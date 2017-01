Kriserammet kommune pusset opp skolen for 15 millioner – nå vil de legge den ned

Det er dagen derpå i Steigen. I går sa innbyggerne nei til å slå seg sammen med Bodø, og dermed fikk spørsmålet som har skapt splid i kommunen sin endelig konklusjon.

Når kommunestyret på fredag skal bestemme seg, vil de etter all sannsynlighet følge folkemeningen og avslå tilbudet fra Bodø.

Det betyr altså at de som har kjempet for selvråderett har vunnet over dem som mener kommunens økonomiske situasjon er så dårlig at Bodø-alternativet var det eneste som kunne redde kommunen.

På fredag vil politikerne ikke bare si nei til Bodø, men de vil også sende kommunebudsjettet inn til Fylkesmannen, og i dette budsjettet kommer det frem at tre av fire skoler blir lagt ned, det samme blir åtte sykehjemsplasser og det vil komme kutt i flere andre tjenestetilbud.

Ordføreren: – Vi er i en skvis

For ordfører og nei-mann Asle Schrøder (Sp) blir det vanskelig å juble for valgseieren. Nå begynner nemlig den harde hverdagen.

– Vi er i en skvis, det er ingen tvil om det. Vi har et budsjett som inneholder tøffe tiltak, konkluderer ordføreren.

– Dere skal legge ned tre av fire skoler i kommunen. Hvordan blir det?

– Det er den tøffeste biten. Jeg tilhørte mindretallet som hadde mindre dramatiske forslag, men det er dette flertallet i kommunestyret har vedtatt.

Ordfører Asle Schrøder i Steigen har kjempet hardt for Steigens selvstendighet. Men nå kommer kuttene i budsjettet for å redde kommuneøkonomien. Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Pusset opp og legger ned

En av skolene som nå ryker er Laskestad, som ligger cirka tre mil fra kommunesenter Leinesfjord. At nettopp denne skolen nå blir lagt ned, kan virke paradoksalt, innrømmer ordføreren.

For i 2015 ble Laskestad skole pusset opp for 15 millioner kroner.

– Jeg har aldri villet legge ned skolen, men det er det jeg blir tvunget til å gjøre om budsjettet blir stående.

– Men hvordan er det mulig å pusse opp en skole for 15 millioner kroner, og så legge den ned rett etterpå?

– Det kan du si. Det er et kjempevanskelig spørsmål og jeg har ikke noe godt svar på det. Steigen består at tre gamle kommuner, og alle kjemper for sitt nærsamfunn. Det har vært tverrpolitisk enighet om at vi skulle bevare skolene – frem til nå.

Fylkesmannen: – Svært alvorlig

Den økonomiske situasjonen i Steigen er så alvorlig at kommunen tidligere i januar søkte Fylkesmannen om å få øke kassakreditten fra 30 millioner til 45 millioner kroner. Søknaden ble innvilget, men i brevet med godkjennelsen skriver Fylkesmannen følgende: «Dette tegner et svært alvorlig bilde av kommunens økonomiske situasjon».

Hvert år går kommunen med store underskudd, alle reservene er brukt opp og gjelden har vokst til 200 millioner.

– Når kommunen har så store økonomiske utfordringer, er det da verdt å si nei til Bodø? Er selvstendigheten så viktig når den går på bekostning av velferdstilbudet i kommunen?

– Det er det som har vært det store spørsmålet Men jeg mener det er verdt, det mener jeg. Vi har inntektsmuligheter, men dessverre har vi ikke fått utnyttet det til nå.