I juni ble det solgt rekordmange personbiler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken. 82,7 prosent av dem var ladbare.

Med over 400. 000 elbiler på veiene, spår NAF ladekaos langs de populære turistårene i sommer.

En ny undersøkelse fra elbilforeningen viser nemlig at over halvparten av de med elbil planlegger å feriere med bilen i sommer.

– Med 200. 000 biler på veiene i sommer vil det bli køer på en del ladestasjoner, sier pressekontakt i NAF, Nils Sødal.

Utbyggingen av ladeinfrastrukturen har nemlig ikke gått like fort som nybilsalget, forteller han.

Det kommer frem i et ladekart som NAF har utarbeidet.

Oslo- Lofoten med elbil

Mange av de mest populære destinasjonene i Nord-Norge mangler god infrastruktur for lading.

I Vesterålen fins det bare to kommersielle ladestasjoner. I Lofoten likeså (flere hvis du har Tesla).

I slutten av juni reiste Vegard Günther og familien fra Bærum til Lofoten på ferie.

Tur-retur. 310 mil.

Vegard Günther på ferie i Lofoten.

– Med takboks, full bil og sykler bakpå, var vi spent på rekkevidde og lademuligheter på veien, forteller han.

Bilen, en Polestar 2, har en rekkevidde på cirka 45 mil. Til sammenligning har en Tesla Model X en rekkevidde på 56 mil.

– Det gikk overraskende bra, vi ble positivt overrasket, forteller Günther.

Han tror likevel trykket vil bli større i juli måned, og at det kan oppstå kø på ladestasjonene.

Han anbefaler de som kommer etter han å planlegge godt før avreise.

Planlegg etapper

Kystriksveien er kåret til en av Norges vakreste bilturer. Den strekker seg fra Steinkjer i Trøndelag, til Bodø i Nordland.

Høydepunkter som Saltstraumen, Svartisen, De Syv Søstre og Torghatten er opplevelser du kan få med deg om du tar turen.

Men det er én ulempe.

– Hvis de legger ruta langs Kystriksveien, er jeg litt bekymret for muligheten til å lade, sier styreleder i Nordland elbilforening, Svein Krogsæter.

Det skal bygges flere ladestasjoner langs strekningen. Men utbyggingen er forsinket, og det er foreløpig usikkert når alle ladestasjonene er oppe og går.

Langs E6 er det godt med ladepunkter. Du kan planlegge reisen med ElbilAppen eller ladekart på elbil.no. Appen Plugshare viser hjemmeladere i tillegg.

Spør campingplasser

Vurderer du å droppe noen steder i sommer fordi det er glissent med lademuligheter?

Få kommersielle ladestasjoner langs veien trenger ikke være en hindring for de øde perlene.

– Vi opplevde at mange av rorbuene og overnattingsstedene hadde hjemmeladere eller nødladere, sier Vegard Günther.

De var i utgangspunktet bekymret for hvor få ladestasjoner det var i Lofoten, og dro på fergen fra Bodø til Moskenes med fullt batteri.

– Men vi ble positivt overrasket over at det gikk så bra, medgir han.

Hør med overnattingsstedene og campingplassene, anbefaler han. Ofte tilbyr de gjestene å lade.

Lad når du kan, ikke når du må

Et slags mantra i bransjen. For skal du sørge for en god ferie, er dette punktet lurt å huske på.

– Ikke tyn rekkevidden, oppfordrer Vegard Günther.

Hvis du ikke har rom for å kjøre videre til neste ladestasjon, kan du ende opp med å stå flere timer i kø.

Fra fjorårets sommer oppga en av tre elbilister at de hadde opplevd ladekøer, ofte eller alltid.

Ender du opp på veien uten strøm, er det bare én ting å gjøre:

– Ring bergingsbilen. Den kjører deg til nærmeste ladestasjon, sier Svein Krogsæter i elbilforeningen.

Ikke hurtiglad batteriet helt fullt

Hurtigladning er kjekt, det. Men ladingen går saktere etter du har nådd 80 prosent. Det er også dyrere.

Derfor kan det være greit å droppe de siste 20 prosentene. Da er du med på å avvikle flaskehalser i sommer.

Legg inn kortdata på forhånd

Det fins et mylder av apper. Og like mange aktører. Her kan det være lurt å gjøre seg kjent på forhånd.

– Ofte må man legge inn kortdata i appen for å få betalt for lading. Det kan det være lurt å gjøre på forhånd, sier Krogsæter.

Da sparer du tid og hjelper på å minske køene.

Ha med deg egen ladekabel

Ikke reis på ferie uten egen kabel. Du bør ha en såkalt type 2 kabel. Denne kabelen bruker du på hjemmeladere eller offentlige ladestasjoner.

I tillegg er det lurt å ha en nødlader, en kabel med vanlig stikkontakt som du kan bruke noen steder hvor det er tilpasset for dette.

Reis utenom de vanlige tidene

Nils Sødal i NAF, anbefaler folk å legge turen til tidspunkt hvor ikke alle andre er på veiene, enten tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Dette kan være med på å avvikle trafikken.

– Vi er jo litt sånn at vi legger ut på tur samtidig, og da blir det fort både bilkø og ladekø.

Og skal du til Nord-Norge i sommer? Da må du i tillegg ta høyde for fergekø.

Kilder: Elbilforeningen i Nordland, elbil.no, Naf.no