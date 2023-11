Den nye kvartalsrapporten til Avinor som blei publisert tysdag ettermiddag viser til utfordrande økonomi i åra som kjem.

– Samferdselsdepartementet fastset at den grunnleggjande strukturen i selskapet skal bestå, men at dei finansielle rammevilkåra må styrkast. Det verdset Avinor. Samtidig forventar vi at den økonomiske situasjonen vil vere anstrengt dei næraste åra, også med dei tiltaka som no skisserast av eigar, seier konsernsjef Abraham Foss i pressemeldinga.

I rapporten går det fram at inntektene aukar, men ikkje nok.

– Den geopolitiske og økonomiske utviklinga i verda gir også auka usikkerheit, seier Foss.

NRK har forsøkt å kontakte konsernsjef Abraham Foss. Selskapet opplyser at Foss er i Asia og kan ikkje svare på førespurnader frå media tysdag.

Rapporten let vente på seg og vart ikkje publisert før 16.30 trass signal om at tala skulle kome klokka 12:00 tysdag.

Det har knytt seg stor spenning til rapporten etter at det vart klart at selskapet er i alvorleg pengeknipe.

Regjeringa har vore opne om at den førebelse handsrekkinga i form av auka flyplassavgifter ikkje er tilstrekkeleg til å få selskapet opp frå kneståande.

Ifølgje samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har Avinor «synleggjort» at færre flyplassar kan vere eit sparetiltak.

Statsråden har kvittert med at det å leggje ned flyplassar ikkje er aktuelt.

Likevel er det teikn til at presset mot flyplasstrukturen aukar.

I Bergensavisen ironiserer kommentator Svein Tore Havre over at «grisgrendte» Sogn og Fjordane, med sine 110.000 innbyggjarar, har fire flyplassar på «kvart nes og kvar ås».

– Fire flyplassar med ruter til to destinasjonar til ein skyhøg pris for skattebetalarane er inga berekraftig løysing, skriv han.

– Dei økonomiske utfordringane Avinor står overfor tilseier at vi må snu alle steinar, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NRK. Foto: NTB

– V i kjem til å passe på med argusauge

Pengeknipa til Avinor starta då flytrafikken kollapsa under korona-nedstenginga.

Avinor la til grunn at flytrafikken ville ta seg opp igjen, men i staden er det teikn til at pandemien har skapt varige endringar i reisemønsteret. Særleg blant forretningsreisande.

Ifylgje E24 var Avinor difor berre dagar unna «finansiell kollaps» då regjeringa stilte med 200 millionar kroner i «naudhjelp» tidlegare i november.

I dag går minst 35 av 43 norske flyplassar med underskot. Illustrasjon: Avinor

Pengeknipa til Avinor er til politisk sjenanse for Støre-regjeringa som i Hurdalsplattforma (2021) lova å «halde oppe og vidareutvikle dagens lufthamnstruktur».

– Eg er ikkje uroleg for at Førde lufthamn vert lagd ned, men vi kjem til å passe på med argusauge, seier Jenny Følling (Sp), som er ordførar i Sunnfjord.

Ordførar-kollega i Gloppen, Arnar Kvernevik (Ap), trur kortbanenettet står framfor «ein gullalder».

I den nye nasjonale luftfartsstrategien heiter det at Noreg skal vere eit føregangsland for elfly, og at dei første elflya skal fasast inn på FOT-rutene frå 2028–2029.

– Om lokalsamfunna skal lukkast, er det viktig å ha tilgang til eit effektivt og spreidd flyrutetilbod, seier Kvernevik.

Inntektene til Avinor har fått seg ein nasestyvar etter at nordmenn byrja å fly mindre og regjeringa kutta i taxfree-kvoten. Alle foto: NTB I andre kvartal fekk Avinor eit resultat før skatt på rundt 244 millionar kroner, ned frå 463 millionar kroner i same periode i fjor. Normalt står avgiftsinntektene for i underkant av halvparten av Avinors samla inntekter. Inntekter frå kommersiell verksemd utgjer det resterande. Avinors lufthamner er svært ulike i storleik og trafikkvolum. Oslo lufthamn er den klart største lufthamna og står normalt for meir enn halvparten av flytrafikken i Noreg og vel 70 prosent av all utlandstrafikk.

– Det er spinnvilt at vi skal vere avhengige av framleis vekst i flytrafikken

Andre spør om det er rett at Avinor skal vere eit distriktspolitisk instrument.

– Heile Avinor-modellen er moden for ein revisjon, skriv Aftenposten på leiarplass.

«Sal av avgiftsfri sprit til utanlandsreisande blir nødvendig for å halde oppe flyplassar i grisgrendte strøk. Dette er absurd», skriv dei.

Naturvernforbundet meiner dagens finansieringsordning «konstruerer ein konflikt mellom miljøomsyn og distriktspolitikk».

– Det er spinnvilt at drifta av småflyplassane i distrikta skal vere avhengige av framleis vekst i flytrafikken, seier Pernille Bonnevie Hansen, som er nestleiar i Naturvernforbundet.

Ho kallar det eit paradoks at regjeringa har sett seg i ein posisjon der dei håpar på trafikkvekst av distriktspolitiske omsyn.

– Vi forureinar allereie dobbelt så mykje som svenskar, franskmenn og tyskarar med flyreisene våre. Å gjere seg avhengig av vekst, er stikk i strid med klimamåla våre.

Ho legg til:

– Eit openbert steg er at staten finansierer distriktsflyplassane direkte, ikkje gjennom ein vekst vi ikkje har rom for.

27 av Avinors lufthamner er kortbanelufthamner, med rullebanar mellom 800 og 1200 meter. Desse blir trafikkerte av mindre fly av typen Dash 8, ambulansefly og privatfly. Alle foto: NTB I 2019 hadde Oslo lufthamn 28 millionar passasjerar og 244.000 flyrørsler, medan Berlevåg hadde 5600 passasjerar og 1560 flyrørsler. Avinor vart hardt ramma økonomisk av pandemien og fekk til saman 7,4 milliardar kroner i driftstilskot frå staten i 2020 og 2021 I stortingsmeldinga «Berekraftig og sikker luftfart» heiter det at Avinor er i ein «anstrengd finansiell situasjon».

Dette er Avinor-modellen Ekspander/minimer faktaboks Avinor-modellen inneber at Avinor i størst mogleg grad skal vere sjølvfinansierande, og at selskapet skal drive samfinansiering mellom bedriftsøkonomisk lønnsame og ulønnsame lufthamner. Avinors samfunnsoppdrag er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for sivil sektor og ei samla flysikringsteneste for sivil og militær sektor. I rolla som eigar avgjer staten kva lufthamner selskapet skal utvikle og drive. Avinor har i dag ansvaret for 43 lufthamner, inkludert helikopterhamna på Værøy. I tillegg eig Avinor Haugesund lufthamn som er leigd ut til eksterne drivarar, og Fagernes lufthamn som er lagd ned og planlagd seld. Kjelde: Regjeringas luftfartsstrategi

– Heile den norske flyplassmodellen er i spel

Sist fredag presenterte Framstegspartiet sitt alternative budsjett for 2024.

Der foreslår dei å fjerne flypassasjeravgifta og å reversere «det smålege kutta i taxfreekvoten». Kuttet i taxfree-ordninga skal ha kosta Avinor 236 millionar kroner.

– Det er dramatisk at heile den norske flyplassmodellen er i spel, seier Frp-representant Morten Stordalen til NRK.

– Regjeringa kan betre økonomien til Avinor med eit pennestrøk om dei innfører den gamle taxfree-ordninga.