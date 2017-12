Elleve elgpåkjørsler på en kveld: – Ekstraordinært

Operasjonsleder Tom Ove Hammer i Nordland politidistrikt sier at det har vært spesielt mange elgpåkjørsler fredag kveld, og antallet var oppe i elleve påkjørte dyr rundt klokken 21.

– Dette har vært en ekstraordinær dag hvis vi ser på antallet påkjørte elg. Vi vet også at de trekker inn til byen til byen, og da går de nok på veien for å spare energi.

Operasjonslederen forteller at flere i Narvik har meldt fra om vilt som vandrer rundt i byen.

– Det har blitt vanligere og vanligere. Det er spesielt i Narvik og Bodø man kan treffe på elgen i bynære områder. Hagetrærne rundt om hos folk må jo være rene restauranten. påpeker han.

Hammer vil ikke spekulere videre i hva elgen gjør på veien, men sier at det kan være fordi det er lettere å gå på brøytet vei enn ute i terrenget.

At elgen må krysse vegen, er en av bekymringene til Gjermund Carlsen i viltnemnda. Arkivfoto. Foto: Arild Moe / NRK

– Varsle politiet

Gjermund Carlsen i viltnemnda i Bodø kommune sier at de ikke ble nødt til å rykke ut denne kvelden, men at vinterhalvåret generelt sett er tøft for elgen.

– Det er mørkt, og da er det mye elg som kommer ned på veien. Den trekker nok ned dit for å spare på energien. I tillegg er det lettere å gå der enn på terrenget, og spesielt hvis den har kalven med. Desember og januar er to av de månedene vi ser flest elger bli påkjørt, forteller han.

Carlsen mener at folk er flinke til å varsle politiet, og sier at de vet at. Han sier imidlertid at flere i trafikken burde bli oppmerksomme på at man alltid skal ha noe å merke hendelsesstedet med.

– De fleste bensinstasjoner deler ut merkebånd som er laget for å merke steder det har vært viltpåkjørsler. I tillegg har flere av forsikringsselskapene begynt å dele ut bånd til kundene sine, og det hjelper på, sier han

Om man først skulle være så uheldig å kjøre på et dyr, har Carlsen og viltnemnda flere tips til hva man burde gjøre:

Gjermund Carlsens tips dersom uhellet først skulle være ute Ekspandér faktaboks Ta vare på deg selv og andre involverte. Sjekk alltid at alle i bilen har det bra, og skaff helsehjelp dersom det er nødvendig.

Ta kontakt med politiet, meld fra hvor det har skjedd. Politiet tar kontakt med viltnemnda.

Merk stedet, slik at det blir lettere å finne det skadde dyret.

Flere steder i nord

I Troms var tre elger og ett rådyr blitt påkjørt i løpet av dagen da NRK Nordland tok kontakt fredag kveld. Operasjonsleder Roy Tore Meyer sier at de har fått flere meldinger om hjortedyr både på hovedveiene og nær folk.

– Vi får oftere og oftere meldinger om elg som oppholder seg nær bolighus og bynære områder om vinteren.

Meyer reagerer på det høye antallet påkjørsler i Nordland, og forteller at de også ser de samme tendensene som Hammer.

Rein i Finnmark

Det er dog ikke alle steder i fylket som sliter med elgpåkjørslene. Operasjonsleder Lars Rune Hagen i Finnmark politidistrikt hadde så langt ikke registrert noen elg som hadde måttet bøte med livet i trafikken denne fredagen, men viser til at de har flere tilfeller av påkjørt rein.

– Vi har så å si påkjørsler hver dag i dette fylket. Det er ikke så mye elg, men jeg tror vi har flere reinpåkjørsler enn andre distrikter, forteller Hagen.