Mattilsynet: – Ville aldri godtatt så vag merking av kjøtt

– Den er i hvert fall fra havet.

Ved frysedisken på Coop Obs i Bodø står Amalie Heldahl (19) snur og vender på fiskepakken med seibiff med løk, fra Coops eget merke «Fra havet».

Mens kjøtt i butikkene kan spores tilbake til hvilken gård oksen kommer fra, er det ikke like enkelt å finne ut hvor fisken kommer fra.

– Jo, her står det. Fisken er fisket i det nordøstlige Atlanterhavet, sier venninnen Christina Amundsen (19).

Det nordøstlige Atlanterhavet er stort. Det strekker seg fra russiske Novaja Semlja i øst til Grønland i vest, sørover forbi Norge og Island – helt ned til Biscayabukta.

Det betyr at fisken kan være fisket hvor som helst i dette enorme havområdet. En så generell merking er ikke godt nok, mener Mattilsynet.

STORT HAVOMRÅDE: Det skraverte feltet viser Det nordøstlige Atlanterhav, som går fra Russland i øst og helt til Sør-Spania. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Nordøstatlanteren er et enormt geografisk fangstområde. Vi hadde nok aldri godtatt en slik vag merking av kjøtt, konstaterer seksjonssjef Lise Rokkones.

Norge er underlagt et internasjonalt merkeregelverk, som kun pålegger produsentene å opplyse hvilket hav fisken kommer fra. Mattilsynet jobber nå med å endre regelverket, slik at havet hvor fisken i fiskepinnene og seibiffen er fanget, må stå på pakken – som for eksempel Norskehavet eller Barentshavet.

Forteller ikke hvor fiskematen er laget

En ting er å finne ut hvor fisken kommer fra. Amalie og Christine lurer også på hvor fiskematen er laget?

– Det står ingen ting på pakken, sier Amalie Heldahl og studerer pakken med seibiff, mens venninnen henter opp en pakke fiskepinner.

Men svaret finnes på baksiden av emballasjen. En liten bokstav- og tallkode forteller at seien fra Nordatlanteren har reist Europa rundt med båt og bil før den havner i frysedisken i Bodø.

På baksiden av seibiffpakken står det en bitte liten kode, som starter med en P, og en serie tall. Bokstavene er en landskode, P-en står for Polen, mens nummeret henviser til fabrikken. Foto: Kari Skeie / NRK

Ifølge Mattilsynet er ikke sporingskoden på fiskepakkene ment for forbrukerne. Det er en kode for myndighetene, dersom det blir behov for å trekke tilbake et parti matvarer det er noe galt med.

– Det er egentlig ganske rart at de som lager maten vi spiser ikke forteller hvilket land den er laget i, synes Amalie Heldahl og Christina Amundsen.

Det er Forbrukerrådet helt enig i. De vil ha et strengere regelverk der forbrukerne får vite hvor fiskepinner, fiskekaker og seibiff er produsert.

MERKING VIKTIG: – Veldig mange er opptatt av hvor maten kommer fra. Da vi gjorde en undersøkelse på kjøtt, svarte ni av ti at opprinnelsesmerking er viktig. Jeg vil tro de samme tallene gjelder for fisk, sier fagdirektør Gunstein Instefjord. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener at vi forbrukere skal kunne ta opplyste valg ut fra hva vi er opptatt av.

– I dag får du faktisk ikke vite hvor verken fisk eller kjøtt kommer fra når det er snakk om ferdiglagd mat hvor kjøtt og fisk er en ingrediens. Det viser at regelverket bør bli strengere, mener han.

– Vil vurdere merkingen

NRK har kartlagt rundt 120 fiskematprodukter i fem butikkjeder i Bodø. Kartleggingen viser at produsentene gjerder merker med opprinnelsesland dersom fisken og produktet er norsk, men opplyser ikke like tydelig dersom fisken er hentet i Stillehavet eller produsert i utlandet.

Se hele NRKs kartlegging over bearbeidet fiskemat

PRODUSERT I NORGE: Sprøbakt torskefilet fra Norway Seafoods er tydelig merket på framsiden av pakken at den er produsert i Norge. Foto: Norway Seafood

– Det viser også at noen produsenter tøyer regelverket. Dersom du for eksempel bruker et norsk flagg på pakken, og produktet ikke er laget i Norge, er det å villede forbrukeren. Det bør ikke være lov, mener han.

Sjømatkonsernet Norway Seafoods er av produsentene som bruker norsk flagg på pakkene sine. Den sprøbakte torskefileten som er produsert i Norge, merkes med «Produsert i Norge». Kjøper du seibiff med løk eller fiskegrateng fra samme produsent, er de laget av polske og svenske fabrikkarbeidere. Det får ikke du som forbruker vite.

LAGET I UTLANDET: Seibiffen og fiskegratengen fra Norway Seafoods er laget i Polen og Sverige. Men det får ikke forbrukeren vite.

Norway Seafoods forklarer at flagget inngår som designelement i merkenavnet Norway Seafoods. At de norskproduserte produktene merkes er for å skille mellom norsk og utenlandsk produksjon.

– Men vi ser poenget til Forbrukerrådet, og vil se på merkingen, sier samfunnskontakt Krister Hoaas i Norway Seafoods.

Årsaken til at konsernet går ut av landet for å produsere fiskemat handler blant annet om pris.

– Pris er en ekstrem sterk driver for kjøpsadferd. Det teller inn. Men vi jobber kontinuerlig med å optimalisere produksjonen i Norge. Senest i år hentet vi tilbake et produkt fra Danmark til Norge, sier Hoaas.

Seibiffen til Coop er riktig merket etter dagens regler.

Coop sier likevel at pakken skulle vært tydelig merket med Polen, men at det ikke skjedde fordi leverandøren har byttet fabrikk. Dette skal rettes opp når ny emballasje trykkes.

Amalie, Christina og vi andre som vil vite hvor fiskematen er laget må vente på EU.

Statssekretær Anne Bramo i Helse og omsorgsdepartementet sier at vi i Norge har lite vi skulle ha sagt.

– Dette er områder som er harmonisert i EØS-området, slik at det nasjonale handlingsrommet er begrenset.