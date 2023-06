Senest i februar i år ble det store værmessige utfordringer på Tromsø lufthavn.

Både SAS, Widerøe og Norwegian opplevde hendelser knyttet til intense nedbørsbyger og kraftig vind.

Samme dag ble tre Widerøe-fly truffet av lyn og meldte om alvorlig ising.

Foreløpige indikasjoner kan tyde på at klimaendringer har ført til mer krevende værforhold for flyoperasjoner i Nord-Norge på vinterstid.

Det betyr at flyvninger til eksempelvis Lofoten, Tromsø og andre vakre nordnorske destinasjoner kan bli mindre tilgjengelig på vinterstid.

Nå iverksetter Statens havarikommisjon en undersøkelse for å finne ut om dette stemmer. De vil også finne ut om det trengs tiltak for å opprettholde et ønsket sikkerhet.

Om undersøkelsen Ekspander/minimer faktaboks Havarikommisjonen har planlagt at det skal skje i to faser: Fase er en meteorologisk kartlegging av klima og vær. Havarikommisjonen skal kartlegge om det er, og eventuelt hvordan endringer i temperatur, vind, nedbør i Nord-Norge generelt har vært og også spesifikt på utvalgte flyplasser.

Parallelt med dette skal de kartlegge alle hendelser som er utløst av, eller kan kobles til værmessige faktorer i samme tidsperiode. Dette vil gjelde alle de store flyselskapene og Luftforsvaret. Informasjon fra disse fasene vil kobles sammen for å se hvordan luftfarten i nord er påvirket og på hvilke områder det eventuelt kan foreslås tiltak for å opprettholde forventet sikkerhetsnivå.

Undersøkelsen vil bli dokumentert med en offentlig rapport, slik alle Havarikommisjonens undersøkelser gjør. Her vil sikkerhetsfunn bli listet. og med eventuell sikkerhetstilrådninger til relevante mottakere. Siden undersøkelsen ikke har startet, opplyser Havarikommisjonen at det er for tidlig å forskuttere hva eventuelle sikkerhetstilrådninger vil peke på. På et generelt grunnlag kan sikkerhetstilrådninger typisk peke på behov for endret regelverk eller rutiner, endring i utstyr på bakke eller i fly, designkrav eller annet.

Havarikommisjonen styrer mot at undersøkelsen skal være klar i løpet av 2024. Kilde: Havarikommisjonen

Har indikasjoner på mer krevende flyforhold

– Utgangspunktet er hendelsene på Tromsø lufthavn 12. februar i år. I tillegg har vi fått indikasjon på at været har endret seg og skapt mer krevende flyforhold og dette i Nord-Norge om vinteren spesielt, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon.

At de har avgrenset undersøkelsene til Nord-Norge skyldes ressurser og tid. Havarikommisjonen utelukker ikke at de på et senere tidspunkt kan utvide undersøkelsen til å omfatte kysten av Vestlandet, Trøndelag og Helgeland.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i havarikommisjonen mener de har indikasjoner på at været har endret seg og skapt mer krevende flyforhold. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Gjennom undersøkelsen skal de blant annet se på meteorologiske data fra de siste 20 årene og hente hendelsesrapporter fra samme tidsrom.

– Hele undersøkelsen handler om å dokumentere om været har endret seg og hvordan dette påvirker luftfarten i nord.

– Ingen tvil om at slike hendelser er uønsket

Flygesjef Helge Anonsen i Widerøe sier at flyene er utstyrt med gode system for å fjerne is, men sier hendelsene i februar var krevende.

– Flyets avisingssystemer klarte å fjerne den isen som ble fanget på flyet ganske effektivt. Lynnedslagene førte heller ikke til noen alvorlige operative hendelser. Sånn sett gikk jo dagen i sum bra, men det er ingen tvil om at dagen var krevende og at sånne hendelser er uønsket.

Ingen av hendelsene i februar ble klassifisert som alvorlige luftfartshendelser. Likevel mener de at hendelser de to siste årene tyder på at været har blitt mer utfordrende for flyoperasjoner.

– Vi har ingen data for øyeblikket som tydelig konkluderer med at været har blitt verre eller vanskeligere. Derfor ser vi frem til det arbeidet Havarikommisjonen har tatt initiativ til, og så skal vi selvfølgelig bidra så godt vi kan.

Widerøe: – Mer sliten i dårlig vær

Anonsen sier at flygerne til Widerøe er godt trent for å operere i krevende værforhold. Han legger heller ikke skjul på at å fly i dårlig vær er krevende.

– Det er krevende å fly i hele Norge, spesielt på vinterstid når været er dårlig. Det er nok foreløpig litt for tidlig å konkludere med at det har blitt generelt vanskeligere eller verre enn før.

Likevel merker også Widerøes piloter at med flere krevende hendelser, krever det også

Flygesjef Helge Anonsen i Widerøe sier de er spente på å se hva havarikommisjonen finner ut. Foto: Widerøe

mer fra pilotene.

– På sånne dager, hvor værforholdene er uvanlig krevende, så blir det mange flere ting å ta stilling til. Man kjenner på slutten av dagen at man er mer sliten enn ellers. Det er rett og slett en følelse av økt stressnivå, det er vel den beste beskrivelsen jeg kan gi av det.

Mener mer dårlig vær vil gå ut over passasjerene

Anonsen trekker spesielt frem den siste vinteren.

– Denne vinteren vi har lagt bak oss var ganske krevende. Først og fremst var den krevende i form av mye nedbør, mye snø og mye kraftig ising.

– Men hva kan det føre til hvis det er sånn at været på en måte medfører at det blir mer utfordrende å fly i nord da?

– Det er klart, jo mer dårlig vær, jo mer tid må vi bruke på å fjerne is fra flyene. Jo oftere kommer vi ikke ned der vi planla vi skulle, og så må vi dra til alternativ flyplass. Det er ingen tvil om at jo mer dårlig vær vi har, jo mer påvirker det regulariteten og punktligheten til flyselskapet, og det merker passasjerene.