Marit (32) bor på ei øy: Derfor er hun oppgitt over kutt i fergepriser

Små øyer og kystsamfunn skal få gratis ferge i løpet av neste sommer.

Det betyr at steder som Værøy, Røst, Sørøya, Hasvik, Helgelandskysten, de minste øysamfunnene i Trøndelag, Møre og Romsdal og ned til Rogaland får glede av ordningen.

Men det er ett skår i gleden.

Gavepakken til kystbefolkningen gjelder kun ferger, og ikke hurtigbåter.

Her må passasjerene fortsatt betale full pris. Det har fått mange kystsamfunn, som kun har hurtigbåtforbindelse til å reagere.

Bare i Nordland er det 79 steder der kun hurtigbåter kan legge til, mens 24 steder har anløp av både hurtigbåt og ferge.

Et av stedene er øya Helligvær like utenfor Nordlands største by, Bodø.

Sørøya i Helligvær.

Øysamfunnet har de senere årene opplevd befolkningsvekst og investeringer i fiskeriflåten.

Det de mangler er et fergetilbud.

For de rundt 200 innbyggerne på øyene utenfor Bodø er hurtigbåt den eneste reisemuligheten inn til Bodø.

– Det er synd at andre som er i tilsvarende situasjon som oss, skal få et gratis tilbud med ferge. Mens vi som ikke har annen mulighet enn hurtigbåt, ikke får samme tilbud, sier Marit Skogsholm.

Hun er sauebonde og sitter i kommunedelsutvalget for værene, mens hennes samboer Tommy Ingebrigtsen har snekkerfirma.

Marit Skogsholm er glad for hurtigbåttilbudet de har i dag. – Vi håper vi får en liten del av kaka vi også, når det vurderes prisreduksjon, sier hun. Her sammen med sin samboer Tommy Ingebrigtsen.

Begge er avhengig av frakt med hurtigbåt. Det koster penger. Hun skulle gjerne sett at det ble billigere også for hurtigbåt.

– For min samboer er det ganske mange prosent av et anbud som går på fraktkostnad.

– Det er en voldsomt forskjellsbehandling som på sikt kan bli kritisk for de næringene og bedriftene som ikke har et gratis tilbud.

Vil ha hurtigbåtopprør

Arild Vaag Prestøy i Helligvær Velforening sier bekymringen deles av andre små lokalsamfunnene på øyene rundt.

– Og flere andre øysamfunn langs norskekysten. De fleste mangler sågar fergekai!

Han mener at gratis ferge vil være katastrofalt for konkurranseforholdene langs kysten, og maner til hurtigbåtopprør.

Han tar utgangspunkt i det lokale fiskemottaket som eksempel.

– Reiseutgiftene er høye og prisen for å sende fisk fra fiskemottaket er allerede nå astronomisk i forhold til samfunn som har fergeforbindelse. En liten endring som dette, vil kunne tippe hele lasset, sier han.

Marit Skogsholm og Tommy André Ingebrigtsen er avhengige av båt for å kunne bo på Vokkøya.

Prestøy forteller at han har skrevet flere innlegg i Nationen og Nordnorsk debatt om saken.

Han har også kontaktet ordføreren i Bodø, Nordland fylket og samtlige politikere fra Nordland på Stortinget.

– Jeg har fått ett svar, fra Siv Mossleth på Stortinget. Det virker som de sitter stille i båten og håper det går over. Men det kommer det ikke til å gjøre. Jeg har tenkt å fortsette å rope, med mindre de svarer, sier han.

Han etterlyser et større engasjement fra Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap).

– Øyene ligger i hennes kommune. Men jeg har ikke hørt noen ting.

Jobber med å få gratis hurtigbåter

Svein Øien Eggesvik er nestleder i fylkesrådet i Nordland, og tilhører Senterpartiet.

Han forteller at Sp ikke nådde fram i regjeringsforhandlingene med sitt krav om at øysamfunnene hvor det bor folk som ikke kommer seg til fastlandet på annen måte enn hurtigbåt, må få samme vilkår som fergene.

Svein Øien Eggesvik er nestleder i fylkesrådet i Nordland. Han sier fylkeskommunen vil jobbe for samme vilkår for ferger og hurtigbåter.

Denne uka var han på Stortinget for å argumentere for kravet. Han sier at Nordland kommer til å fortsette å legge press på regjeringen.

– Hurtigbåtene er livsnerven mange steder, på samme måte som ferger. Vi skal samarbeide både med Kommunaldepartementet og Samferdselsdepartementet, og håper på en positiv prosess.

Bodø-ordfører Ida Pinnerød kommenterer det slik:

– Det er ikke riktig at jeg ikke har gjort noe, jeg har senest denne uka tatt akkurat dette opp med representanter for regjering og storting.

Fylkeskommunenes økonomi styrkes. Det gir en mulighet for å styrke tilbudet som fylkeskommunene har ansvar for, herunder hurtigbåttilbudet, sier hun.

– Jeg er glad for at vi nå har fått lavere fergepriser etter massivt trykk fra kysten og også oss ordførere. Jeg kommer til å fortsette å jobbe for at også de som er avhengige av hurtigbåt får bedre vilkår framover.

