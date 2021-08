Måke skutt med luftgevær – mener media må ta ansvar for å bedre fuglens rykte

Vibeke Hakkebo i Dyrebeskyttelsen Bodø er frustrert. Nok et funn av en måke som er utsatt for menneskets brutalitet gjør henne oppgitt.

– En av dyrevennene i Bodø kom over en fiskemåke med tre unger. Den voksne måken var skadeskutt med luftgevær. Den måtte følgelig avlives på stedet, sier hun til NRK.

Fiskemåkens liv kunne ikke reddes. Foto: Dyrebeskyttelsen Bodø

Hendelsen føyer seg inn i rekken over historier Dyrebeskyttelsen Bodø får tips og informasjon om.

– Det sier noe om hvor primitive vi er. Folk må lære seg å leve med at naturen er en del av oss. Både på godt og vondt.

Generalsekretæren i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken, har hørt lignende historier mange ganger.

Han undrer seg over folkeopplysningen i Norge, og mener media må ta mer ansvar for ukulturen.

Media bør skrive positivt

Fiskemåken slår seg stadig oftere ned i urbane miljø under hekking. Tidligere var det tillatt å jakte på fuglen, men de senere tiår har bestanden sunket betraktelig. Siden 2010 har den vært rødlistet og fredet.

Det stopper ikke folk fra å irritere seg over fuglen. Eller gjøre ulovlige grep for å kvitte seg med den.

– Det er veldig mange folk som ikke respekterer fuglenes egenverdi. Vi som forening får mange tusen henvendelser fra folk i løpet av et år, og mange hevder måken er et problem, sier Kjetil Aadne Solbakken til NRK.

Måkereir er vanlig i naturen, men også i byene langs kysten. Det er ikke alle som er så glade for det. Foto: Morten Karlsen / NRK

– At måkene hekker i byen er helt vanlig. Man må slutte å skrive om det som en kuriøs ting. Mange tror måkene skal være på sjøen, men for fuglen handler dette om å finne en trygg hekkeplass. På et tak i byen er det hverken mink, rev eller andre fiender.

Problemer med måker? Forebyggende tiltak: Ekspandér faktaboks Legg til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder.

Sett opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med.

Spenn tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i.

Varier med ulike typer fugleskremmere før hekking. Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred. KIlde: Miljødirektoratet

Solbakken sier videre at man med sikkerhet kan si at bestanden går tilbake.

– Det er en alvorlig situasjon og den kan til slutt bli utryddet.

Han mener media er med på å påvirke folk til å tenke at måkene ikke er verdt like mye som andre dyr.

– Hvis en fugl har stukket av med en pølse, eller en annen agurksak, så skriver media om det. Snakker vi ned folkegrupper, kjønn eller mennesker – da retter media pekefingeren, sier han før han understreker:

– Måker derimot, de er liksom fritt vilt. Media trenger ikke skrive slikt om måker. Skriv heller noe positivt.

Ber folk la dyrene være i fred

Gjermund Carlsen, leder i Viltnemda i Bodø kommune, sier han i utgangspunktet tror de aller fleste behandler alle dyr med respekt.

Men han peker på et annet problem:

At mennesker skal ta for mye vare på dyrene.

– Folk tar vare på blant annet måseunger og reveunger. Men dyr er gode foreldre. De er sjeldent langt unna avkommet med mindre de er døde. Finner man en fugl eller et småvilt bør man holde avstand, sier han og legger til:

– Det er et gjentagende problem at mennesker eksempelvis mater rev. Folk bør unngå å mate ville dyr. Det skaper problemer både for naboer og for dyrene.

Rev i bynære områder kan bli vant til mennesker. Gjermund Carlsen oppfordrer alle til å la være å mate ville dyr. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

I likhet med Hakkebo i Dyrebeskyttelsen Bodø peker Carlsen på at vi må akseptere at dyrene er en del av bymiljøet.

– Vi bor langs kysten og måkene er en del av livet. Folk må bare lære seg å leve med det. Vi har enda til gode å høre om at noen blir skadet av måker. De kan være ubehagelige, men ingen blir skadet.

Må ta ansvar

For Vibeke Hakkebo i Dyrebeskyttelsen Bodø fortsetter jobben med å få folk til å behandle alle dyr med respekt. Eksempelet med måken som ble skutt føyer seg dessverre inn i rekken over lignende opplevelser.

Vibeke Hakkebo, leder i Dyrebeskyttelsen Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

– Vi vet at dette er et utbredt problem. Folk gjør de mest bestialske ting med blant annet måker. Men det er vanskelig å bevise. De som gjør dette vet hva de gjør – og rydder opp etter seg, sier hun og legger til:

– Naboer eller andre som observerer slike ting må kontakte politiet umiddelbart.

Hun får støtte fra Kjetil Aadne Solbakken som påpeker at plaging av dyr kan straffes.

– Det er alltid trist å høre om slike historier. Det er helt meningsløst. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor folk gjør slikt, men de bør være opplyst om at det er ulovlig.

På spørsmål om hva oppfordringen er svarer Hakkebo kontant.

– La dyrene være i fred. Og har de behov for øyeblikkelig hjelp må de ta kontakt med veterinær eller viltnemnda.