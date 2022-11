NRK har tidligere skrevet om misnøyen rundt den nye rektoren på Helligvær skole i Nordland.

Kvinnen ble ansatt rett før skolestart i år, men nå kommer hun altså ikke tilbake.

Det opplyser Bodø kommune.

– Hun ba 31. oktober arbeidsgiver om å kommunisere til fortsatte, foreldre og ansatte at hun ikke ville komme tilbake til skolen i Væran, sier Elin Eidsvik, avdelingsdirektør for oppvekst- og kulturavdelingen i Bodø kommune.

Foreldre og foresatte slo alarm

Skolen i Væran har både barnehage og skole med trinn fra første til tiende. Der går tre barnehagebarn og 15 elever.

Like etter ansettelsen slo foreldre og foresatte alarm.

– Det er så ille på skolen nå at det ikke kan bli verre. Vi er nødt til å si ifra. Gjør vi ikke det er vi dårlige foreldre, sa representant for FAU på skolen, Nina Pedersen, til NRK den gang.

Foreldre mener at dårlig arbeidsmiljø har ført til både oppsigelser og sykmeldinger i både skolen og barnehagen.

Ifølge foreldrene skal førsteklassingene ha hatt 13 ulike lærere den første måneden.

Ungdomstrinnet skal i perioder ha vært helt alene, og i mange fag skal det ikke ha vært undervisning.

Rektoren har tidligere vært i medias søkelys på grunn av kritikkverdige forhold i blant annet en barnehage hun drev i Bergen.

Kommunen vil vurdere sine rutiner

– Situasjonen nå er slik at skolen og barnehagen er i vanlig gjenge med konstituert rektor inntil videre, sier avdelingsdirektøren i Bodø.

Elin Eidsvik mener et trygt miljø for barna på Helligvær er det viktigste. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Eidsvik legger til at det er en beslutning den omtalte rektoren har tatt og bedt kommunen ta med videre til Helligvær.

– Rektoren har et stillingsvern, hva skjer videre?

– Det vil vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt. Vi betrakter det til å være en personalsak.

– Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg?

– Det må vi komme tilbake til. Det er viktig at vi nå høster de erfaringene som partene internt og utenfor har gjort seg.

På spørsmål om kommunen tar kritikk forteller Eidsvik at kommunen må vurdere sine rutiner før de kommer tilbake til det på et senere tidspunkt.

– Trygt og godt miljø

– Det aller viktigste er at barn i barnehagen og elever på skolen har et trygt og godt miljø i sin hverdag.

Ifølge avdelingsdirektøren for oppvekst- og kulturavdelingen har Bodø kommune fått meldinger fra ansatte og foreldre om at barna nå har en mer stabil hverdag.

Elin Pedersen fra foreldreutvalget (FAU) ved Helligvær oppvekstsenter som har ansvar for skole og barnehage forteller at de er fornøyde med sakens utvikling.

– Vi er glade for at vi nå har en god dialog med skoleeier, og at elevene nå har et stabilt og godt skolemiljø.