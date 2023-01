Flyr lyktes ikke med ny finansieringsplan

Flyr informerte mandag morgen Oslo Børs om at selskapet ikke har lyktes med en ny plan for finansiering. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Det understrekes at mandagens flyginger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Flyr har ingen flyginger tirsdag. Hva som skjer videre er ikke avklart.

Selskapet skriver at de vil komme med oppdatert informasjon så snart som mulig. De ber alle som har bestilt reiser om å følge med på oppdateringer direkte fra Flyr, eller på selskapets nettsider.

Styreleder Erik Braathen på Oslo lufthavn før avgang med Flyr sin første flyging til Tromsø sommeren 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

Vurderer alternativer

I november i fjor gikk Flyr inn for en redningsplan som skulle sikre selskapet 700 millioner kroner i friske midler. Denne forutsatte en kurs per aksje på minimum ett øre, men aksjekursen har over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen, skriver NTB.

Selskapet har siden før jul derfor jobbet med en alternativ finansieringsplan.

– Dessverre har ikke Flyr lyktes med den alternative finansieringsplanen og befinner seg nå i en situasjon der styret må vurdere om det finnes alternativer for videre drift, sier styreleder Erik Braathen i Flyr i pressemeldingen.

– Synd for den norske forbrukeren

Investor Jan Petter Sissener er største aksjonær i Flyr gjennom sitt fond Sissener Canopus. Han sier til E24 at han ikke har bestemt seg for hva han vil gjøre videre.

Investor Jan Petter Sissener er største aksjonær i Flyr gjennom sitt fond Foto: Margret Helland / NRK

– Selskapet har gjort sitt ytterste for å finne egenkapital, men hvis det ikke er mulig så havner selskapet i en alvorlig situasjon, sier Sissener til E24.

Han mener det er svært synd for den norske forbrukeren dersom Flyr ikke greier seg.

Stor etterspørsel

Styreleder Erik Braathen i Flyr sier at selskapet den siste tiden opplevd stor etterspørsel etter charteroppdrag og utleie av fly og mannskap til andre. Årsaken er mangel på fly globalt.

– Før jul hadde vi fremforhandlet en avtale med et europeisk flyselskap tilsvarende seks fly i produksjon i perioden mars til oktober forutsatt at vi hadde en alternativ finansieringsplan på plass. Selskapet og de finansielle rådgiverne forventet at denne avtalen ville resultere i at man lyktes med den alternative finansieringsplanen, sier Braathen.