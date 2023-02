I september 2021 skrev NRK om rekordlave flybillettpriser.

Nå er en flybillett fra Tromsø til Oslo for 300 kroner noe vi kan se langt etter.

I månedsskifte januar-februar begjærte nemlig Flyr seg konkurs og det ble spådd dyrere priser.

Nå ser det ut som spådommen stemmer:

Billetter fra både SAS og Norwegian viser en pris på godt over 1000-lappen for strekningen Tromsø-Oslo, for drøyt halvannet år siden kostet samme billett 300 kroner.

De billigste billettene fra Bodø til Oslo har økt noe mindre; fra 349 kroner til 829 kroner.

Årsaken er sammensatt, sier flyanalytiker i Winair AS, Hans Jørgen Elnæs.

– Markedet må forstå at flyselskapene har vært gjennom den største krisen noensinne med både pandemi og krig i Ukraina, så ting koster litt mer.

– At prisene skal opp det er ikke noe overraskende, men spørsmålet er hvor mye, sier flyanalytiker i Winair AS, Hans Jørgen Elnæs. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Kan ikke sette opp prisene for mye

NRK har tidligere skrevet om at det ikke er plass til flere flyselskap i Norge.

– Wizz Air fikk det ikke til selv om de hadde veldig billige flybilletter mellom nord og sør i Norge. Også har Flyr holdt på en stund, men de klarte heller ikke å fylle opp flyene sine selv om de hadde de laveste prisene.

Selv om Flyr er ute konkurrerer fortsatt SAS og Norwegian. Men ifølge flyanalytikeren er det mindre priskonkurranse.

– Jeg tror markedet må forvente at den tiden med de aller billigste flybillettene ikke kommer tilbake igjen.

– Det er viktig at vi har flyselskaper med en sunn økonomi sånn at vi kan ha et godt flyrutetilbud i Norge.

Drev prisene helt frem til konkursen

NRK har sammenlignet prisforskjellen mellom september 2021 og mars 2023 for å få et bilde på hva billetter i «nær framtid» koster.

Ifølge Elnæs er det imidlertid viktig å ta med noen forbehold.

– September er en mellomsesong, så det kan være med å dra ned prisene litt. Utenom det er september og mars sammenlignbare.

I tillegg var september 2021 helt i startfasen til Flyr og derfor var prisene enda lavere enn vanlig.

Men; ifølge Elnes drev Flyr ned prisene i hele perioden frem til konkursen.

Se prisforskjellen i september 2021 og mars 2023:

Større konkurranse i Europa

Når flyselskapene nå setter prisene sine må de også ta folks økonomi med i betraktningen – fordi folk har generelt sett mindre å rutte med nå enn tidligere, sier Elnæs.

Den generelle prisøkningen er noe som påvirker hele Europa, men utenfor våre landegrenser er flyprisene imidlertid fortsatt noe billigere enn vi ser her til lands.

Det er nemlig mer konkurranse i Europa enn det er innenriks i Norge. Dermed blir pris et viktig element som gjør at vi ser et levere prisnivå i Europa, ifølge Elnæs.

– I tillegg har vi flere skatter og avgifter i Norge enn i EU, legger han til.

Kostnadsbildet er sammensatt

– Da prisene var lave i september 2021 var landet fremdeles preget av pandemien og dens konsekvenser. Blant annet var det fremdeles innreiserestriksjoner til Norge, sier pressevakt i Norwegian Eline Hyggen Skari

– Selv om det er noe høyere priser nå enn da er det mulig å kjøpe flybilletter til en rimelig pris. Prisene på flybilletter er dynamiske og styres av tilbud og etterspørsel, og er man tidlig ute med å bestille så får man de rimeligste billettene.

– Utfordringen i Norge er ikke antall flyselskaper, men kapasitet av flyseter i markedet – som gjør at det kanskje er vanskelig å komme inn med mer kapasitet i Norge, sier flyanalytiker i Winair AS, Hans Jørgen Elnæs. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ifølge Skari bruker de mest prisbevisste lavpriskalenderen til selskapet, samt benytter seg av tilbud i forbindelse med salgskampanjer.

– Kostnadsbildet for en flybillett er sammensatt og består blant annet av kostnader til drivstoff samt skatter og avgifter, sier Skari.

Det konkurrerende selskapet SAS men det er disse skattene og avgiftene som gjør at det blir dyrt for folk å fly. Spesielt i distriktene.

Bildet viser SAS (til venstre) og Norwegian sine flybillettpriser for strekningen Tromsø-Oslo i mars 2023. Grafikk: Skjermdump SAS og Norwegian

Ett erspør mer engasjement fra politikerne

– Flyselskap som SAS opererer i en lavmarginbransje, det vil si høye kostnader og lav inntjening.

Det sier pressesjef i SAS, Tonje Sund, som også peker på en generell prisøkning i samfunnet, samt stor vekt på særnorske avgifter innen luftfarten.

– Generelt er det totale skatte- og avgiftstrykket så høyt at det svekker norske flyselskapers konkurransekraft, hvilket igjen fører til at det blir for dyrt for folk å fly – spesielt i distriktene.

Hun etterspør mer engasjement fra politikerne i Nord-Norge for å gjøre det mulig for flyselskapene å senke prisene.

Betalingsvilje- og evne vil, ifølge Tonje Sund, alltid være individuelt og derfor er det vanskelig å si hvor høyt prisene kan gå før folk velger å ikke reise. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Overordnet er det viktig å være klar over at størstedelen av prisen på en flybillett er skatter og avgifter, som settes av myndighetene.

På spørsmål om tiden med billigbilletter er forbi sier Sund at de ikke kan spå fremtiden.

Prisutviklingen fremover vil blant annet avhenge av makroøkonomiske forhold som oljepris, inflasjon og generell prisutvikling i samfunnet, kombinert med hvilke skatte- og avgiftsnivå som myndighetene legger opp til, sier pressesjefen.

– Slik sett er det kun en del av billettprisen som flyselskapene selv kan påvirke direkte.

– Bestill i god tid

Etter pandemien har Hans Jørgen Elnæs sett en trend der flere kjøper flybilletter nærmere avreisedato enn tidligere.

– Om man bestiller i god tid og planlegger er sjansen mye større for at man får et hyggeligere reisebudsjett.

– Vi må regne med at flyprisene vil øke, spesielt i høysesongene. Man bør slå til når prisene er gunstige.

Da Flyr gikk konkurs ba juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, folk være forsiktige med å bestille billetter.

– Jeg anbefaler at du sjekker prisen hos flere selskaper, bruk gjerne søkemotorer og gjør hjemmeleksen din. Prisen for reisen kan gå både opp og ned, så følg gjerne med over noen dager hvis du planlegger en ferietur.