– Det grønne skiftet har blitt et rush for å være først ut med det nye, mener stortingsrepresentant Dagfinn Olsen (Frp).

Han mener politikerne famler i blinde, uten at teknologien er på plass. Og uten at man vurderer om det er hensiktsmessig.

De siste årene har Nordland fylkeskommune brukt mer enn en halv milliard kroner på grønne elbusser og miljøvennlige ferger og hurtigbåter.

Olsen stiller spørsmål ved effekten, satt opp mot kostnadene.

FOMLER I BLINDE: – Vi er alle opptatt av at offentlig transport skal produsere minst mulig eksos. Men det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg hodet, sier Dagfinn Olsen (Frp). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hvis man bygger nye båter og skifter ut bussparken titt og ofte, så har det noen miljømessige sider det også. Vi går for fort fram. Vi bør utnytte det materiellet vi har bedre.

Elbusser på kryss og tvers

Dagfinn Olsen mener elbussene i Bodø er et godt eksempel på at man har hatt det for travelt.

– De fungerer ikke. Det rammer befolkningen, sier han.

Nylig ble de gamle fossilbussene i Bodø byttet ut med 31 nye elbusser – om lag halvparten av dem leddbusser.

SAKSER: De nye leddbussen sliter på vinterføre, med mye glatt føre og mange bratte bakker. Foto: Dina Tegnander / NRK

Det gikk fint helt til vinteren meldte sin ankomst. Busser ble stående på kryss og tvers på glatta. På et tidspunkt måtte Nordlandsbuss sette inn dieselbusser igjen.

Før helga toppet det seg igjen.

Resultatet ble store forsinkelser, lange bilkøer og frustrerte busspassasjerer. Og kok og nordnorsk bannskap i kommentarfeltene.

Samme kveld erkjente driftsdirektør Fredrik Moe i Nordlandsbuss overfor NRK at de nye, elektriske leddbussene er sårbare på vinterføre.

Dagfinn Olsen er ikke overrasket.

Dette har vært realiteten for mange bussbrukere i Bodø i vinter.

– Vi bord i en landsdel med tøffe værforhold. Vi må ha busser som tåler kulde, og som kan utstyres med piggdekk og kjetting.

Han mener også at prislappen på 250 millioner for elbusser, ladetårn og serviceanlegg er i drøyeste laget.

Noen har også måttet betale prisen, mener han.

BOM FAST: I fjor fikk Bodø 14 toppmoderne leddbusser – eller «trekkspillbuss» som noen kaller det, og 17 vanlige elbusser. Her står en av dem fast på glatta.

– Det er dem som har fått redusert sitt busstilbud. Spør folk i Meløy, Sortland og Saltdal hva de synes, sier Olsen.

Svein Øien Eggesvik (Sp) er nestleder i fylkesrådet i Nordland, med ansvar for finans og organisasjon.

Han gir Olsen har rett i er at man skal ta seg tid til å innføre ny teknologi. Og gjøre det i rett rekkefølge. Det mener han er gjort i Nordland.

– Vi har holdt igjen der vi har sett at det går for fort. På elbussene i Bodø ventet vi halvannet år for at teknologi og kostnader skulle være innenfor det som var akseptabelt.

– Men bussene tåler ikke nordnorsk vinter?

– Det er bra Dagfinn Olsen utfordrer oss på drift og sikkerhet, sier Svein Øien Eggesvik. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Leddbussene er en utfordring vi skal se på. I ettertid ser vi også at vi skulle bygget varmekabler under ladetårnene. Snø og is gjør at bussene kommer for høyt opp for å kunne lades.

Men elbusser er kommet for å bli, understreker han.

– Det koster noe i startfasen, men vil over tid være positivt. Bare det at bussene nå er utslippsfrie og har et lavt støynivå merkes, og er positivt.

– Hva med dem som har opplevd kutt i sine bussruter?

– Det blir feil å sette det ene busstilbudet opp mot det andre. På ruter hvor det er veldig få passasjerer, må vi finne løsninger for å få ned kostnadene.

