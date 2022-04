Lofoten vil innføre «bompenger» for turister

Hvert eneste år legger flere hundre tusen turister turen til Lofoten.

Men det er ikke bare positive aspekter når turistene inntar området.

Turstier tråkkes ned. Samtidig legges både avføring og søppel igjen på upassende plasser.

Det kan bli kostbart for en liten kommune.

Faktura som takk for besøket

En rekke ganger har forslaget om å la turistene ta deler av regningen kommet opp.

Den såkalte «turistskatten» ble på nytt aktualisert etter at regjeringen i Hurdalsplattformen tok til orde for å sette i gang pilotprosjekter.

– I Lofoten har vi jobbet lenge for å få på plass et slikt bidrag.

Det sier reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen, til NRK.

De vil gjerne være en del av pilotprosjektet til regjeringen, sammen med verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. Sistnevnte består av Geirangerfjorden og Nærøyfjord-området.

Deres forslag er blant annet å benytte skiltavlesningsteknologi på samtlige biler som kommer til regionen.

Som takk for besøket, får eieren av bilen en faktura i posten.

Line Renate Samuelsen er reiselivssjef i Destination Lofoten er klar på at det ikke er snakk om en turistskatt. Foto: John Inge Johansen / NRK

Pengene skal inn i et regionalt fond, som skal forvaltes lokalt og ha et eget styre med klare retningslinjer for å vurdere hva man kan bruke pengene til.

Men at dette er turistskatt, er ikke Samuelsen enig i.

– Vi mener ikke dette er en skatt. Du betaler for bruk av noe man utvikler, bygger og drifter. For at de som kommer hit skal ha det best mulig, og for å ivareta naturen her som er veldig sårbar.

Samuelsen påpeker at denne typen ordning er vanlig både i Europa og ellers i verden.

– Mange, blant annet noen bransjeorganisasjoner ønsker ikke at det her skal for eksempel bli en avgift på ei regning fra en overnattingsbedrift. Men vi har nå prøvd å snu på modellen, og prøver å belaste forbrukeren direkte gjennom betalingen.

Bedre at det rammer bedriftene

NHO Reiseliv er blant dem som tidligere har vært kritisk til «turistskatt». Spesielt hvis den rammer hoteller og restauranter.

– NHO Reiseliv er mer positiv til en skatt på forurensingsleddet, som biler og cruiseskip.

Kristin Krohn Devold er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Det sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun har følgende forslag til hvordan dette kan gjennomføres i praksis:

– En god løsning er å benytte seg av brukerbetaling på for eksempel parkering, for å finansiere fellesgoder som behov for flere parkeringsplasser, renovasjon og toaletter. Dette er løsninger som finnes i dag.

Men om Destinasjon Lofoten faktisk kan innføre «bompenger» for turister, er hun ikke sikker på.

– Det er samferdselsdepartementet og regjeringen som beslutter hva som er lovlig å legge avgift på, og som må svare på om det gis anledning til en slik løsning som Destination Lofoten skisserer.

Prioriterer arbeidet

Hos Nærings- og fiskeridepartementet jobber de nå med å finne ut hvem som skal få ta del i pilotprosjektet.

En rekke kommuner og destinasjoner har søkt om å få være først ut, blant andre Lofoten.

Men betalingsmodellene som er foreslått er komplekse. Dermed er det ikke bare å sette i gang utprøvingen.

– Departementet gjør nå vurderinger av hvilket arbeid som må gjøres i forkant av utvelgelse av en eller flere piloter. Arbeidet har høy prioritet, opplyser departementet til NRK.

Er en pilot

For noe av utfordringen ved bompenger for turister, er nettopp å sørge for at det er turistene som faktisk betaler dette.

– De som bor her og nødvendig trafikk skal ikke belastes et besøksbidrag. Det er et klart prinsipp for ordningen, sier Line Renate Samuelsen.

– Hva hvis man kommer med buss eller båt?

– Vi skal også i en modelleringsfase vurdere dette med billettering på transport, for å se på hvordan man også skal få disse besøkende med. Her skal vi finne løsninger, sier hun.

Uansett er Samuelsen klar på at turistene er villig til å betale.

For ved jevne mellomrom har de gjennomført gjesteundersøkelser.

Her har de spesifikt spurt turister om hvordan de ville stilt seg til å betale et besøksbidrag ved neste Lofoten-tur.

– Da var det rundt 60 prosent som sa de var for noe slikt og ønsket å betale, så lenge de visste at bidraget gikk til det skulle gå til.