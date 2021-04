Sonja Iren (21) elsker kroppen sin, men på TikTok møtes hun av hat

«Vi blir tykkere og tykkere. Og mer og mer misfornøyde.»

Slik startet programleder Fredrik Solvang tirsdagens Debatten.

Men ikke alle er misfornøyde, til tross for at de ikke har den kroppen som ofte fremstilles som «perfekt» i sosiale medier.

Sonja Iren Johnsen (21) deler bilder der hun fremmer positivitet rundt egen kropp.

På Instagram har hun 70.000 følgere. Der mottar hun stort sett gode tilbakemeldinger.

TikTok er en annen historie.

– Skremmende

Stephany La Rosa (18) sa under gårsdagens Debatten at hun synes det er helt fantastisk at bilder av ulike kropper vises frem i sosiale medier som TikTok.

Stephany Gabriela Crespo La Rosa forteller at kroppsidealet i sosiale medier var verre tidligere. Hun er glad bilder av alle typer kropper får positiv oppmerksomhet. Foto: privat

– Det var mye verre før da jeg var yngre. At det legges ut bilder av forskjellige kroppstyper gjør at jeg føler meg komfortabel ved å tenke at jeg ikke må ha et bestemt utseende. Jeg ser ut som jeg ser ut, sa hun.

Sonja Iren legger daglig ut bilder av seg selv. Hun har i likhet med La Rosa merket at Instagram er blitt en bedre plattform.

Men på TikTok renner det inn med stygge kommentarer.

«Din feite hval»

«Du promoterer overvekt»

«Har du hørt om dietter?»

– Uansett hvilke videoer jeg legger ut er det fullt av hatkommentarer. Det kan handle om alt mulig, men det meste går på vekt og at jeg er stygg. Eller at jeg promoterer overvekt, sier Sonja Iren til NRK.

«Da jeg oppdaget at jeg har et bryst som er større enn det andre fikk jeg panikk. Jeg ba til gud om at de ville bli «normale» da jeg ble voksen, men de forandret seg aldri. Jeg er normal, jeg ser bra ut og alle bryster er gode bryster.»​​​​​​​ Foto: Privat

– Det går ikke inn på meg, men jeg tenker at det er skremmende og kan ødelegge liv. Det er skummelt at unge mennesker faktisk tenker slik om andre.

Men den unge nordlendingen lar seg ikke stoppe av «haters».

– Jeg må bare fortsette å gjøre det jeg gjør for å få slutt på disse kommentarene. Jeg tåler det, men det er det ikke alle som gjør. De som skriver slikt bør ta det innover seg at det kan skade andre.

Viktig bidrag

Christine Sundgot-Borgen ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser, OUS, sier Sonja Iren gjør en viktig jobb i arbeidet for å normalisere synet på hva en «vanlig» kropp er.

– Jeg mener det er viktig og kan bidra til at flere får øynene opp for den variasjonen av kropper vi heldigvis har, og et mindre snevert syn på hva som er «normalt», sier hun til NRK.

Christine Sundgot-Borgen sier Sonja Iren har et viktig bidrag i debatten rundt kropp.

– Det vil kunne gjøre det vanskeligere å plassere seg innenfor eller utenfor «den godkjente boksen». Som igjen kan skape et vanskeligere grunnlag for å sammenligne seg med andre dersom det ikke lengre er en eller få standarder å måle seg opp mot.

Videre sier hun at det å regelmessig se en variasjon av kroppstyper gjør det lettere for mange å akseptere den kroppen de har.

– Det setter standarden for hva som er vanlig, og når standarden er uoppnåelig vil nok de aller fleste føle at de ikke når opp til denne standarden.

Aksept betyr ikke mer fedme

Kritiske røster hevder Sonja Iren promoterer fedme.

Det slår hun raskt ned.

– Det finnes noen som er tjukke, noen som er tynne. Men jeg vil være den beste og sunneste versjonen av meg selv. Derfor prøver jeg å finne en god balanse, leve sunt og ha det så godt jeg kan hele tiden.

– Jeg har lyst til å inspirere andre til å like seg selv som de er.

I likhet med Sonja Iren mener Sundgodt-Borgen at aksept av flere kropper ikke står i veien for at vi kan bli sunnere.

– Overvekt og fedme er et helseproblem, og det er nok mange som selv ser et behov for vektreduksjon og som ønsker å ta i bruk hjelp for å få bedre livskvalitet, sier hun og understreker:

– Men det betyr ikke at vi skal få kjeft for hvordan vi ser ut, eller de valgene vi har tatt. Det har aldri bidratt til hverken bedre fysisk eller mental helse, men heller det motsatte.

– Hvorfor skal du bruke tid på å hate deg selv?

Sundgot-Borgen presiserer at det er det positive selvbilde, ikke det negative, som vil være med å endre livsstilsvalg.

– Det er faktisk en positiv assosiasjon mellom et positivt kroppsbilde og gode livsstilsvaner. Fremsnakking av et positivt kroppsbilde vil være langt mer effektivt enn shaming og trakassering.

At Sonja Iren har godtatt den kroppen hun har, vil ifølge Christine kunne bidra til et mer bærekraftig forhold til mat og trening, og en bedre livskvalitet.

– Å oppleve trakassering og diskriminering som fører til et dårligere selvbilde gjør at flere i større grad isolerer seg, ikke vil møte opp på trening, treningssenter eller vise bilder av seg selv. Du vet at du får refs for den kroppen du har.

– Vi må slutte å snakke om hvordan folk ser ut, eller at de ikke er gode nok på grunn av overvekt eller fedme. Det vil ikke gjøre oss sunnere.

Avslutningsvis under Debatten stilte Sonja Iren et viktig spørsmål.

– Hvorfor skal du bruke tid på å hate deg selv?