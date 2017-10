SISTE: Mannen som er tiltalt for voldtekt og overgrep mot seks kvinner i Tysfjord møtte opp i retten da saken startet klokken 12. Den tiltalte mannen har vært på sykehus, etter at han mandag morgen ikke var frisk nok til å være til stede i retten. Hans forsvarer Hilde Guldbakke har bedt om at saken går for lukkede dører.

Utga seg for å være sjaman

Politiet mener den overgrepstiltalte mannen i 40-årene ved flere tilfeller utga seg for å være sjaman og har derfor også tiltalt ham for å ha misbrukt noen som sto i et tillits- eller avhengighetsforhold til ham.

Mannen ble pågrepet på Bardufoss 6. desember i fjor. I tillegg til voldtektene er han tiltalt for seksuell omgang med en jente under 16 år.

Det er satt av ti dager til rettssaken mot mannen som skal opp i Salten tingrett mandag 2. oktober.

Bistandsadvokat Kristin Fagerheim Hammervik. Foto: Lars-Bjørn Martisen / NRK

Kristin Fagerheim Hammervik er bistandsadvokat for to av kvinnene som mannen fra Tysfjord skal ha forgrepet seg på seksuelt. Hun sier dagen i dag blir vanskelig.

– De gruer seg veldig, men samtidig ser de fram til å endelig få saken opp. Særlig den ene har ventet i mange år på dette, sier Hammervik.

– Krenkende

Pågripelsen og nå rettssaken er første i rekken, etter at flere kvinner fra Tysfjord sommeren 2016 fortalte om omfattende overgrep i den lille nordlandskommunen.

Hammervik representerer en av dem som blant annet skal ha blitt utnyttet av tillitsforhold med den tiltalte.

– Han skal ha utgitt seg for å ha evner til å komme i kontakt med de døde, noe som har gitt grunnlaget til kontakten mellom de. Dette er en mann som hun i utgangspunktet hadde tillit til og som hun hadde samtaler med om vanskelige temaer.

– Det er særdeles krenkendes å ha opplevd det som hun har opplevd, sier Hammervik.

Les mer: Voldtektssiktet hevdet han kunne helbrede

– En utfordring å møte ham i retten

90 saker var i slutten av august fortsatt under etterforskning, mens rundt 40 saker var henlagt eller i ferd med å bli det på grunn av foreldelse.

Politiet startet etterforskning av sedelighetssakene i Tysfjord i juni 2016. Størstedelen av de angivelige overgrepene har skjedd i kommunen.

Kvinnene som er fornærmede i saken er i dag fra rundt 20 til rundt 80 år gamle. En av dem var 16 år da overgrepet skal ha skjedd, en annen psykisk utviklingshemmet.

Det blir tøffe dager fremover, men Hammervik sier at hennes klienter er innstilt på å forklare seg.

– Det blir utvilsomt en utfordring å møte han i retten, sier Hammervik.

Politiet opplyste til Avisa Nordland i slutten av august at de regner med å avslutte etterforskningen av de mange overgrepssakene før jul. Foto: Malin Nygård Solberg / Nrk Nordland

– En alvorlig sak

Statsadvokat Jorild Steindal sier saken er alvorlig.

Konstituert statsadvokat Jorild Steindal er aktor i saken. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er en omfattendes overgrepssak. Det er ikke ofte vi har så mange fornærmede

og så mange poster der alle gjelder seksuell overgrep.

Tiltalen er på seks poster, fem av disse er voldtekter mot til sammen fire ulike personer.

De andre postene gjelder misbruk av avhengighetsforhold eller stilling, og et tilfelle er av seksuell handling. Overgrepene i tiltalen skal ha skjedd i perioden fra 2007 til 2014.

– Det mest alvorlige og det som har lengst strafferamme i tiltalen er de fem voldtektene, sier Steindal.

Uforståelig

Advokat Hilde Guldbakke. Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Den tiltalte mannen stiller seg på sin side uforstående til tiltalen.

Forsvarer Hilde Guldbakke sier til NRK at det ved enkelte tilfeller er snakk om frivillig kontakt.

– I noen tilfeller stemmer ikke tiltalen overens i det hele tatt. Han stiller seg så klart helt uforstående, det er ikke snakk om noen utnyttelser.

– Hvordan opplever tiltalte denne saken?

– Det er så klart en veldig stor belastning for tiltalte. Han har blitt lei seg og deprimert, han synes det er veldig tungt, sier Guldbakke.