Flystyrten i Beiarn: – Forventer mer åpenhet fra USA

– Åpenhet er viktig for å kunne avsløre og løse det som eventuelt har vært problemet her. Det vil gi oss kunnskap om hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Og mindre risiko for at det skjer igjen, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF).

Fredag 18. mars styrtet et amerikansk Osprey V-22-fly i Gråtådalen i Beiarn kommune. Alle de fire om bord omkom i styrten.

Flyet deltok i den store militære øvelsen Cold Response.

Fire dager etter ulykken ble det bestemt at amerikanske myndigheter overtar etterforskningen. Statens havarikommisjon i Norge besluttet at de ikke kommer til å granske saken videre.

Bell Boeing V-22 Osprey Foto: AMY PHAN / AFP Ekspandér faktaboks Bell-Boeing V-22 Osprey er et amerikansk tomotors militært tiltrotorfly. Osprey tar av og lander som et helikopter, og dreier motorene og flyr som et fly når det er i lufta. Historie Prototypen fløy første gang 9. mars 1989, og omkring 400 var levert ved slutten av 2019. De fleste er levert det amerikanske marinekorpset, men Osprey er også levert til den amerikanske marinen og hæren. Det er også levert til Japan fra 2020. Spesifikasjoner MV-22B Osprey, som er varianten brukt av det amerikanske marinekorpset, er utstyrt med to turboshaftmotorer, se flymotor, hver med en ytelse på 4590 kilowatt, og har flyet har kapasitet for opptil 24 fullt utrustede soldater eller en nyttelast på 9072 kilogram Vingespenn uten rotor: 15,52 meter

Lengde: 17,47 meter

Maksimal startvekt: 27 442 kilogram

Marsjfart: 550 kilometer i timen

Største operasjonshøyde: 7925 meter

Rekkevidde: 3892 kilometer, 3336 kilometer med full nyttelast Kilde: SNL

Etter at amerikaneren overtok granskingen har det vært vanskelig å få mer informasjonen om saken.

I over to uker har det vært ferdselsforbud i området. Søndag ettermiddag ble forbudet opphevet. Mandag var NRK og NTB på havaristedet (se bilder litt lenger ned i saken).

NRK har også sendt flere henvendelser til det amerikanske forsvaret uten svar.

Heller ikke Yngve Odlo, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og leder av Cold Response, har fått ekstra oppdateringer.

– Jeg får ikke mer informasjon enn det mange andre får, sier Odlo.

Se bilder fra havaristedet:

Det som kan være et rotorblad fra flyet som styrtet i Gråtådalen står opp mot et tre. Deler av flyvraket i Gråtådalen. Et gult flagg i et tre markerer et funn på havariområdet. Rester av flyvraket som styrtet i Beiarn. Bildet viser politisperringer og en av de to større haugene med vrakrester som nå ligger i fjellsiden. Lengst ned mot sør i det avsperrede område etter flystyrten er det mange knekte trær. Vrakrestene som nå ligger igjen befinner seg lenger opp i skråningen, mer mot nord. I noen av trærne i havariområdet er det tydelige spor i trærne etter brann eller høy varme.

Bongo: – Naturlig at det tar tid

Torbjørn Bongo i NOF mener det er naturlig at amerikanerne holder kortene tett inntil brystet. I alle fall for en periode.

– Her må amerikanerne få gjort sine undersøkelser først. Det er deres folk og deres prosedyrer som skal evalueres, sier Bongo.

– Vi skal ha respekt for at amerikanerne har sin måte å granske ting på. Nå er de fortsatt inne i en fase med kartlegging, avhør, og samling av bevis. Det er åpenbart at de ikke har alle svarene nå, og at det vil ta tid.

Men Bongo er tydelig på at han forventer at Norge vil bli oppdatert på hva amerikanerne finner.

– Jeg har full forståelse for at ikke all informasjon kan offentliggjøres og deles. Men det som er mulig å offentliggjøre må man være åpne om.

TÅLMODIG: Torbjørn Bongo i NOF tror det kan ta flere år før vi får en endelig konklusjon på hva som skjedde da et amerikansk V-22 Osprey-fly styrtet i Beiarn. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Odlo: – Norge er tydelig overfor amerikanerne

Også Yngve Odlo i FOH føler seg trygg på at amerikaneren vil dele relevant informasjon når den tid kommer.

– Det er altså andre myndigheter som nå har ansvaret for å kartlegge det som skjedde. Det synes jeg er en grei måte å gjøre det på. Vi som har vært involvert det blir nå sett i kortene. Det tror jeg er sunt.

– Har ikke du behov for å vite mer etter en slik hendelse, under din øvelse?

– Jeg er trygg på at jeg får vite det jeg trenger å vite.

Yngve Odlo erkjenner at amerikanerne har en annen holdning til åpenhet i slike saker enn vi har i Norge.

– Vi i Norge har et veldig åpent samfunn, samtidig ber jeg om å vise respekt for at de har andre prosedyrer.

Ifølge Odlo har norske myndigheter vært tydelig på hva vi forventer når det gjelder åpenhet rundt etterforskningen av ulykken.

– Men det får være opp til dem hvor de legger lista.

– Du har kritikere som mener Norge er redd for å tråkke amerikanerne på tærne. Hva tenker du om det?

– Det vil jeg ikke si. Vi har et tett, godt og tillitsbasert forhold. Vi har operert sammen i utlandet i mange år, de er regelmessig her, og vi har høy takhøyde for å si hva vi mener.

– Men er du fornøyd med at det er så lite åpenhet?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Jeg er fornøyd med hvordan de håndterer saken. Så ser jag at man innimellom kan være åpne, men jeg velger å respektere hvordan de håndterer saken.

NATURLIG: Yngve Odlo i FOH forteller at det er naturlig at amerikanerne har overtatt etterforskningen: – Når det skjer ulykker med allierte styrker i Nato som øver i Norge har vi en standard avtale der det er den aktuelle nasjonen som gjennomfører etterforskningen. I dette tilfellet er det amerikanerne. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK