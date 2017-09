Mann i 40-årene tiltalt i forbindelse med Tysfjord-saken

– Tiltalen ble forkynt i går, opplyser advokat Tarjei Ræder Breivoll overfor NRK.

Han er forsvareren til mannen i 40-årene som nå er tiltalt for seksuelle overgrep mot seks fornærmede kvinner. Mannen er den første som er tiltalt i tilknytning til den såkalte Tysfjord-saken, ifølge VG.

Mannen i 40-årene er blant annet tiltalt for fem voldtekter. Ved tre tilfeller skal han også ha misbrukt et stillings- eller tillitsforhold til å skaffe seg seksuell omgang, skriver avisa.

– Min klient har vært siktet og under etterforskning i lang tid, og har derfor vært forberedt på at det ville bli tatt ut tiltale. Så han er slik sett ikke overrasket, sier Breivoll til NRK.

– Når det er sagt så erkjenner han ikke straffskyld etter tiltalen. Han erkjenner å ha hatt seksuell kontakt med enkelte av de fornærmede, men at dette har vært frivillig.

Det var Avisa Nordland som omtalte saken først.

Erkjenner ikke straffskyld

Noen av overgrepene skal ha skjedd under en form for behandlingssituasjon der mannen, ifølge tiltalen gjengitt av VG, har utgitt seg for å være sjaman.

Under påskudd av å skulle samle energi for å kontakte de fornærmedes avdøde fedre – eller som annen form for «behandling» – skal den seksuelle omgangen ha blitt gjennomført.

NRK har tidligere fortalt hvordan han skal ha brukt sin omgangskrets for å komme i kontakt med de fornærmede, men at han også skal ha brukt kontaktannonser.

I disse annonsene påsto han å ha helbredende evner, og politiet opplyste at den nå tiltalte mannen gjennom en årrekke har vært aktiv som helbreder.

Bekjent av familien

Mannen ble pågrepet og varetektsfengslet i begynnelsen av desember i fjor, men løslatt i februar. Han er fra Tysfjord men overgrepene skal ha skjedd i andre deler av landet.

En kvinnene var 16 da overgrepet skal ha skjedd, opplyser Eirik Teigstad, som er bistandsadvokat til vedkommende.

– Dette skjedde for tre år siden, og saken har vært veldig belastende for henne. Hun har gått mye til psykolog og ser fram til å bli ferdig med saken, sier han til NRK.

Han forteller at mannen er en bekjent av familien, men at overgrepet skal ha skjedd i en behandlingssituasjon.

Den yngste var under 14 år gammel da hun skal ha blitt utsatt for overgrep, mens den eldste fornærmede i dag er cirka 80 år gammel.