Denne landsdelen er minst villig til å øke bensinprisene for klimaets skyld

Onsdag omtalte NRK hvordan Arbeiderpartiet lover å halvere regjeringens varslede avgiftshopp på drivstoff. De vil også skjerme deler av Norge for økning i pris de kommende fire år – da hovedsakelig utsatte deler i distriktene.

Og det virker å være populært.

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på oppdrag fra NAF viser at befolkningen i distrikter er de som er minst villig til å betale mer for drivstoff.

Ingunn Handegard, kommunikasjonsrådgiver i NAF, sier til NRK at de synes Arbeiderpartiets forslag er interessant.

– Da tar man innover seg hvilket reisebehov det er i distriktene, samt at det mange steder ikke finnes noen alternativer til bilen.

NRK forklarer Hvem er villig til å betale mer for drivstoff Bla videre Ville du akseptert økte drivstoffavgifter av hensyn til klima? NAFs undersøkelse spør disse landsdelene om spørsmålet: Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Østlandet

Sørlandet

Oslo Slik svarer landsdelene Nord-Norge: 64% sier nei

Midt-Norge: 48% sier nei

Vestlandet: 56% sier nei

Østlandet: 57% sier nei

Sørlandet: 57% sier nei

Oslo: 37% sier nei Slik svarer landsdelene Nord-Norge: 21% sier ja

Midt-Norge: 37% sier ja

Vestlandet: 27% sier ja

Østlandet: 26% sier ja

Sørlandet: 21% sier ja

Oslo: 45 prosent sier ja Distriktene vil ikke betale mer NAFs undersøkelse kategoriserer også mellom by og land ved hjelp av sentralitetsindeksen. Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet. Distriktene vil ikke betale mer NAF deler det inn i seks kategorier (1 til 6). Jo høyere tall, jo mindre sentralt bor vedkommende som er spurt. 1: 44% sier nei til økning i pris

2: 44% sier nei til økning i pris

3: 60% sier nei til økning i pris

4: 64% sier nei til økning i pris

5: 70% sier nei til økning i pris

6: 66% sier nei til økning i pris Distriktene vil ikke betale mer De to kategoriene som er minst sentrale (5 og 6) er altså mest i mot en økning i pris. Forrige kort Neste kort

Men ikke alle er enig i at en prisdifferensiering er veien å gå. Torsdag skrev NRK at professor Frode Steen kaller det hele et «urealistisk politisk prosjekt».

Nå melder andre seg på i debatten, og MDG hevder de har løsningen som vil skåne distriktene, samt straffe de som ikke velger å være miljøvennlig.

Vil straffe storforbrukere

Thomas Johansen, stortingskandidat for MDG Nordland, er ikke er enig i at differensiering av drivstoffpriser er veien å gå.

– Karbonavgift til fordeling (KAF) er løsningen. En klimabelønning som gir penger tilbake til folk når de velger miljøvennlige alternativer. Vi ønsker å få ned forurensingen, og vi mener denne modellen vil gjøre nettopp det.

Ifølge naturvernforbundet er KAF en «Robin Hood»-avgift på karbon. De med høy inntekt, høyt forbruk og dermed stort karbonfotavtrykk betaler mer enn de får tilbake. De med lavt forbruk og dermed et lite karbonfotavtrykk, får mer tilbake enn de betaler inn.

Slik kan KAF virke: Ekspandér faktaboks En rik person som kjører SUV og flyr mye vil hypotetisk betale 3000 kr i avgift. En syklende student vil betale 1000 kr. Til sammen blir det 4000 kroner. Når man deler likt så vil begge få 2000 kroner tilbake, men SUV-eieren taper 1000 kr og studenten tjener 1000. Neste år har SUV-eieren byttet fossilbilen med en Tesla og betaler bare 2500 kroner i avgift. Men syklisten har helt sluttet å fly fra NTNU og hjem fordi det er blitt så dyrt og betaler bare 500. De får 1500 hver, men fortsatt taper den rike Tesla-eieren og studenten går i pluss. Karbonavgift til fordeling skal hindre at de med dårligst råd får en større del av regningen enn de rike. Avgiften økes hvert år. Dermed tvinges vi til å ta grønne valg helt til vi ikke har karbon igjen i forbruket.

Canada har allerede innført karbonskatten. MDG vedtok i 2019 at de vil kjempe for at også Norge skal gjøre det – og det er nå en del av deres partiprogram. Johansen mener det er på høy tid at KAF nå innføres.

Thomas Johansen, stortingskandidat i MDG Nordland, mener KAF er en rettferdig måte å belønne folk som tar miljøvennlige valg. Foto: Marte Klemetsdal /

– Når de får det til i Canada, hvorfor skal vi ikke få det til her? Alle sammen forurenser, og da bør man betale for mengden forurensing. De som forurenser lite bør få betalt for nettopp det.

– Men hva med dem som bor i distriktene, der de kanskje ikke har mulighet til å velge noe annet enn bil med fossilt brennstoff? Skal de også straffes?

– Har du ikke alternativer skal du heller ikke straffes. Dette vil vi finne løsninger for. KAF er ikke vanskelig å implementere. Det handler om at vi må være villig til å følge prinsippet om at de som velger å forurense, kontra det motsatte, skal betale for det.

Ville du akseptert økte drivstoffavgifter av hensyn til klima? Ja Nei Vis resultat

Viktig del av et større bilde

Naturvernforbundet har siden 2015 støttet innføring av KAF i Norge. Generalsekretær Maren Esmark sier til NRK at modellen kan være helt glimrende for Norge.

Men hun understreker at dette på ingen måte vil løse alle utfordringer knyttet til miljø.

– Vi trenger politikere som snakker om noe annet billig bensin. Det stemmer at KAF er en fin modell, men i tillegg må man se på løsninger for miljøvennlig transport i distriktene, samt bedre tilpasset kollektivtransport, sier hun og legger til:

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. Foto: Else Karine Archer / NRK

– Også vil jeg legge til at forslaget om billigere bensin i distriktene er gammeldags og lite fremtidsrettet. Det er virkelig et sidespor. Sibir og California brenner. Klimaendringene kommer raskt og dramatisk. Vi har ikke tid til slike løsninger.

Thomas Johansen sier til NRK at de vil fortsette å kjempe for at KAF blir innført i Norge.

– Klimabelønning har vært en del av grønne tanker i lang, lang tid. Det har vært forskjellige varianter, men vi mener KAF er veldig grønn politikk og vil derfor at det skal innføres i Norge.