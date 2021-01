Patrycja (32) opplever at datteren ikke får besøk fordi hun er polsk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

«Glad at jeg ikke omgås deg.»

Denne kommentaren fikk Patrycja Bjerk på et Facebook-innlegg da hun var i Polen for å besøke sin ALS-syke far.

I løpet av fjoråret hadde hun flere reiser til hjemlandet. Faren, som før har bodd i Norge, bestemte seg nemlig for å tilbringe de siste årene av livet sitt i Polen.

– Min mor bærer på han, steller han og gjør alt alene. Så jeg må ofte ned dit å hjelpe til. Hun begynner å bli veldig sliten, forteller Bjerk.

For å unngå flyreiser kjører hun hele veien med privatbil.

– Selv om jeg tester meg, sitter i karantene, følger reiseråd og forholder meg til smittevern er jeg fortsatt den «korona-polakken».

Barna får ikke besøk

Det er ikke bare fremmede Bjerk opplever å få hets og nedlatende kommentarer fra.

I det siste har det vært flere bekjente som har kommet med stikk.

Bjerk forteller at det på et tidspunkt ble så ille at hun opplevde at noen foreldre nektet barna sine å besøke datteren hennes.

– Når jeg kommer tilbake til Norge tester jeg meg og sitter i karantene hvor jeg til og med er isolert fra barna mine i 10 dager. Uansett blir jeg «en reisende smittebombe», sier Bjerk fortvilt.

Vanligvis kommer flere tusen sesongarbeidere til Norge for å jobbe med vinterfisket. Også andre sesonger er polske folk viktig for norsk næringsliv.

Hetsen som nå kommer er derfor ekstra provoserende for Bjerk.

– Plutselig er arbeidskraften som er kjempeviktig for hele landet bare en gjeng som har ingenting å gjøre her.

Regjeringen har delvis skyld

Selv om noen polakker har opplevd hets både før og under korona mener ikke Jørn Holm-Hansen at nordmenn er særlig anti-Polen.

Han er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet og har jobbet en del med Polen som tema.

Jørn Holm-Hansen er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet. Foto: Privat /

Men selve koronasituasjonen er ny.

Holm-Hansen mener regjeringa må ta en del av skylda og viser til da regjeringen ga karantenefritak til titusener av arbeidsinnvandrere.

– Det som var et forsøk på å etterkomme ønsker fra arbeidsgiversiden, det slår nå tilbake til enkeltpolakker, ved at de blir sett på som uansvarlig. Polakkene får et stempel som «pestbefengte» og smittede, sier han.

Samtidig påpeker han at det er veldig lett å tenke at smitten kommer utenfra. At problemet ikke er i Norge.

– Det er en naturlig, men uheldig måte å reagere på, sier Holm-Hansen.

Nestleder ved Antirasistisk Senter, Ervin Kohn sier at mennesker har et behov for å finne syndebukken.

Ervin Kohn, nestleder ved Antirasistisk Senter. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Vi må ha noen å skylde på. Vi må ha noen å legge ansvaret på for vår misære, sier han.

Han har selv hørt om tilfeller av hets i forbindelse med pandemien, men håper det forblir enkelttilfeller.

– Uansett er det ugreit. Det er et symptom på noe som ligger latent i oss mennesker, og det er fordomsfullhet.

– Det er ikke noe vi bør la oss overraske over, derimot er det noe vi bør reagere på, legger han til.

Patrycja Bjerk har bodd i Norge i 11 år. Likevel opplever hun hets fordi hun kommer er fra Polen. Foto: privat

– Fanget mellom to verdener

Bjerk ville dele sin historie etter at NRK skrev om at arbeidsinnvandrere blir stemplet som smittespredere.

Hun synes ikke synd på seg selv, og skjønner folk er redde for smitten.

– Men vi må ikke få det til å bli en heksejakt på en bestemt gruppe folk. Heller gi dem bedre veiledning og strengere karanteneregler, sier hun.

– Jeg lever nå fanget mellom to verdener. Jeg har fire barn og norsk ektemann, hus her i Norge og lidende familie i Polen. Midt oppe i en pandemi.