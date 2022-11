Fredag slo Borgarting lagmannsretts fast at det er i strid med loven å avle på cavalier king charles spaniel.

Årsak? Rasens helseutfordringer.

Tom Martinsen i Norsk Kennel Klub sa dommen trolig vil ankes til høyesterett.

Engelsk bulldogg ikke i strid med loven Ekspandér faktaboks Norsk Kennel Klub ble sammen med Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere stevnet av Dyrebeskyttelsen Norge i 2021. Avl på rasen engelsk bulldogg ble ikke sett på som i strid med loven.

I sosiale medier var skuffelsen stor blant eiere av rasen cavalier king charles.

De mener dekningen av saken har vært ensidig, og at dommen er rasediskriminerende.

– Bokstavelig talt rasediskriminering

Turid Torbergsen har lenge vært engasjert i cavalier-miljøet. Hun har selv en ti år gammel cavalier ved navn Gioia.

Torbergsen sier hun ikke har opplevd noen komplikasjoner knyttet til Gioias helse.

– Jeg har svært positiv erfaring med rasen, og det samme har mange i mitt nettverk både nasjonalt og internasjonalt.

Turid Torbergsen mener debatten rundt rasen hun elsker blir ensidig. Foto: Privat /

Torbergsen sier hun i flere år har brukt Gioia i omsorgstjenesten, og understreker at det settes strenge helsekrav til hunder som brukes i denne type tjeneste.

Hun mener debatten, både før og etter dommen, har vært ensidig.

– Det er bokstavelig talt rasediskriminering, sier hun.

Ifølge Torbergsen har rasen helseutfordringer på lik linje med alle raser og mener selv de fleste er friske.

Hun føyer til at rasen og de mennesker tilknyttet den har vært utsatt for stigmatisering på bakgrunn av negativ omtale.

Cavalier-eieren mener alle raser har sine helseplager. Hun stiller spørsmål ved om diskusjonen er blitt til hvilke plager som er verst.

– Løsningen er ikke å gå etter enkelte raser, men heller vurdere den enkelte hunden og oppdretter.

Frykter å bli boikottet

I Facebook-gruppa «Vi som elsker Cavalier King Charles Spaniel» deles det hyppig bilder av hunderasen, hvor bildetekstene fremhever friske individer:

Tre uker siden vi tok avskjed med Charlie-gutten vår. I februar ville han fyllt 14 år. Han har aldri vært mye plaget av sykdommer. Cavalier-eier i Facebook-gruppen «Vi som elsker Cavalier King Charles Spaniel»

Gruppa har over 8600 medlemmer. Da dommen kom fredag oppdaterte administrator forsidebildet til et flagg på halv stang.

NRK har snakket med flere veterinærer i forbindelse med denne saken. Få har ønsket å uttale seg, i frykt for å bli boikottet av cavalier-miljøet.

Veterinærene sitert i denne saken ønsker ikke å stå frem med navn, men NRK kjenner deres identitet.

Flere forteller at de er frustrerte over manglende opplysthet blant noen av hundeeierne.

– Det er jo vi veterinærer som får inn disse hundene på kontroll. Så hvem skal man høre på? Skal man høre på oss, eller noen som har hatt én eller to hunder i sitt liv, og tilfeldigvis er disse hundene frisk?

Veterinæren går langt i å antyde at spesielt denne rasen gir mye penger i kassa til veterinærene på grunn av sykdomsproblemene.

Til tross for dette ønsker de å få en slutt på avlen av hunderasen.

– En ting er at vi tjener penger på dette, men det er jo ikke dette vi vil tjene penger på. Det er grusomt å se en hund som ikke får til å puste, som har så store hudfolder at de får soppinfeksjon. Jeg klarer ikke å forstå at kjøpere ikke setter seg inn i rasen, sånn at de forstår at dette er noe de kan måtte leve med resten av livet til hunden.

Ekkokammer

– I denne saken står fagmiljøene på den ene siden, og folk med hund på den andre. Det er ikke sånn at det unntaksvis er en og annen veterinær som støtter dette utfallet. Det er omvendt, uttaler en veterinær.

I 2017 signerte over 1500 veterinærer på et opprop mot uetisk oppdrett. Der nevnes rasen cavalier king charles spesifikt.

En av veterinærene NRK har snakket med mener sider som «Vi som elsker Cavalier King Charles Spaniel» blir ekkokammer som støtter eget syn.

– Forskningsresultater og den faglige tyngden bak en konsensus bagatelliseres, mistenkeliggjøres og trekkes i tvil.

Veterinæren håper dommen som kom fredag «er starten på en revolusjon der hundens beste kommer i fokus, ikke våre preferanser.»

NRK har tidligere skrevet om hundene Petter og Dennis. Petter måtte avlives fordi han hadde så store smerter. Foto: Privat

En annen veterinær sier miljøet i årevis har sagt at noe må skje.

– Hundene lider, eierne lider og vi som veterinærer ser dette hver eneste dag. Vi ønsker at denne lidelsen skal slutte, sier vedkommende tydelig oppgitt.

Skjønnhet og helse henger sammen

Veterinærene legger stor vekt på skjønnhetsidealene blant hunder er skapt av oss mennesker.

– Affeksjon skaper dessverre store lidelser. Mange av de rasene som har mest utfordringer med helsen har også et utseende skapt for å vekke endorfiner hos oss.

– Det er så synd at man ikke kan være enig i at man ønsker friske hunder.

Veterinæren sier eiere er fanget av egne følelser over fornuften, og mener at de derfor velger å ikke se det de bør.

– Det felles målet må være friske hunder og friske raser. For å oppnå dette trengs det kanskje en slik dom.