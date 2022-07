Hvordan SAS-streiken påvirker reisende kan være vanskelig å finne ut av, spesielt nå som telefonkøen til SAS Kundeservice er lang.

Mange lurer på hvilke rettigheter de har hvis flyvningen blir kansellert, eller hva de skal gjøre hvis de blir sittende fast på veien. Nedenfor finner du kanskje svaret på det du lurer på.

I tillegg til NRKs journalister og representanter fra SAS, svarte disse ekspertene fra forsikringsselskapene på lesernes spørsmål:

Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør If forsikring

Hege Karlsen, Gjensidige forsikring

Silje Svendsen, Gjensidige forsikring

Ole Irgens, kommunikasjonssjef Tryg forsikring

Dette er noen av de mange gode spørsmålene vi fikk:

– Vi er to som skal reise til Milano med et fly som sannsynligvis vil bli innstilt. Vi har allerede booket nye billetter med andre flyselskap. Skjønner at SAS-billettene blir refundert. Vil vi også få dekket de nye flybillettene?

Dersom SAS-flyet blir kansellert og du ikke mottar ombooking fra SAS vil du få dekket mellomlegget mellom opprinnelige og nye billetter.

Det gjelder billetter i samme serviceklasse, eller de rimeligste du finner. SAS har forståelse for at prisene tett opp til avgang ofte er dyrere enn hva deres opprinnelige billetter var.

Serviceskranken til SAS på Gardermoen har mye å gjøre denne uken. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Vi er en familie som har leid et feriehus i Spania. Våre flybilletter fra Nord-Norge til Malaga er med SAS den 15. juli. Dersom det fortsatt er streik og vi ikke kommer oss til Spania, vil reiseforsikringen dekke tapet for huset som vi har betalt?

Vi håper at streiken er over før du skal ut å reise den 15. Juli. Svaret er at forsikringen ikke dekker deg dersom du ikke får benyttet deg av det forhåndsbetalte feriehuset, hvis flyet ikke går på grunn av streik.

Hilsen Hege Karlsen, Gjensidige forsikring.

Det samme gjelder forhåndsbetalte hotellopphold og leiebiler.

– Med tanke på at mange tusen blir bedt om å sende inn erstatningskrav til SAS, hvor lang tid vil det ta å få svar?

Du kan sende inn kravet ditt via skjemaet på www.sas.no/feedback.

SAS har nå en behandlingstid på 4–6 uker. Det forventes at behandlingstiden kan øke. SAS har i løpet av våren bemannet opp teamene som jobber med dette, og jobber med løsninger som vil hjelpe med å håndtere sakene mer effektivt. Vi vil fortsette å bemanne opp teamene for å få håndtert sakene så fort som mulig.

Vi håndterer alle krav som normalt, og utbetaler fortløpende.

Med vennlig hilsen SAS.

– Bestilte tur til Palma med SAS. Er her nå, men flyvingen tilbake på torsdag 7. juli ble kansellert, og litt senere flyttet til 11. juli. I frykt for å gå glipp av muligheter, bestilte jeg Norwegian-billetter for familien 7. juli i håp om å få refundert dette. Er dette noe jeg kan satse på?

Hvis flyet deres med SAS den 7. juli er kansellert, og det alternativet du har fått fra SAS ikke passer, kan du kjøpe egne billetter selv innen samme serviceklasse. Om dette blir dyrere vil SAS dekke mellomlegget.

Med vennlig hilsen SAS.

– Flyet fra Gran Canaria ble kansellert. Vi skulle reist hjem i går, og har fortsatt ikke hørt noe fra SAS. Vi sitter og tenker på om vi skal bestille første fly med SAS hjem til Norge. Det går ikke før 12. juli. Har vi rett på pengene tilbake for flyvningen og de ekstra hotellovernattingene?

Hvis dere ikke får noe alternativ og bestiller en ny billett hjem med SAS den 12. juli vil SAS dekke prisforskjellen. De dekker også hotellovernattingene innenfor rimelighetens grenser.

Med vennlig hilsen SAS.

Jeg reserverte hotellrom på Gran Canaria. Hvis jeg blir booket om til et fly som går et eller to døgn senere, har jeg rett til kompensasjon for dette?

Ja, avhengig at lengden på reisen, og hvor lang forsinkelsen blir, kan du ha krav på kompensasjon. Dette finnes det standardiserte satser på.

Anbefaler deg å sjekke ut «kalkulatoren» på www.forbrukerradet.no/fly.

Med vennlig hilsen Andreas Handeland fra Europeiske Reiseforsikring og If.

Forbrukerrådet har nyttig informasjon om dine rettigheter ved pilotstreik i SAS. Les mer om dette her.

Fant du ikke svaret på det du lurte på? Her finner du alle svarene fra våre eksperter: