet når det gjelder fisk er at vi mangler gode genom. Det betyr at vi fortsatt ikke har helt oversikt over genmaterialet til matfisken vår. Det gjør det vanskelig å analysere såkalte blandingsprodukter med ulik fisk, sier Olsvik.

– Det er også vanskelig å si noe mengdeforholdet. Dersom det er opplyst på emballasjen at en fiskekake inneholder 40 prosent hyse, kan vi ikke gå inn å kontrollere det.

Olsvik forteller at det selges 1.500 fiskearter i verden. Ingen i dag har oversikt over genmaterialet til disse artene. Landbruksdyr som sau, storfe, gris og hest har kjent genmateriale.

Olsvik understreker at forskerne så langt ikke har avslørt feilmerking eller matjuks i norske produkter.

Mye juks i EU

Foto: Susanne Lysvold / NRK

For slik er det ikke over alt. I EU viser undersøkelser at det jukses over en lav sko. Ifølge en undersøkelse fra Spania var hele 50 prosent av fiskematen feilmerket.

Selv om det ikke er avdekket omfattende feilmerking i Norge, mener Mattilsynet at det er viktig å få på plass en egen analysemetode for fisk her hjemme. Bakgrunnen var den såkalte hestekjøttskandalen i 2013, hvor store mengder hestekjøtt ble solgt som storfekjøtt.

Brukte ulovlig fisk i sushi

I fjor avslørte Matkontrollen i TV2 at flere sushirestauranter i Oslo servert en fisk det er ulovlig å selge som sushi i Norge. Da Mattilsynet i en landsomfattende undersøkelse i år sjekket om du får det du bestiller på sushirestaurantene fant de få spor av den helsefarlige fisken escolar, som kan gi diare og allergier.

Seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Norge importerer fisk fra EU og andre deler av verden. Å ha et analyseverktøy liggende klart er viktig. Vi ingen indikasjoner på at det jukses, men da har vi i hvert fall en beredskap på det, sier seksjonssjef Lise Rokkones i Mattilsynet.

Forskerne i Havforskningsinstituttet jobber videre med analyseverktøyet, og har godt håp om å knekke koden.

– Det kan ta sin tid, men vi skal nok komme i mål. Forskere over hele verden jobber med samme problematikken, sier Pål Olsvik.