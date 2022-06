Forskere roper varsko om plastavfall: Slik mener de vi må ta tak i problemet

Grønn Punkt Norge har ansvar for en god del av plastemballasjen som samles inn i Norge.

Hvert år selger medlemsbedriftene deres varer med 140.000 tonn plastemballasje på. Drøye 54.000 tonn av dette samles inn og sendes til gjenvinning.

I en e-post til NRK skriver de litt om systemet for gjenvinning av plastemballasje i Norge. Blant annet skriver de at all plastemballasje fra husholdninger må sorteres i plastkvaliteter (PP, LDPE, HDPE osv.).

Slike sentrale sorteringsanlegg har vi foreløpig ikke i Norge. Derfor sendes innsamlet plastemballasje fra husholdninger til Tyskland for sortering før det kan gjenvinnes.

Men selskapet Plastretur, som driftes av Grønt Punkt Norge, planlegger et stort sentralt sorteringsanlegg også her til lands.

Grønn Punkt Norge understreker at de setter høye miljøkrav til transporten av plastavfall som sendes til utlandet. Plastretur og Grønn Punkt Norge har også full sporbarhet på all plastemballasje som går gjennom systemet deres.

Videre skriver de at det likevel er ting som kan bli bedre når det gjelder plastgjenvinning, også i Norge:

«Systemet må bli bedre for at vi skal nå nye gjenvinningsmål i 2025. For å få det til har vi blant annet stor aktivitet med våre medlemsbedrifter gjennom Plastløftet. Her setter bedriftene seg ambisiøse mål om å bruke mer resirkulert plast, kutte unødig bruk av plast og ikke minst designe sin emballasje slik at den egner seg for gjenvinning.

I tillegg må langt mer plastemballasje sorteres riktig av sluttbruker. I dag går 65 prosent av all emballasjen våre medlemmer setter på markedet rett i restavfallet hos forbruker, og får dermed ikke engang sjansen til å komme inn i det sirkulære kretsløpet.

I tillegg må nok også mer sorteres ut av restavfallet da vi ikke kan forvente at sluttbruker blir så gode at de sorterer minst 80 prosent av all plastemballasjen sin riktig – noe vi er avhengig av om vi skal gjenvinne 50 prosent i 2025 og 55 prosent i 2030.

Vi må også få på plass gode incentiver fra myndighetene som gjør at det lønner seg å bruke resirkulert råvare fremfor jomfruelig. Og det offentlige, som en enorm innkjøper og premissleverandør, kan selv øke attraktiviteten ved å etterspørre resirkulert råvare fremfor produkter laget av jomfruelig plast.»