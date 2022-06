Etter to år med pandemi kan vi endelig reise utenlands igjen – uten nevneverdige restriksjoner.

Men alle reisende har ført til store køer på flyplasser rundt om i Europa.

Årsaken? Kombinasjonen av lite personell etter koronaen og et stort trykk.

Ett av triksene for å minske kødannelse, er å bruke håndbagasje.

Da er du også sikker på å faktisk få bagasjen din hvis du har en mellomlanding på en av de hardest rammede flyplassene.

Tips til reisende Ekspandér faktaboks 1. Vær ekstra oppmerksom på all informasjon fra flyselskapet. Det kan også være lurt å laste ned appene til flyselskap og flyplass, som ofte gir god og oppdatert informasjon. 2. Om du kan, sjekk inn digitalt. Det sparer deg for ventetid. 3. Dersom du kan, print din egen bagasjelapp og lever bagasjen selv på bagdrop. Det sparer deg for ventetid. 4. Dersom du har boardingkort og håndbagasje, gå rett i sikkerhetskontrollen. 5. Før du står og skal legge ting i boksen i sikkerhetskontrollen er det lurt å tenke gjennom noen ting: Løse smågjenstander bør legges i jakke eller sekk, så du ikke glemmer dem.

iPad/PC må tas ut av sekk/veske.

Væske skal i egen gjennomsiktig pose.

Har du tatt en sjekk på: Klokke, belte, lommebok osv? Regler for sikkerhetskontrollen og flere tips kan leses hos Avinor.

Hva regnes som håndbagasje?

Ofte er det en liten koffert eller bag som du putter i hattehylla. I tillegg er det ofte lov med en håndbagasje som får plass under setet.

Målene varierer fra selskap til selskap. Det samme gjelder vekten. Sjekk med ditt flyselskap. Men som referanse, har Norwegian sagt at håndbagasjen ikke bør overskride 10 kg.

Journalist Synnøve på 5 ukers ferie med 8 kg håndbagasje i Malaysia og Indonesia. Hvit skjorte er for øvrig det smarteste plagget å ha med, og skåner solbrent hud. Foto: Privat

NRK har snakket med folk på gata som skal ut og reise, og samlet de beste tipsene for å pakke lett:

Ikke utsett «kleskrisa»

Det er enkelt å slenge alle finkjolene i bagasjen og utsette kleskrisa til du står på hotellrommet. Ikke gjør det.

Bestem deg på forhånd. Det gjelder også tilbehør som smykker, veske og belte.

Snakk med reisefølget om hva de skal ha på seg, sånn at du kan være sikker på at du ikke bommer på «kleskoden» (hvis du er opptatt av det).

To netter på konferanse med treningstøy får enkelt plass i en håndbagasje. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Bestem noen aktiviteter

I tillegg kan det være lurt å diskutere aktiviteter med de du reiser med. Hva skal dere gjøre på ferien? På den måten får du avklart om du trenger fem bikinier eller et par langermede gensere til kirkebesøk, museum eller kjøpesenter med aircondition.

PS: Det er lurt å reise i den største jakka, den tykkeste genseren og de tyngste skoene. Ofte er det kjølig på flyplasser.

Sjekk temperaturene

Det høres enkelt ut, men mange glemmer å sjekke temperaturen på kvelden. Sjekk også vindstyrken. Det kan være kjølig også i sydlige strøk når sola går ned. Eller kanskje blir det aldri kaldt og du kan droppe ekstra jeans?

Yoga på stranda i kveldssola? Sjekk temperaturene nøye. Foto: Dina Danielsen / NRK

Rull klærne

Den japanske rydde-eksperten Marie Kondo har introdusert mange Vestlige til sin spesielle rulleteknikk.

I stedet for å brette plaggene ...

...så ruller du dem sammen som en kompakt pølse.

Da tar klærne mindre plass og du unngår at de rynker seg i kofferten. Når du har rulla sammen klærne, kan du også legge dem i klesposer som du får kjøpt på reisebutikker. Da ar de enda mindre plass.

Dropp alle bøkene

Det som tar mye plass, har ofte en tendens til å veie en del.

Hvor mange bøker kommer du til å rekke over, sånn egentlig? Kan du eventuelt laste ned en lydbok-app?

Eller bruke et lesebrett?

En annen ting som ofte veier mye, er sko. Et par kule joggesko funker til det meste. Og et par plast-slippers veier lite (og er ofte noe du får kjøpt billig).

Hvis du er usikker på hvor mye bagasjen veier, bruk en bagasjevekt.

Ha væske over i små beholdere

Hvis du skal på en liten helgetur, trenger du faktisk ikke mer hudkrem og tannkrem enn du får skviset ned i et linseetui. Er du avhengig av parfyme kan du spørre om en prøve på taxfree.

Linseetui får du kjøpt rimelig på apoteket.

Eller kanskje du har en venn som bruker linser?

Du kan også få kjøpt små krukker som du kan fylle med både sjampo og solkrem.

Unngå «svette-plagg»

Løse skjorter, lin, bomull og viskose. Stoffkvalitet og hvor tettsittende plagget er, har en del å si for hvor ofte du kan bruke dem før svettelukta setter seg.

Hvite linplagg er alltid en god idé.

Prioriter plagg du kan bruke flere ganger, og som du vet at du ikke svetter ut med det samme.

Kjøp solkrem på stedet

Både tannkrem, sjampo og solkrem kan kjøpes på plass. Kjente merker finnes som regel i hele verden, og kan også kjøpes på taxfree. Du har nemlig lov til å ha med deg en taxfreepose i tillegg til håndbagasjen.

Del på solkrem med reisepartneren og bruk den opp på reisen! Du skal smøre mer og oftere enn du tror.

Skal du reise på ferie med håndbagasje? Nei... Har for mange ting som MÅ med 👪 Ja, kanskje det er mulig etter å ha lest disse tipsene? 🙌 Ja, det gjør jeg nesten alltid uansett 😊 Usikker 👀 Vis resultat

Hold av plass

Hvis du planlegger å shoppe på ferien, bør du ta høyde for det. Hvis du vet at du skal gå fjelltur, kan du ta med en ekstra veske eller sekk til dagsturer. Denne kan også brukes i nød, tilfelle du har shoppet litt for mye.

Og helt til slutt: Husk at den toppen du aldri bruker til vanlig, kommer du neppe til å bruke nå heller.