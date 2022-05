Nyhetssenter Nordland

Spesialenheten anker voldtektsdom

Spesialenheten har besluttet å anke saken hvor en politimann fra Nordland ble dømt for grovt uaktsom voldtekt.

Politimannen var tiltalt for to voldtekter, og for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner.

Mannen har i en årrekke jobbet som politi i Nordland.

Spesialenheten for politisaker ville dømme han til ni år i fengsel.

Men Helgeland tingrett valgte å dømme mannen til to års fengsel for grovt uaktsom voldtekt av en av kvinnene.

Nå har altså Spesialenheten for politisaker konkludert med at de vil anke.

– Blant annet har vi inngitt anke over tingrettens bevisvurdering under skyldspørsmålet for tiltalepostene om voldtekt, skriver spesialenheten i en pressemelding.

Eller enkelt sagt: Spesialenheten mener at retten har tatt feil, og at mannen må dømmes for voldtekt.

Samtidig mener spesialenheten at mannen har fått for lav straff for punktene han er dømt for. Nemlig grovt uaktsom voldtekt og misbruk av sin stilling for å oppnå seksuell omgang.