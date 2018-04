– Det vil være svært skumle forhold de neste dagene. Vi fraråder alle å oppholde seg i skredterreng og utløpsområder for skred, samt holde seg unna alle bratte sider, sier snøskredvarslinga til NRK.

Til nå har det gått tørre skred, men ettersom det har startet å regne vil skredene være både større og tyngre. Vaktlederen kommer derfor med en sterk oppfordring til alle som skal ferdes i rasutsatte områder.

– Vi har rett og slett veldig dårlig snødekkeoppbygging i Nord-Norge, som gjør at det er større fare for snøskred, forteller vaktleder ved snøskredvarslinga, Emma Julseth Barfod.

Det mest alvorlige sørpeskredet i senere tid, skjedde da ei turgruppe på åtte personer i mai 2010 var på tur opp på Jamtfjelltind i Vefsn. Hele gruppa ble tatt av et sørpeskred, og fire av de totalt åtte personene mistet livet.

Mange deltok i letingen av personene som ble tatt av sørpeskredet i Vefsn. Siste person ble funnet to uker etter skredet gikk. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Våte snøskred

Det er meldt om fare for sørpeskred i hele landet, men i Nord-Norge er det et usedvanlig ustabilt snødekke.

Og går det først et vått skred kan de bli veldig store, forklarer vaktlederen. Dette er en typisk tid hvor de våte skredene kommer, når det starter å regne høyt oppe og snøen omdanner seg.

Sørpeskred består av en blanding av snø og vann som kan oppstå når snøen demmer opp bekker og elver, eller når store vannmengder bygges opp i snødekket.

Sørpeskredene er fulle av vann, de er derfor mye tyngre og ofte farligere enn «vanlige» tørre snøskred. Foto: Birger Meland / NRK

– Skredene blir derfor litt tyngre og går saktere, men det kan dra med seg svært mye masser på grunn av tyngden sin, sier Julseth Barfod i snøskredvarslinga.

Videre forklarer hun at det som er typisk for våte skred, er at de løsner av seg selv og trenger derfor ikke å utløses slik som tørre skred.

Svakere lag

– Det er veldig vanskelig å vite akkurat når våte skred går, sier hun.

En tommelfingerregel vaktlederen i snøskredvarslinga sier er at du kan gange høyden på et fjell med tre.

Det vil si, skal du ferdes ved en fjellside som er 100 meter høy, må du holde deg minimum 300 meter unna for å være helt trygg. For å være helt trygg bør du holde deg minimum 300 meter unna, for så langt kan faktisk skredene nå.

Dette bildet beskriver hvordan et såkalt sørpeskred oppstår, de er ekstra farlige fordi snøen fylles med vann. Foto: snoskred.no / NGI

– Dette gjelder spesielt nå når det er så ustabilt vær og snødekke, sier vaktleder Julseth Barfod.

Snøskredvarslinga holder derfor på å legge ut og lage prognoser for hvordan helga vil bli, og vil gå ut med hvordan de mener lørdag ser ut i ettermiddag.