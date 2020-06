Deltok i utredningen av Øyfjellet: – Aldri sett et så slett arbeid

Først og fremst er det viktig å forstå konsesjonsprosessen i forhold til et anlegg som Øyfjellet vindkraftverk.

Fra prosjektstart i 2013 og fram til endelig konsesjon ble gitt i 2016, ble det gjennomført en omfattende faglig og demokratisk prosess der NVE i samråd med berørte myndigheter og andre høringsinstanser fastslo hvilke utredninger som måtte gjennomføres – og premissene for disse utredningene. Disse utredningene ble gjennomgått av fagmyndighetene og komplettert. Disse utredningene – sammen med høringsuttalelser og departementets klagebehandling ble lagt til grunn for konsesjonsvedtaket i 2016. Konsesjonsmyndigheten (NVE) og klageinstansen (Olje- og energidepartementet OED) har derved godkjent de utredninger som er gjort i samråd med fagmyndighetene.

Utredningene er gjennomført av rådgivere og konsulenter som rapporterer til Eolus Vind. Det er Eolus Vind som står som ansvarlig overfor konsesjonsmyndigheten NVE og andre fagmyndigheter.

Etter at konsesjon er gitt, startes arbeidet med MTA-planene som er planer for hvordan konsesjonen rent praktisk skal gjennomføres. MTA er ikke en separat eller fornyet konsesjons- eller utredningsprosess, men er forutsatt å basere seg på tidligere konsekvensutredninger samt evt andre senere data lagt inn i offentlige databaser. Eventuelle krav om ekstra utredninger i MTA-fasen må være gitt fra NVE som ansvarlig konsesjonsmyndighet.

Det er tre MTA-planer som omfatter Øyfjellet vindkraftverk; En for adkomstveien, en for selve vindkraftområdet o gen for nettilknytningen. Det er tre ulike fagmiljø som har utarbeidet disse MTA-planene (Rambøll, Multiconsult og Norconsult). Disse MTA-planene var på offisiell høring i mars-mai 2019. Ingen fagmyndighet med statlig eller regionalt ansvar for biologisk mangfold har i høringsprosessen påpekt mangler ved MTA-planene, og derved heller ikke at planene burde ha vært vurdert i relasjon til ny rødliste for naturtyper (2018).

NVE godkjente MTA-planene i desember 2019 og har i mai 2020 slått fast at de klagene som er fremmet til MTA-planene ikke gir grunnlag for at NVE endrer si godkjenning. Saken er derfor oversendt til OED for endelig beslutning.

Alle demokratiske prosesser er fulgt opp fra Eolus’ side. Som utbygger forholder vi oss til de krav og betingelser som norske myndigheter til enhver tid stiller. Vi er selvsagt klar over at det er ulike synspunkter på et så stort anlegg som Øyfjellet vindkraftverk. Vi er nå inne i en prosess der saken ligger til klagebehandling i OED. Av respekt for departementets behandling, ber vi om forståelse for at Eolus Vind i denne situasjonen ikke kan ha en ønsket åpen dialog med alle de som har kritiske merknader til prosjektet.

Feltbefaringene i området ble gjennomført i perioden 2013-2019. De fleste befaringene ble gjennomført i perioden 2013-2017. Det er flere konsulentselskaper som har vært inne i dette arbeidet. Antall dagsverk i feltbefaring strekker seg godt ut over det som framgår av rapporten fra 2013. Naturforholdene på Øyfjellet og Vesterfjella er oversiktlige, homogene og gjentakende. Etter fagutreders vurdering er feltarbeidets omfang tilstrekkelig til å kunne gi et godt og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Fagutreder har erfaring fra tilsvarende områder nasjonalt og regionalt og derved et godt sammenligningsgrunnlag. Konsekvensutredningen som ble gjennomført har fulgt vilkårene for undersøkelser av naturmangfold og INON (inngrepsfrie naturområder i Norge) som er gitt i fastsatte utredningsprogrammer fra NVE.

