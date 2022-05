Etterlyser to biler etter dødsulykken i Steigentunnelen

Tsjekkerne var på vei hjem fra ferie i Nord-Norge da det smalt i Steigentunnelen på fylkesvei 835 søndag.

Etter et lite opphold på grunn av 17. mai, er politiet i dag igjen i gang med å etterforske hva som var årsaken til ulykken.

Det de vet er at en traktor med henger ble påkjørt av en Volkswagen Caravelle med fem personer, alle fra det tsjekkiske reisefølget.

Sjåføren av bilen er den eneste som overlevde i reisefølget. Vedkommende ligger fortsatt kritisk skadd på sykehus, og har ikke vært mulig å avhøre for politiet.

– Selvfølgelig svært preget

Sjåføren av traktoren er ikke kritisk skadd. Han er nå rutinemessig siktet i saken. Han er også avhørt av politiet, men politiet kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om hva han har forklart.

Politistasjonssjef Ronny Borge. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Han er selvfølgelig svært preget at det han har opplevd, sier politistasjonssjef ved Fauske politistasjonsdistrikt Ronny Borge til NRK.

Han leder etterforskningsarbeidet av ulykken.

Borge forteller at Havarikommisjonen og ulykkesgruppen til Statens vegvesen i dag har ankommet Fauske for å undersøke de involverte kjøretøyene.

– Det har ikke kommet noe nytt i saken siden ulykken skjedde. Men undersøkelsen av kjøretøyene vil avdekke dette med lys, lysbruk og andre tekniske ting, sier Borge til NRK.

Etterlyser to biler

Noe av det politiet spør seg om er nemlig hvorvidt traktoren hadde lysene på og om den var i bevegelse da den ble truffet bakfra.

De ønsker også å få avklart om sjåføren av traktoren satt i kjøretøyet da det ble truffet.

Borge kan også opplyse om at politiet ønsker å komme i kontakt med sjåførene av to biler som skal ha passert gjennom tunnelen like før ulykken.

– Et vitne som kjørte forbi traktoren gjorde et stopp utenfor tunnelen like etterpå. Vitnet mener det kom ytterligere to biler ut av tunnelen i etterkant. Det betyr at det er sannsynlig at det er tre biler som har passet traktoren i forkant av ulykken.

– Vi ønsker å få kontakt med flere vitner for å få avklart hvordan forholdene var i tunnelen før ulykken.

– Hva er det disse vitnene kan bidra til å få avklart?

– Det er mange spørsmål det er naturlig å stille. Blant annet: Hvis det er tre kjøretøy som har passert traktoren, hvorfor krasjet den fjerde bilen?

Borge kan også opplyse om at de er ganske sikre på identiteten til de fem omkomne, men at det fortsatt jobbes med en endelig bekreftelse.