Dyr oppgradering av hurtigbåter

Det er ikke bare bussene Olsen mener er hastverksarbeid. Han viser til de nye, miljøvennlige hurtigbåtene «Elsa Laula Renberg» og «Regine Normann».

De fikk Nordland fylkeskommune bygget for å trafikkere mellom Helgeland i sør og Lofoten i nord.

STOR PÅ BÅT: Nordland utgjør en firedel av Norges kystlinje, og har 25 prosent av båt- og ferjetrafikk i Norge. Foto: Harald Krogtoft / NRK

Nordland er det fylket som på buss, båt- og ferge slipper ut nest mest klimagasser, bare slått av Vestland.

For å kunne redusere drivstoffbruken med 40 prosent, ble båtene bygget for å ligge lettest mulig i sjøen.

Ifølge Olsen ble båtene så lette at det oppsto problemer med å manøvrere båtene.

Nå skal de på verksted for å oppgraderes. Ifølge Olsen, som også er sjøkaptein og statslos, er manøvreringssystemet om bord underdimensjonert.

– Man valgte å installere såkalte thrustere i tunneler i skroget på båtene. Denne ombyggingen har resultert i et voldsomt støynivå, som har skremt vettet av både passasjerer og mannskap. Nå skal man sveise igjen utbedringen som er gjort, sier Olsen.

Eggesvik sier at oppgraderingen av sidepropellene ikke vil koste mer enn vanlig i vedlikehold.

– Båtene er bygget ut fra det havområdet de skal gå i. Båtene er sertifisert og godkjent for farvannene de går i.

Miljøregnskapet viser at det går riktig vei Ekspandér faktaboks Nordland fylkeskommune har regnet på miljøgevinstene av de grønne tiltakene de siste årene. For transport er totale utslipp redusert med 13 prosent i 2020 sammenlignet med 2016. Buss: 33 prosent

Ferge: 11 prosent

Hurtigbåt 7 prosent Kilde: Nordlands fylkeskommune.

Vil bytte ut ti år gamle ferger

Det som gjør Dagfinn Olsen mest oppgitt er planene for nye hydrogenferger over Vestfjorden.

Norges første hydrogenferger i storskala skal gå mellom Bodø og Lofoten – en av Norges lengste og mest værutsatte fergestrekninger.

Torghatten Nord har signert kontrakt med Statens vegvesen på 5 milliarder. De skal ha to ferger klare til høsten 2025.

Olsen støtter ordførerne i Lofoten, som er skeptisk til å bytte ut de ti år gamle gassfergene mellom Bodø og Lofoten.

– Det kostet 1,3 milliarder å bygge gassfergene. Etter ti år er de altså utgått på dato. De har ikke nullutslipp, men meget lave utslipp.

Innen shipping er en sånn tankegang fremmed, ifølge Olsen.

– Normalt har en båt en levetid på 25 år. Jeg klarer ikke så se at hydrogenfergene vil bli økonomisk bærekraftig.

Også ved dette prosjektet stiller han spørsmål ved miljøregnskapet.

– Det koster noe å lage til stål for å bygge nye båter og motorer, sier han.

Vil ha mer penger fra staten

Fylkesråd Svein Øien Eggesvik synes det er flott at staten går foran.

ELEKTRISK: MF «Heilhorn» seiler 85 prosent elektrisk. Nordland fylke er nå i gang med tre samband og legger opp til seks nye samband i løpet av de neste fire årene. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Hydrogenferger vil være en driver for å få i gang hydrogenproduksjon, som også kan komme til nytte på andre områder. Vi har selv hurtigbåter og busser som etter hvert kan gå på hydrogen.

Men for at fylkeskommunene skal lykkes med det grønne skiftet, må staten trø til. Det er både Olsen og Eggesvik enige om.

Så langt har staten gjennom Enova betalt en tredel av den elektriske buss- og fergesatsingen i Nordland.

– Vi trenger hjelp til investeringskostnadene. Så skal vi greie å ta driftskostnadene.