Fiskematen som reiser jorda rundt

– Når vi spiser ulike fiskesorter minsker vi belastningen på enkelte fiskebestander, sier bærekraftsjef Maria Svantemark (bildet) i Findus Norden.

– Alaska pollocken Findus bruker er MSC-sertifisert, som betyr at den kommer fra en bærekraftig bestand og at fisket har skjedd med en minimal påvirkning av det øvrige havmiljøet,

Pollocken i fiskepinnene kommer hovedsakelig fra USA, og alt er fanget i Stillehavet i havområdene FAO67 og FAO61.

– Vi kan spore fisken tilbake fra middagstallerkenen hele veien til den bærekraftige bestanden.

Som bærekraftsjef er Svantemark opptatt av at Findus skal variere mellom ulike fiskeslag i produktene sine.

– Dersom vi og kommende generasjoner skal ha tilstrekkelig tilgang på fisk, må vi variere hvilke arter vi spiser.

Stillehavet og Kina

Av fiskeproduktene som Findus selger i norske butikker er 37 prosent produsert i Norge.

Fisken i fiskepinnene sendes med båt via Dutch Harbour i Alaska til Le Havre i Frankrike. Derfra går den videre til Findus-fabrikken i Boulogne-sur-Mer.

– Hvordan kan denne transporten være bærekraftig?

– Det kan høres langt ut, men transporten foregår via enorme containerskip hvor det kan gå 6000 frysecontainere på en båt. Det er en effektiv måte å transportere fisken på. Samtidig blir CO₂-utslippene per kilo fisk blir små.

Findus har i mange år har transportert fisk på det globale markedet. I tillegg til å hente Alaska pollock fra Stillehavet til fiskepinner og fiskegrateng, frakter selskapet norsk torsk til Kina for filetering og pakking, før den sendes hjem igjen.

Svantemark sier at denne transporten har en liten påvirkning på klimaet.

– Ikke bærekraftig

Selv om fisken kommer fra bærekraftige bestander og fiskes på bærekraftig måte, blir ikke nødvendigvis fiskepinnene til Findus et bærekraftig produkt, hevder professor Ove Jakobsen i økologisk økonomi ved Nord universitet.

– Dette er en måte å føre oss bak lyset på. Store containerskip slipper ut enormt mye CO₂. Skipene er også svært ressurskrevende å bygge og drifte, sier Jakobsen.

Dette er ikke Maria Svantemark enig i.

– Den største miljøpåvirkningene rundt fiske er selve fiskingen. Fiskingen utgjør 76-91 prosent av den totale klimapåvirkningen. Det betyr at hvordan fisken er fanget har en mye større påvirkning enn hvor den fanges.

– Pris alene ikke avgjørende

Økonomiprofessor Ove Jakobsen sier at billig råstoff og transport nok er lønnsomt for produsentene.

– Men noen betaler prisen, i form av lave lønninger og dårligere arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Svantemark avviser at pris alene er avgjørende for valget av råstoff i Findus-produktene.

– Pris er en av flere faktorer som vil kunne påvirke hvor mye nordmenn spiser av fisk. Vi bruker både torsk og alaska pollock i våre produkter av bærekraftshensyn, smaksvariasjon og ulike næringstoffer.

– Prisen på pollock og torsk varierer. Det vi ser på er om arten passer til de produktene vi vil lage.

Findus har eksistert siden 1945, og er en av pionerene innenfor dypfrysing av mat. Findus Norge AS eies i dag av Nomad Foods Europe, som har fabrikker i flere land, også i Norge. For et stort multinasjonalt konsern blir Norge et lite marked.

– Norge er et lite land med små volumer. Dersom et fiskeprodukt allerede produseres i et annet land, er det ikke forsvarlig å produsere samme produkt kun for det norske markedet. Det at vi har fabrikker i mange land gir oss muligheten å tilby produkter av veldig høy kvalitet til en akseptabel pris for forbrukeren, sier bærekraftsjef Maria Svantemark i Findus.