– Dette var første gang vi tenkte å komme oss ut i verden alene som en guttegjeng. Så bestilte vi billetter og så går flyselskapet konkurs. Det var ganske uflaks, sier Martin Lægreid (17).

Sammen med kameratgjengen skulle han på ferie til Malaga til sommeren. De hadde kjøpt billetter allerede i januar.

– Vi bestilte billetter i god tid, men det var kanskje ikke så lurt.

Flyselskapet Flyr begjærte seg konkurs onsdag. Selskapet hadde slitt i lengre tid og satt med en gjeld på 2,4 milliarder kroner, ifølge E24.

For reisende betyr dette kansellerte billetter og ombookinger. Mange vil ikke få pengene sine igjen.

DYRT: Kameratgjengen brukte rundt 2800 kroner hver på flybillettene. For 17-åringer er dette ganske mye penger, sier de. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Martin Lægreid forteller at vennegjengen brukte rundt 2800 kroner hver på billettene.

– Det er jo dritt. For oss er det ganske mye penger, sier kameraten Mikkel Moltu (17).

De har blitt fortalt at det er vanskelig å få pengene tilbake, sier de.

– Vi betalte med bankkort. Banken sa det var veldig vanskelig å få tilbake pengene nå, sier Martin Lægreid.

Det blir derfor ingen ny Spania-tur, forteller vennene. Nå planlegger de heller å reise på hyttetur sammen.

– Det føles bare demotiverende å bruke penger på en ny storreise, sier Lægreid.

– Da føles det bedre å finne en billigere løsning, fortsetter han.

– Ikke vent

Espen Andersen, førsteamanuensis på handelshøgskolen BI, sier at han ikke sitter med en detaljert prisstatistikk nå.

Men sier at det er helt naturlig at det kommer til å bli dyrere å fly.

– Både SAS og Norwegian vil sette så høye priser de kan, samtidig blir det priskonkurranse, sier Andersen. Han mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å være forsiktig med å bestille flybilletter.

– Flyr er konkurs, men jeg vil ikke være avventende med å bestille billetter hos andre, sier Espen Andersen.

Espen Andersen er førsteamanuensis på BI og ekspert på luftfart. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Forbrukerrådet: Kan få dyrere billetter

– Jeg ville vært litt forsiktig med å bestille flybilletter i dag.

Det sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen til NRK.

Nå som Flyr forsvinner blir konkurransen i markedet mindre, forklarer han. Det kan føre til at billettprisene øker.

– Rett etter en konkurs kan det komme utslag i billettprisene, så hvis du skal kjøpe billetter de neste dagene bør du være forsiktig slik at du ikke kjøper overprisede flyreiser, sier han.

Seniorrådgiveren har følgende råd til de som nå vurderer å bestille flyreiser.

– Jeg anbefaler at du sjekker prisen hos flere selskaper, bruk gjerne søkemotorer og gjør hjemmeleksen din. Prisen for reisen kan gå både opp og ned, så følg gjerne med over noen dager hvis du planlegger en ferietur.