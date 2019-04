Folk spurte om Ina skulle kjøpe ny fregatt etter handletur i milliardklassen

Handlemilliardærer er ikke som andre milliardærer.

Ina Selfors skulle en kjapp tur innom Coop Obs i Bodø for å raske med seg noen dagligvarer til fredagskosen.

– Jeg hadde med meg guttungen på fire som gikk og brukte denne «pipen» som han kaller den for, som skanner varer.

«Pipen», som altså er et verktøy som coopmedlemmer kan bruke for å slippe køen i bemannete kasser, skulle vise seg å bli en brysom følgesvenn for Ina.

Ina Kristin Selfors fikk seg et sjokk da hun så sluttsummen på Coop, fredag. Foto: Privat

For da de kom fram til kassen, ble sluttsummen på småpene 2 313 792 309,60 kroner.

– Da jeg kom til betalingen, så stod den og snurret uvanlig lenge. Jeg holdt på å få sjokk da jeg så at det stod et beløp på over 2,3 milliarder. Det ble en slitsom handletur, for å si det sånn.

– Har du kjøpt Helge Ingstad?

Ina tilkalte betjeningen og lurte på hva som hadde skjedd. Etter kort tid fant butikkmedarbeiderne ut grunnen.

I et ubevoktet øyeblikk forteller Ina at fireåringen har gått inn på «antall» på en sjokoladepose og tastet inn et tall som han garantert var fornøyd med.

Nærmere bestemt flere titalls millioner enheter.

En slik skanner var det som gjorde handleturen til Ina Selfors i dyreste laget. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Jeg tok bilde av beløpet og la det først ut på Snapchat. Der haglet det inn med tilbakemeldinger. For eksempel var det noen som lurte på om jeg hadde kjøpt en ny fregatt til Sjøforsvaret, eller om jeg var sikker på at jeg hadde fått med meg alt jeg trengte, ler hun.

Det endte heldigvis opp med at hun bare trengte å betale den reelle regningen.

Samboeren hennes var ikke hjemme, men fikk garantert bakoversveis da han fikk se det som kunne blitt resultatet av handleturen.

– Vi har en felles matkonto, men det er godt mulig han revurderer det nå, ler Ina.

Ingen grenser

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, kan ikke gjøre annet enn å le når han får høre den smått utrolige historien fra Bodø.

Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan «blippe» varer, ei heller hvor mange enheter du kan velge på hver vare.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop. Foto: John Andreassen

Derfor har han en god oppfordring å komme med til foreldre.

– Jeg vil anbefale alle foreldre til å ikke la disse små, håpefulle få tak i prispistolen. Det kan virke som et morsomt leketøy, men om poden leker som om han eller hun er med i Star Wars, så kan det bli dyrt om man ikke følger med.

Kristiansen forklarer at om man er i tvil om sluttsummen på handleturen, er det bare å få tak i betjeningen.

– Hadde dette vært nok til å kjøpe hele Coop?

– Heldigvis er vi eid av 1,7 millioner mennesker, så det ville ikke skje uansett. Men for å sammenligne så utbetalte vi én milliard kroner til våre medlemmer, og vi hadde en omsetning på 50 milliarder kroner i fjor.