Etterlyser håndfaste forslag til avbøtende tiltak for rein på Øyfjellet – kan gå mot rettssak

Partene har ikke kommet så mye nærmere enighet i saken om vindkraftverk på Øyfjellet.

Over lengre tid har det vært flere som har uttrykt sin misnøye med det planlagte vindkraftverket, både fra reineiernes side og fra vindkraft-motstandere.

Tidligere i sommer blokkerte aksjonister anleggsveien opp til vindkraftanlegget.

I dag møtte leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, Torstein Appfjell byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Wind.

Appfjell oppsummerer det som kom ut av møtet slik:

– Ingenting.

– En liten endring i dag var at vi fikk presentert et pengebeløp som kompensasjon på 5000 kroner per vindmølle. Men vi har ingen mulighet til å gå inn på den type avtale, sier han.

Tidligere har det også kommet kritikk av utredningsarbeidet, som er mye av bakgrunnen for kritikken fra Appfjell og Jullen-Njaarke. De mener det ikke er gjort en god nok jobb for å sikre at de har mulighet til å flytte reinflokkene mellom beitene i områdene.

Bilder fra anleggsområdet, tatt ved månedsskiftet april-mai. Foto: Ole Henrik Kappfjell

Tvilende til enighet

Advokat Pål Gude Gudesen representerer Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt i denne saken. Han mener tilnærmingen fra utbyggeren er urimelig.

– Det eneste reinbeitedistriktet reellt krever, er at flytteleien gjennom området skal sikres. Det er ikke et urimelig krav. Det er et direkte krav etter konsesjonsvedtaket og et vilkår for utbyggingen, sier han.

Appfjell er ikke sikker på hva som blir veien videre. Han håper Eolus Wind kan komme med konkrete forslag til avbøtende tiltak, slik at de kan opprettholde flyttleien for

Advokat Pål Gudesen forventer at Eolus Wind kommer med mer konkrete forslag til forhandlingsbordet. Foto: Dalan advokatfirma

reinsdyrene.

– Utbygger må komme med noen reelle forslag. Det er ikke bare overfor reinbeitedistriktet de har denne forpliktelsen. Til syvende og sist må departementet ta stilling til eventuelle avbøtende tiltak, sier Gudesen.

NVE har videresendt en klage fra reinbeitedistriktet til Olje- og energidepartementet. Denne klagen skal de ta stilling til. Appfjell og advokaten har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å ta saken til retten.

– I første omgang må departementet prøve å løse dette, men uavhengig av det blir det nok en rettslig prøv.

Eolus Wind: – Ønsker å få mer håndfasthet om tiltak

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen Rosvold i Eolus Wind beskriver dialogen i dagens møte som god.

– Det ble litt diskusjon om prosessen så langt, så hadde vi et forsøk på å komme oss videre. Vi har ikke diskutert noe direkte praktiske løsninger til avbøtende tiltak, det har vært på et mer overordnet nivå.

Rosvold sier at de nok burde ha fått diskusjonen mer på et nivå med håndfaste tiltak.

– Det er utfordrende når vi har ulike oppfatninger av hva som vil fungere og ikke. De viser i dag til at det ikke har vært noe særlige håndfaste forslag som er presentert. Vi har jo en

Byggeprosjektleder Ørjan Thorstensen i Eolus Wind sier de ønsker en dialog med reinbeitedistriktet om mer håndfaste forslag til avbøtende tiltak. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

rapport fra Protect Sapmi som presenterer noen avbøtende tiltak. Det kommer også frem at det er en viss usikkerhet i om disse tiltakene vil fungere, eller ikke.

Rosvold sier at de ønsker en noe større sikkerhet for om et tiltak fungerer, før det kan være aktuelt å investere store summer i slike tiltak.

– Er dere interessert i nye møter med reinbeitedistriktet fremover eller må dette til retten?

– Vi vil selvfølgelig prøve å finne en løsning utenfor rettssystemet. Vi ønsker å ha en fortsatt dialog med reinbeitedistriktet og håper det kommer mer ned på en håndfast nivå i neste runde.