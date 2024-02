– Vi har hatt større utfordringer med innføring av Helseplattformen enn planlagt. Samtidig mener vi ikke at det er et bedre alternativ å gå tilbake til gamle systemer for så å starte en ny anskaffelse for å få skiftet ut disse. Det vil være en prosess som vil ta 5 – 6 år og må gjennomføres etter det samme offentlige anskaffelsesreglement som Helseplattformen er anskaffet i henhold til, sier eierdirektør Ingvill Kvernmo i Helse Midt til NRK.

– Det er selvfølgelig mulig å stille nye krav til løsning, samtidig opplever vi at behovene for en ny løsning er de samme. Det er derfor ingen automatikk i at dette vil medføre et annet løsningsvalg. Det er heller ikke mulig «å bestemme» hvilken løsning man skal anskaffe i forhold til det offentlige anskaffelsesreglementet. Vi mener det er riktig fokus å få Helseplattformen til å fungere slik som tiltenkt for å sikre effekt av alt det arbeidet som er utført.

– Det kommer til å være store utfordringer innen helse framover, og vi tror at disse utfordringene løser sykehusene og kommunene best sammen. Den viktigste gevinsten med Helseplattformen er bedre samhandling internt i helsetjenesten for pasienten. Det å ha et felles plattform som sikrer informasjonsdeling og bedrer samhandlingen er kjernen i det vi skal få til gjennom Helseplattformen.

– Flere av kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen melder at de allerede begynner å se gevinster med å ta Helseplattformen i bruk, sier Ingvild Kvernmo.