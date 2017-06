1500 dyrleger protesterer mot uetisk hundeavl

Hunder vært et hett tema på årets veterinærdager i Trondheim denne uken.

Bakgrunnen er Lørdagsrevyens reportasje om hundeavl, der jakten på et bestemt utseende fører til at hunder får store helseproblemer. Som Mira. Hun tilhører en rase der hodeskallen er for liten for hjernen – noe som hos svært mange fører til store smerter. Dette er et resultat av avl.

I oppropet nevnes en av Norges mest populære hunderaser – Cavalier King Charles Spaniel.

Disse hundene blir ofte født med kronisk hodepine fordi de er avlet frem med skaller som er for små til hjernen. Det er kostnaden dyret må betale for at vi mennesker ønsker søte, små ansikter." Opprop om uetisk hundeavl, underskrvet av 1580 veterinærer

PUSTEVANSKER: Fransk bulldog er en rase som sliter med pusteproblemer. Foto: Tina Fineberg / Scanpix/AP

1580 dyrleger har undertegnet oppropet der det hevdes at disse hundene blir ofte født med kronisk hodepine fordi de er avlet frem med skaller som er for små til hjernen.

Andre raser sliter med ledd i feil vinkel, skjøre knokler, alvorlige puste­problemer, hudproblemer, hornhinne­betennelser, infeksjoner, problemer med å føde naturlig, heter det i protestbrevet.

Butikk foran etikk?

KRITISK: Altfor mange hunder lider på grunn av avl etter utseende, sier Torill Moseng i Veterinærforeningen. Foto: NRK

Veterinær­foreningens opprop stiller flere krav til myndigheter og oppdrettere. Så langt har 1580 undertegnet.

– Altfor mange hunder i Norge fødes med en anatomi som gjør at de har veldig dårlig helse. Dette er viktig å få oppmerksomhet rundt slik at ikke dyr blir født til lidelse, sier Torill Moseng som er president i den norske Veterinær­forening.

I noen tilfeller blir pengene viktigere enn etikken, mener Moseng.

– Slik vi ser det, så er det noen oppdrettere som lar det kommersielle gå foran. Ikke alle, men noen oppdrettere gjør det, sier hun.

Kennelklubben avviser

Norsk Kennel Klub, som organiserer hundeeiere og oppdrettere, ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en e-post til NRK at de avviser at oppdrettere styres av kommersielle interesser, og ikke hundenes velferd. Klubben sier de også jobber mye med å kurse oppdrettere i avl.





PUSTEVANSKER: Mopsen er en rase som også sliter med pusten på grunn av fremavlet trang nese. Foto: STOYAN NENOV / REUTERS

Dyrevelferdsloven sier klart at det ikke skal drives avl som gir hunder fysiske eller mentale problemer. Men loven håndheves ikke godt nok, mener Veterinær­foreningen.

Mattilsynet: Vanskelig å avdekke

Mattilsynet er også bekymret for avlen innenfor noen raser, men mener holdningsarbeid er den beste metoden, ikke straff:

– Tilsyn med alle oppdrettere vil være veldig krevende, både for å avdekke hvem som driver uetisk og å klare å gjennomføre tilsyn rent praktisk, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Veterinærforeningen mener at hundekjøpere selv må ta ansvar, ved å være mindre opptatt av hundenes utseende, og mer opptatt av helsen når de kjøper hund.

