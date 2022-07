Blodbeholdningene over hele landet begynner å bli skummelt lave.

I Tromsø er nivået kritisk lavt. Det samme gjelder Bergen – der må de kjøpe blod fra andre sykehus. Og Røde Kors melder om rekrutteringsutfordringer.

Samtidig står blodgivere i Sortland nærmest i kø for å gi blod.

Men de får ikke lov.

– Det er rart når vi vet at det er mange her i området som gjerne vil gi.

Det sier Odd Einar Hammervold fra Sortland i Vesterålen. Han har gitt blod omtrent hver fjerde måned i nesten 20 år.

– Det er jo dessverre mange som trenger blod, så var jeg så heldig som var frisk og levde på en måte som gjorde at jeg kunne gi blod. Så tenkte jeg; hvorfor ikke? Noen må jo gi.

Minst 60 besøk i blodgiver-stolen har ført til et ukjent antall Mummikopper. Foto: Oda Hammervold

Men det siste året har det vært stopp.

Hammervold vet ikke hvorfor, til tross for flere telefoner til sykehuset.

– Jeg tenkte først at jeg hadde ramla ut av systemet. Men jeg har fortsatt ikke fått noen forklaring på hvorfor jeg ikke kunne gi.

Han fikk beskjed om å vente til de tok kontakt igjen.

– Når den ene avdelinga mangler blodgivere, og den andre ikke har noen til å ta imot blodet, blir det i alle fall for lite blod, sier Hammervold.

Har ikke kapasitet

– Vi tar ikke imot blodgivere i Vesterålen nå.

Det skriver fagansvarlige bioingeniører Dijanne de Vos og Gunn Helgesen, samt Oddny Kristin Remlo, avdelingsleder ved Laboratoriemedisinsk avdeling på Nordlandssykehuset Vesterålen i en e-post til NRK.

Årsaken er bemanningskapasitet.

De vil heller bruke tid på opplæring og kompetanseoppbygging på andre områder, skriver de.

Nordlandssykehuset i Stokmarknes tar for tida ikke imot blodgivere. Foto: Kristin Skjefstad Isaksen / NRK

– Når vi har fylt ledige stillinger, vil vi tappe blodgivere igjen.

Nordlandssykehuset håper situasjonen vil bedre seg i løpet av 2022.

I mellomtiden må blodgivere tilknyttet Nordlandssykehuset Vesterålen henvende seg til nærmeste blodbank, enten i Lofoten, i Bodø eller Harstad, da de har felles blodbanksystem, skriver de.

Blodbanken tar kontakt

Rutinen har vært at blodbanken tar direkte kontakt med blodgivere som har den blodtypen som til enhver tid er behov for.

– Det har ikke vært nødvendig å gå ut med informasjon da blodberedskapen opprettholdes av de andre blodbankene i helseforetaket, skriver Nordlandssykehuset.

Men for Odd Einar Hammervold på Sortland blir det ei lang reise for å gi blod.

Vanligvis kjører han en halvtime for å komme seg til sykehuset på Stokmarknes. Nærmeste sykehus som tar imot blod er i Harstad, men dit er det halvannen time å kjøre én vei.

Stokmarknes i Vesterålen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han synes godt sykehuset kunne informert de faste blodgiverne om at de har stoppet, og når de er i gang igjen.

Trenger mer blod

Det er Røde Kors som er ansvarlig for rekrutteringen av blodgivere i Norge.

Blodet går for eksempel til leukemipasienter, eller de som har mistet mye blod i forbindelse med en ulykke eller operasjon.

Røde Kors melder om konstant behov for mer blod. Spesielt etter pandemien.

– De lave blodbeholdningene skyldes delvis at sykehusene har gjenopptatt operasjoner og andre pasientbehandlinger som krever blod.

Det forklarer seniorrådgiver i Røde Kors sitt blodprogram, Elizabeth Salas Andreassen.

– Samtidig reiser flere blodgivere utenlands eller er syke. Dette gir karantene fra blodgiving, og da blir det vanskeligere å møte behovet for blod.

Å gi blod er ikke forbeholdt hvem som helst.

Du kan ikke gi blod hvis du: Foto: Helse Bergen Ekspandér faktaboks Ikke er frisk. Er under 18 år. Veier under 50 kg. Bruker medikamenter fast. Mulige unntak er p-piller, noen blodtrykksmedisiner, allergimedisiner og midler mot lavt stoffskifte. Har hjerte-, lever- eller lungesykdom, eller har hatt blødningstendens, alvorlige allergiske reaksjoner eller kreft. Bruker eller har brukt narkotiske midler som sprøyter. Hvis du har hatt seksuell kontakt med en person som har bruk dette, får du minimum 6 mnd. karantene. Har oppholdt deg i land der malaria har stor utbredelse i minst seks måneder. Er født i Amerika sør for USA, har en mor født i disse landene eller fått blodoverføring i disse landene, på grunn av mulig forekomst av T. Cruzi. Har oppholdt deg i over 5 år til sammen i Afrika syd for Sahara. Menn som har hatt sex med menn siste året. Personer som har prostituert seg siste året. I tillegg til kriteriene som er nevnt ovenfor finnes det mange andre kriterier som utelukker for blodgivning, enten permanent eller midlertidig. Blodbanken gir ytterlige informasjon ved fremmøte eller du kan ta kontakt hvis du lurer på noe. Les en fullstendig liste hos Røde Kors. Denne listen er hentet 12.07.22.

Men det er ikke bare kriteriene som hindrer folk i å gi blod.

– Noen er så langt unna blodbanken at det blir et altfor stort prosjekt for å gi blod.

Andreassen i Røde Kors forklarer at de største blodbankene trenger flest givere, mens de mindre blodbankene klarer seg med et lavere antall givere.

– Samtidig har de små blodbankene store utfordringer med ressurser og kapasitet til å ta imot givere.