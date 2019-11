3000 nordmenn tar en form for slankeoperasjon hvert år. Forskning viser at de aller fleste blir kvitt diabetes og kan slutte med hjertemedisiner.

Men ikke alle er så heldig.

Beate Haugseth veide 95 kilo da hun bestemte seg for å legge seg under kniven i 2010. Det hun hadde prøvd før for å gå ned i vekt, fungerte ikke.

Men i stedet for en lettere hverdag, ble livet hennes et smertehelvete.

– Jeg kjente umiddelbart etter operasjonen at noe var rart, ekkelt og ubehagelig. Jeg tenkte at det var normalt, men i tiden senere klarte jeg knapt spise. Jeg ble «knalldårlig», liggende på sofaen etter hvert måltid, fikk høy puls og kaldsvettet.

Beate Haugseth angrer etter at hun tok slankeoperasjon Foto: Tariq Alisubh / NRK

En lang kamp

Etter å ha blitt behandlet for en spiserørsbetennelse, trodde kvinnen fra Steinkjer at ting ville gå bedre.

Haugseth raste derimot ned i vekt og ble dårligere og dårligere. Det eneste hun klarte å få i seg var flatbrød og cola.

– Etter halvannet år hadde jeg gått ned 50 kilo. På det verste veide jeg 47 kilo, og kroppen fungerte knapt. Jeg fikk vite om muligheten for å omgjøre operasjonen av en pensjonert lege som jobbet ved et distriktsmedisinsk senter, der jeg fikk næring intravenøst.

Under en gastrisk bypass skilles den øvre delen av magesekken fra resten. Foto: Kari C. Toverud / CMI (sertifisert medisinsk illustratør)

Hun fikk etter et år endelig operasjonen omgjort ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2013. Det var derimot ikke uten kamp.

– Først sa de ved Sykehuset i Namsos at det ikke var mulig, så at det ikke var en operasjon de tilbød. Jeg sleit meg helt ut ved å kjempe mot sykehuset, men til slutt fikk jeg operasjonen ved St. Olavs i Trondheim.

Etter operasjonen kunne hun for første gang på lenge spise en vanlig brødskive.

– Tårene trillet nedover kinnene mine, og jeg kunne ikke tro det. Men det var ikke lenge før jeg ble dårligere, fikk mindre og mindre energi og til slutt ble diagnostisert med ME. Legen min mener at sykdommen skyldes påkjenningen av fedmeoperasjonen.

– Kan være grunnen

Assisterende generalsekretær i Norges ME-forening, Trude Schei, sier at de aller fleste tilfellene av ME kommer akutt, på bakgrunn av en infeksjonssykdom.

Det er likevel mye vi ikke vet om sykdommen, noe som gjør den vanskelig å identifisere. Beates påkjenning etter operasjonene kan være grunnen til at hun har ME i dag.

Fakta om ME Ekspandér faktaboks ME (Myalgisk encefalopati) er en nevrologisk sykdom med mange symptomer.

Hovedkjennetegnene er rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystem etter minimal fysisk og mental anstrengelse, samt unormal, lang restitusjonstid for gjenvinning av muskelstyrke og intellektuell kapasitet.

Oppstår akutt i ca. 80 % av tilfellene.

Utløsende årsak er vanligvis en infeksjon.

Opptrer både epidemisk, enkelttilfeller og i små grupper.

Forekommer i alle etniske grupper og sosiale lag.

Rammer voksne og barn av begge kjønn.

ME-foreningen har i dag en informasjonskampanie om hva som forårsaker ME. Kilde: ME-foreningen

– Vi vet om pasienter som mener de har fått det etter en ulykke, operasjon eller til og med en fødsel. Så det er ikke utenkelig at sånne operasjoner kan ha utløst ME hos en person som er genetisk sårbar for å få sykdommen.

I dag er Beate Haugseth 100 prosent ufør, og tilbringer mye tid i senga. Hun sier operasjonen har gjort at hun har gått glipp av mange år av barnas oppvekst.

Haugseth håper at andre som blir syk etter fedmeoperasjon nå får vite at det er mulig å gjøre om operasjonen.

– Det er mange det går bra med etter operasjonen, og jeg unner dem det så mye. Men det er så fryktelig mange som sliter og ikke får hjelp. Jeg vil at folk skal vite at det er mulig å reoperere, selv om jeg ikke har det noe bra nå.

Ingen registrerte tilfeller

– Det er på promillenivå. Det er veldig få som ber om å omgjøre operasjonen, men de som gjør det har som oftest alvorlige magesmerter eller næringssvikt.

Jøran Hjelmesæth er i tillegg til å være professor ved UiO, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.

Han sier at det som regel går fint med pasienter som tar operasjonen gastrisk bypass. Likevel er det tilfeller der pasienter kan få alvorlige plager.

– Det er noen som har magesmerter som vi egentlig ikke helt forstår grunnen til. Næringsmangel kan også utløse alvorlige symptomer fra hjernen hvis man mangler viktige vitaminer og mineraler.

Jøran Hjelmesæth er i tillegg til å være professor ved UiO, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er i disse tilfellene at en reversert operasjon kan bli aktuelt, men ved Hjelmesæths senter er det kun 3–5 pasienter av flere tusen som har gjort det.

At ME kan utløses av feilslåtte fedmeoperasjoner kan han ikke si noe om.

– I litteraturen er det ikke publisert noen tilfeller med ME og fedmeoperasjoner.

Men at Beate Haugseth hadde et problem, er han enig i.

– Det er ingen tvil om at denne kvinnen hadde et problem, siden hun ikke fikk i seg ordentlig mat. Folk må være klar over at det finnes bivirkninger til operasjonen, men dette er ikke veldig utbredt.

Helse Nord-Trøndelag og Sykehuset i Namsos har fått muligheten til å imøtegå kritikken. De vil av prinsipp ikke kommentere enkeltsaker fra deres pasienter.