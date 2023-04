Etter at krigen i Ukraina brøt ut, gikk drivstoffprisene her til lands til himmels.

Mindre innførsel av drivstoff fra Russland førte til skyhøye oljepriser på 120–130 dollar fatet. Nå er derimot oljeprisen gått ned kraftig, men prisene holder seg likevel høye.

Det skyldes én ting, sier NHH-professor Øystein Foros

– Bildet er litt sammensatt for hvorfor vi ikke er tilbake på prisene før krigen. Det er én annen faktor, og det er dollarkursen. Olje omsettes i dollar, og selv om oljeprisene går ned, så har dollarkursen gått i motsatt retning.

Med en svak krone, fører det altså til at drivstoffprisene holder seg oppe.

Stor forskjell

Mange bilister med bensinmotor fikk kanskje sjokk da de så prisene på bensinstasjonen i Bodø, torsdag morgen.

Forskjellen mellom bensin og diesel ligger på hele seks kroner.

Hvorfor det er så stor forskjell i Bodø, er vanskelig å forklare.

– Det kan skyldes spesifikke ting knyttet til raffineriene. Hvis det er stor forskjell i prisene på diesel og bensin. Men det kan også være at det skyldes at det er lokal konkurranse på det ene produktet, diesel, men ikke det andre, bensin.

NHH-professor Øystein Foros Foto: NHH

Der Foros bor, i Bergen, er det ikke så store forskjeller. Der ligger bensinen på litt over 21 kroner, mens dieselen ligger stabilt på rundt 20.

Det er det heller ikke på Fauske, tre kvarter unna Bodø. Der er dieselprisen like lav, men bensinprisen bare én krone dyrere.

Mens eksempelvis på Uno-X Smestadmoen i Lillehammer, er det en fire kroners forskjell mellom de to drivstofftypene.

– Det er noen områder vi ser store svingninger i løpet av uken. De norske kjedene setter opp prisene to-tre ganger i uken, så er det opp til konkurransen mellom stasjonene å presse prisene ned.

– Hva er ditt råd til forbrukerne?

– Den enkle regelen er å følge med på svingningene. Hvis det nettopp har blitt dyrere, og du ikke må fylle tanken nå, så er det lurt å vente til det blir billigere.

Knut Hilmar Hansen i Circle K sier at det er mange faktorer som spiller inn i hvorfor prisene er som de er. Foto: KNUT ARE TORNÅS / NRK

– Ingen ønsker å være dyrere enn andre

Knut Hilmar Hansen er kommunikasjonssjef i Circle K Norge, og sier at det meste koker ned til en priskrig, og i dette tilfelle en manglende priskrig, mellom stasjonene.

– Det enkle svaret her velger jeg å tro er at priskrigen er tøffere på diesel enn på bensin. Det er ikke uvanlig at det er til del store forskjeller på bensin- og dieselprisen i byene, mellom byer, tettsteder eller fylker. Det har sammenheng med konkurransesituasjonen lokalt, den såkalte priskrigen, som slår ulikt ut.

Når pumpeprisen settes opp, er det noen stasjoner i nærområdet som setter ned prisen for å lokke til seg kunder, sier Hansen.

– Mange kunder er prisbevisste, og det i kombinasjon med at prisen er veldig synlig i mast langs vei gjør at konkurrentene følger etter. Ingen ønsker å være dyrere enn andre lokalt.

Selv om bensin og diesel fremstilles av råolje, så er det ikke gitt at de har samme pris.

Jens Haugland, leder i Uno-X. Foto: Uno-X

– Produktene har ulike produksjonsprosesser og har derfor ulik innkjøpspris fra de som raffinerer bensin og diesel.

Daglig leder i Uno-X Norge, Jens Haugland, sier seg enig i Hansens betraktninger.

– Prisene er gjenstand for enorme svingninger, både på grunn av konkurranse og i innkjøpspris. Det fryktelig kjedelige svaret er at begge to er en faktor, men jeg kan ikke gå inn i detaljer rundt prisene.