Den foreslåtte innføringen av en lakseskatt for oppdrettsnæringen har skapt sjokkbølger i næringen.

Forslaget innebærer at 40 prosent av overskuddet for lakseprodusentene skal betales i skatt til fellesskapet.

Det er fordi oppdretterne får benytte fellesområder langs kysten for å produsere laks.

Regjeringen har selv anslått inntektene til staten på mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner.

Næringen selv hevder derimot at et skattenivå på 40 prosent vil gi mange ganger så store inntekter.

Dermed har et vesentlig spørsmål meldt seg hos både oppdrettere, investorer og politikere:

Er det skattesatsen på 40 prosent som skal gjelde, eller er målet å få inn rundt 4 milliarder kroner i inntekter?

Les også: Marte (25) er «business trainee» på øy med 520 innbyggere

Uklare uttalelser

Forvirringen har ikke blitt mindre av ulike signaler fra regjeringens medlemmer.

I forrige uke sa fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) til IntraFish at «regjeringens utgangspunkt er at provenyet skal være i størrelsesorden 3,65 – 3,8 milliarder».

Deretter fulgte Senterpartiets finanstopp Geir Pollestad opp i Dagbladet med å si at forslaget om lakseskatt vil bli endret.

Uttalelsene førte umiddelbart til utslag på i finansnæringen, og lakseaksjene på Oslo Børs steg kraftig.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte laksekonge og Salmar-gründer Gustav Witzøe i Debatten på NRK i november. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Så gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ut i E24 torsdag og sa at provenyet – altså skatteinntektene – ville variere fra år til år.

– Ingenting er bedre enn hvis man har enda større overskudd og enda høyere laksepris, sa Vedum til avisen.

Dermed stupte lakseaksjene igjen. Ifølge IntraFish forsvant børsverdier for 16 milliarder på bare få minutter.

– Står til stryk

Nå får skattevinglingen fra regjeringen kritikk fra opposisjonen.

– Kommunikasjonen står til stryk, sier Høyres fiskeri- og havbrukspolitisk talsperson Olve Grotle til NRK.

– I forrige uke ble det skapt et inntrykk av at det var provenyet på 3,6 milliarder som var det viktige. Da reagerte børsene og man tenkte at man snakket om en skatte på 15–20 og ikke 40 prosent, sier han og legger til:

– Så snur Vedum igjen, og dermed blir det en helt annen oppfatning. Det skapes en usikkerhet og en forvirring som jeg mener er sterkt kritikkverdig.

Olve Grotle er finanspolitisk talsperson for Høyre. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK

– Hva er viktigst for Høyre, antall milliarder i skatteinntekter eller prosentsatsen?

– Høyre har hele tiden sagt at dagens ordning kan videreføres. Vi har også sagt at skattetrykket som regjeringen vil innføre et altfor høyt, og kan føre til at man får en skatteordning for havbruksnæringen som gjør at den ikke vil være konkurransedyktig. Verdiene må skapes før de kan deles.

Grotle mener at den foreslåtte prosentsatsen på 40 prosent gir et så høyt skattepress at den vil sparke beina under næringen.

– Vi snakker over 10 milliarder kroner, og det er ikke aktuelt for Høyre å være med på.

– Useriøst

Også stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp) kaller Vedums siste utspill for useriøst.

– Det kan ikke være sånn at to politikere fra samme regjeringsparti går ut og mener to forskjellig ting i løpet av en uke, i en sak som er så viktig for en stor næring i Norge, sier han til NRK.

Det er veldig merkelig at man ikke klarer å ha en holdning i én så viktig sak, fortsetter han.

Sivert Bjørnstad sitter på stortinget for Fremskrittspartiet. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Bjørnstad mener problemet med uttalelsene fra Vedum er at norske selskaper mister tillit i den internasjonale kapitalmarkedene. Da vil det bli vanskeligere og mindre attraktivt å investere i norske selskaper, mener han.

– Hva tror du egentlig regjeringen mener i denne saken?

– Jeg tror egentlig ikke regjeringen vet hva de mener. De har sagt at høringsprosessen skal være reell. Men på de siste uttalelsene til Vedum virker det ikke sånn. De burde heller lyttet til næringen og prøvd å tilpasset seg og gjort dette så bra som mulig så man hadde sikret investeringer og arbeidsplasser i Norge, men det ser det dessverre ikke ut som de er så opptatt av.

Bjørnstad konkludere med å si at hans tillit til finansministeren er tynnslitt:

– Min tillit til finansministeren har vært svekket over lang tid. Det virker som han hverken har kontroll på det han sier eller gjør.

Les også: Laksekommuner beholder bare en av seks nye skattekroner

NRK har forelagt kritikken til finansminister Vedum gjennom departementet, og stilt spørsmål om det er prosentsatsen eller provenyet som man skal ta utgangspunkt i.

Lars Vangen (Sp) er statssekretær i finansdepartementet.

Statssekretær Lars Vangen (Sp) svarer på vegne av departementet.

– Høringen av grunnrenteskatten er nå avsluttet og Finansdepartementet har mottatt 420 høringsinnspill. Vi har forståelse for at denne saken har stor interesse og at det er spørsmål til forslaget, men nå må vi gå grundig gjennom alle innspill før vi legger frem et endelig lovforslag i løpet av våren.