Folket sa nei til sammenslåing – nå kommer kuttene

Det var en amper stemning som preget kommunestyremøtet i Steigen, da politikerne i dag ble nødt til å vedta en rekke kutt i tilbudet til innbyggerne.

Politikerne hadde lovet innbyggerne at de skulle la dem avgjøre om Steigen skulle slå seg sammen med Bodø. Da folket nok en gang stemte for å forbli en egen kommune, fulgte kommunepolitikerne rådet og skrinla sammenslåingsplanene.

Det var det derimot ikke alle som var fornøyd med, ettersom kommunen er i en svært vanskelig situasjon og flere har hevdet at Steigen ikke klarer seg på egen hånd.

– Jeg tror følelsene har kommet i veien for fornuften. Dette er den svarteste dagen jeg har vært med på i min politiske karriere, sier gruppeleder for Ap i Steigen, Fred Eliassen.

Foreslår å legge ned tre skoler

Fred Eliassen mener den vanskelige økonomiske situasjonen i Steigen, burde ført til en sammenslåing med Bodø. Foto: Gerd Elise Martinsen

I dag måtte nemlig kommunen vedta en rekke smertefulle kutt.

Tre av fire skoler ble vedtatt oppstartet nedlagt, deriblant Laksestad skole som ble pusset opp for 15 millioner kroner i fjor. Det ble også vedtatt kutt i eldreomsorgen og i antall sykehjemsplasser.

– Dette er ikke noe annet enn et krisebudsjett. Jeg tror innbyggerne ikke har blitt godt nok informert om hvor ille den økonomiske situasjonen faktisk er.

Gruppelederen var en av dem som tok til orde for å slå seg sammen med Bodø, som følge av den dårlige økonomien i kommunen. Men tidligere denne uka sa drøyt 60 prosent av innbyggerne i Steigen nei til sammenslåing i ei folkeavstemning.

Håper Stortinget vurderer situasjonen

Nå setter Eliassen sin lit til stortingspolitikerne.

– Jeg håper Stortinget vurderer situasjonen i Steigen særdeles nøye. Jeg vil ikke svare nå på om jeg håper på en tvangssammenslåing, men blir kuttene enda verre enn det vi ser nå, så er det ikke godt å si hva jeg vil håpe på.

Ordfører Asle Schrøder fra Senterpartiet tror Steigen har det best alene i det lange løp. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ordfører Asle Schrøder fra Senterpartiet er derimot svært fornøyd med at kommunestyret valgte å følge rådet til folket, til tross for at de måtte gjøre noen svært vanskelige valg.

– På lang sikt tror jeg det beste for kommunen vil være å stå alene, selv om det blir noen tøffe år nå, sier Schrøder som tror den økonomiske situasjonen kan snu.

– Vi har i dag sett en vilje til å gjennomføre tøffe tiltak for å få økonomien på rett kjøl, så jeg tror dette på sikt skal gå bra.