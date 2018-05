– Pris fremfor kvalitet avgjorde ny luftambulansekontrakt

Britisk-svenske Babcock vant i fjor anbudet om å drive luftambulansetjenesten fra neste år. I etterkant har selskapet forhandlet med flygerne som i dag jobber for tjenesten, og sist fredag ble det brudd i forhandlingene.

Resultatet har vært at flere ambulansefly er satt på bakken i Nord-Norge. Fra klokken 18 mandag er tre av fem luftambulansefly ute av beredskap i henholdsvis Brønnøysund, Alta og Kirkenes, og det settes inn tiltak for å styrke beredskapen.

Problemene har ført til kritikk av hvordan Luftambulansetjenesten ga Babcock oppdraget. I tildelingsdokumenentene fra det statlige foretaket fra sommeren 2017 står det:

Det vinnende tilbudet er rangert som nummer fire på kvalitet. Dette skyldes primært at tilbudt beredskap er levert med færre piloter og færre reservefly enn konkurrerende tilbud. Luftambulansetjenesten / NRK

Men likevel skriver ledelsen for prosjektet: «Den prismessige fordelen mer enn oppveier for den reduserte kvaliteten.»

For tilbudet fra Babcock ligger 47 millioner kroner under det som Lufttransport, som i dag driver luftambulansetjenesten, tilbød per år.

For hele kontraktsperioden er det snakk om å få tjenestene 282 millioner kroner rimeligere enn det Lufttransport kunne levere.

Samtidig blir det i neste periode også brukt mer penger enn i den nåværende.

– Kontrakten det er snakk om er på 500 millioner kroner i året, nesten 100 mer enn hva vi bruker i dag, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell.

Ulike score

Lufttransport har levert tjenester til det statlige Luftambulansetjenesten i 25 år. Et tilbud fra dette selskapet fikk høyest score på kvalitet, men altså ikke på pris.

Lufttransport får blant annet best score på forhold i flykabinen og på tilgang til medisinsk utstyr i cabinen, og på kvaliteten på forflytning av pasient inn i flyet.

Av dokumentene fremgår det at Babcock, som vant anbudet, har dårligere beredskap, både med hensyn til piloter på bakvakt og tilgjengelig ekstra fly, enn hva Lufttransport tilbyr i den nye kontrakten.

– Alle tilbyderne holder meget høy kvalitet og det er små marginer på kvalitet, men større marginer på priser. Den nye kontrakten vil gi oss bedre kvalitet og bedre tjenester enn det vi har i dag, sier direktøren i Luftambulansetjenesten.

IKKE NEST BEST: Lena Amalie Hemnes i Vågan Arbeiderpartiet mener Luftambulansen er for viktig til at man kan spare penger på kvalitet. Foto: Lena Amalie Hamnes

Kan ikke kompromisse

Luftambulansetransport er viktig ved store eller dramatiske ulykker og alvorlig sykdom for å få kritisk skadde raskest mulig til sykehus og under behandling. Og særlig i Nord-Norge med store avstander, mye vær og dårlige veier er det kritisk at luftambulansetjenesten er stabil.

– Luftambulansen er svært viktig i situasjoner hvor det står om sekunder for å redde liv. Her skal man ikke kompromisse på kvalitet, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Kjerkol var i Tromsø mandag for å sette seg inn i problemene som er oppstått i Luftambulansetjensten.

Kjerkol vil likevel ikke svare på om hun mener at kontrakten bør ut på ny anbudsrunde.

Helseforetaket Luftambulansetjenesten avviser at de har kompromisset på kvalitet. Direktøren sier at nye ambulansefly vil gi mye bedre sikkerhet enn i dag.

– Totalt blir det bedre tjeneste enn hva vi leverer i dag, og vi kompromisser ikke på kvalitet og på sikkerhet, sier Juell.

MÅ IKKE KOMPROMISSE: Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson mener at Luftambulansetjenesten ikke kan kompromisse på kvalitet Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Grelt

Gruppeleder Lena Amalie Hamnes i Vågan Arbeiderparti i Svolvær mener at kvalitet er valgt bort fremfor pris. Hun bor i et område hvor Luftambulansen er svært viktig og hvor man ofte opplever at marginene for å redde liv er svært små.

– Jeg reagerer på at man i anbudsrunden ikke har vektlagt kvalitet mer enn pris, og at man heller ikke har lagt vekt på å få de ansatte over i det nye selskapet. Dette er et grelt utslag av anbudskonkurranser. Dette handler om liv og helse til oss som bor her oppe. Kvalitet må være det viktigste, ikke pris. Vi kan ikke ha den nest beste innen luftambulanse. men den som er best, sier Hamnes.

– Det er feil at vi ikke prioriterer kvalitet. I denne anskaffelsen er kvaliteten tvert imot prioritert høyt og kvaliteten på tjenesten løftes på en rekke områder fra 1. juli 2019, understreker Juell i Luftambulansetjenesten.

– Krevende situasjon

Det var etter at forhandlingene mellom flyverne og Babcock brøt sammen at problemene med luftambulansen ble akutte. Flyverne i det nåværende selskapet ønsket å bli overført til Babcock, som tar over i 2019, men fikk ikke gjennomslag for lønns og pensjonskrav.

Usikkerheten om fremtiden har ført til at flere piloter og teknikere har meldt seg ikke i stand til å jobbe. Konsekvensen er ambulansefly blir stående på bakken.

Helseminister Bent Høie hadde i helgen møter med både UNN og Helse Nord for å diskutere problemene.

– Dette er en krevende situasjon, og jeg forventer at Helse Nord kommer opp med flere løsninger, sa Høie til NRK.

Les også: Høie: Ikke aktuelt med ny anbudsrunde