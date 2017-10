Fornærmet i Tysfjord-saken: – Ble bedt om å ikke si noe

I dag forklarte den tredje kvinnen seg i saken hvor en mann i 40-årene fra Tysfjord står tiltalt for seksuelle overgrep mot til sammen seks kvinner.

Mannen er også tiltalt for å ha brutt tillitsforholdet til flere av kvinnene, blant annet ved å ha utgitt seg for å være en sjaman med helbredende evner.

Tysfjord-mannen skal ifølge tiltalen ha forgrepet seg på kvinnen ved to anledninger. I dag forklarte hun seg i Salten tingrett. Da overgrepene skal ha skjedd var kvinnen rundt 16 år.

– Jeg følte meg skitten, sa hun i retten i dag.

Medieomtalte bidro til at hun anmeldte

I retten fortalte kvinnen at hun ved begge tilfellene hadde protestert både ved å gjøre fysisk motstand og ved å snakke til tiltalte.

På spørsmål fra aktor Jorild Steindal om hvorfor hun anmeldte saken i fjor, svarte kvinnen at hun ikke hadde tenkt til å anmelde. Hun ombestemte seg da en av de andre kvinnene tok kontakt med henne.

– Da jeg skjønte at vi var to stykker som hadde blitt utsatt for overgrep fra den samme personen, følte jeg at jeg hadde et ansvar. Hadde jeg visst at denne saken ville bli så stor, hadde jeg nok ikke anmeldt.

Kvinnen fortalte at tida etter de to overgrepene har vært svært vanskelig. Hun har slitt psykisk og på et tidspunkt var hun redd for sitt eget liv. Hun fortalte også at hun har blitt utsatt for overgrep tidligere, men da ikke fra tiltalte.

– Det har vært og er generelt vanskelig for unge kvinner å gå til en anmeldelse, sier bistandsadvokat Kjell-Arne Mathisen på spørsmål om hvorfor hun ikke anmeldte saken tidligere.

– Det var kanskje forløsende at Tysfjord-saken kom opp og ble debattert i media.

Kvinnen fortalte også at mannen etter en tid hadde bedt henne om å ikke fortelle om hendelsen til noen av hans nærmeste.

– I dag har det vært en veldig tung dag. Hun har vært sliten i hele dag og det har vært tungt å gjenfortelle det som har skjedd, sier bistandsadvokaten.

Tiltalte måtte forlate retten

Da rettssaken startet i formiddag ba Mathisen om lukkede dører da kvinnen skulle forklare seg. Han ba også om at den tiltalte skulle forlate rettssalen under hennes forklaring.

– Det av hensyn til at hun uforbeholdent skulle kunne fortelle om den faktiske hendelsen, og unngå at det ble for ubehagelig.

Retten falt på at dørene skulle være åpne, men at mannen ikke fikk være til stede når kvinnen forklarte seg.

– Det var uproblematisk. Han fikk høre forklaringen på video løpende mens den ble gitt, sier forsvarer Tarjei Ræder Breivoll.

– Hva tenker han om det som ble sagt?

– Hans tilbakemelding på forklaringa var at den ikke inneholdt noe uventet. Tiltalte mener at det har vært frivillig seksuell omgang, og det fremkom ting i hennes egen forklaring som underbygger at han kan ha opplevd det som frivillig.