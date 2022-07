Dersom en flight skulle bli endret, så har man krav på å bli ombooket så raskt som mulig, booket om til et senere tidspunkt eller tilbakebetaling av billetten.

Ved ombooking så har man krav på mat/drikke i ventetiden og hvis det er behov for overnatting som følge av endringen, så dekker flyselskapet dette.

Vi anbefaler alltid å ta vare på kvitteringer for eventuelle ekstra utgifter direkte knyttet til en trafikkforstyrrelse, slik at man kan søke om eventuell kompensasjon for dette.

For øvrig gjelder følgende nå:

Hvis flyet ditt ikke er bekreftet kansellert:

Gratis ombooking. Er du booket på en SAS-flyvning med avgang mellom 26. juni og 16. juli 2022 kan du gratis ombooke reisen din til en senere dato. Du kan ombooke til en SAS-flyvning på en annen dato innenfor de neste 360 dagene til samme destinasjon, hvis samme serviceklasse er tilgjengelig.

Hvis flyet ditt er kansellert:

Prosessen med ombooking starter umiddelbart og vi vil komme tilbake til deg med informasjon så raskt som mulig. I sommerperioden er det beklageligvis færre tilgjengelige plasser å booke om til. Dette betyr uheldigvis at det rent praktisk vil være begrensede muligheter til å finne nye plasser i tilnærmet samme tidsrom som din opprinnelige reise.

Du kan kansellere selv og få billetten refundert.

Du kan booke om til et senere tidspunkt eller ordne alternative reisemåter innenfor visse gitte rammer.

Se for øvrig alle detaljer på sas.no her: Travel and Service Updates | SAS