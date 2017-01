Steigen sa nei til Bodø: – Folket har ofret velferden

Spørsmålet som har splittet befolkningen i Steigen fikk i dag en foreløpig konklusjon. I den andre folkeavstemningen på et drøyt halvt år, sa 60,9 prosent av innbyggerne nei til sammenslåing med Bodø kommune. 37,9 sa ja.

Det er trist, synes ja-mannen Fred Eliassen.

– Den roen vi hadde fått ved å slå oss sammen med Bodø, blir det ingenting av. Nå kommer nedskjæringene. Tre skoler ryker, det samme gjør åtte sykehjemsplasser, og det kommer også andre kutt. Det beklager jeg, og det er trist for befolkningen i Steigen. 60 prosent av innbyggerne har godtatt store kutt i velferdstjenestene for at Steigen skal stå alene, sier han til NRK rett etter at valgresultatet ble klart.

Sa nei også i sommer

Bakgrunnen for folkeavstemningen i dag var at forhandlingsutvalget i Steigen og Bodø i fjor høst ble enige om en avtale om sammenslåing. Det skjedde til tross for at 64 prosent av folket i Steigen i fjor sommer sa nei til å bli en del av en ny storkommune i Salten.

Men før politikerne endelig skal avgjøre spørsmålet i et kommunestyremøte førstkommende fredag, ble det altså holdt en ny avstemning i dag.

Eliassen tror politikerne kommer til å høre på folket.

– En så klar melding fra innbyggerne er vanskelig å se bort fra, sier han.

Rådmannen: – Klarer oss ikke alene

Bakgrunnen for at Steigen bestemte seg for å ta en ny prat med Bodø, var kommunens alvorlige økonomiske situasjon.

Hvert år går kommunen med store underskudd, alle reservene er brukt opp og gjelden har vokst til 200 millioner.

I sommer var derfor rådmann Torben Martsrand tydelig på at Steigen ikke vil klare seg alene.

Varaordfører Arne B. Vaag i Steigen, som har ledet forhandlingene med Bodø, har tidligere uttalt til NRK at ekteskap med Bodø er eneste utvei for å opprettholde skole-, omsorgs og barnehagetilbudet.

Sittende ordfører Asle Schrøder fra Senterpartiet har vært innbitt motstander av sammenslåingen. Han mente Steigen risikerte å gi fra styringen, og at kommunen ville bli sittende med et lite lokalutvalg uten vesentlig reell makt og myndighet.

Bodø-ordfører: – Et klart mandat fra folket

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) tror valgresultatet betyr at planene om sammenslåing nå skrinlegges.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) konstaterer at signalet fra folk i Steigen er tydelig. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Jeg tolker det resultatet som et klart mandat fra folket. En stor overvekt sier nei. Skal selvfølgelig ikke forskuttere noe før behandlingen i bystyret i Bodø, men det vil overraske meg hvis man skal komme til noe annet enn samme konklusjon der.

– Betyr det at du regner med at Bodø sier nei til Steigen nå?

– Nå skal jeg la behandlinga gå sin gang i bystyret først, men med et så klart mandat fra folket i Steigen tenker jeg at noe annet vil overraske meg.

– Er du skuffet over utfallet i kveld?

– Nei, man skal aldri være skuffet over det folket sier. Først og fremst er jeg glad for den store valgdeltakelsen. Dette er et skoleeksempel i folkelig engasjement og deltakelse, og det tenker jeg vi er mange som har noe å lære av, sier Pinnerød, som samtidig avviser at prosessen har vært bortkastet.