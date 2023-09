– Jeg var den første som «kom ut» som gravid. Etter det rauset det inn med meldinger fra kollegaene mine om at de også var gravide, sier Ina Bergvik.

Hun er 24 uker på vei med sitt første barn. Og på jobben på sykehuset i Gravdal i Lofoten er hun i godt selskap.

Hele fem andre kollegaer – alle på medisinsk avdeling – går nå rundt med en liten en i magen.

– Det er ganske artig. Vi blir vår egen barselgruppe. Vi har laget ei gruppe på sosiale medier hvor det er både daglige spørsmål og oppdateringer, forteller Bergvik.

Hun har termin i midten av januar. Deretter venter kollegaene baby på rekke og rad.

– Det er fire som skal ha i februar og ei som venter barn i mars/april. Vi rekrutterer for fremtiden, sier Ina Bergvik.

Det var Lofotposten som omtalte saken først.

Det kan bli travelt på fødestuen på Gravdal når seks av sykehusets sykepleiere venter barn tidlig i 2024. Foto: Tommy Johansen

Helt tilfeldig

Hun forsikrer om at gravid-bølgen blant kollegaene er helt tilfeldig.

– Men vi kan si at en lykkelig arbeidsplass gjør at det går bra på hjemmebane, sier hun spøkefullt.

Bergvik forteller at både kollegaene og faste pasienter har fått med seg «babyboomen» på sykehuset.

– Det er ingen som ikke har fått det med seg. Folk syns det er veldig koselig, selv om det kan bli høyere belastning på de som blir igjen, fortsetter Bergvik.

– Hvordan har nyheten om at seks sykepleiere er gravide blitt tatt imot av ledelsen?

– De har synes at det har vært litt koselig selvfølgelig, selv om de sikkert har fått litt panikk i det stille, humrer Bergvik.

Smiler og river seg i håret samtidig

Når seks av sykepleierne på kort tid skal ut i fødselspermisjon på nyåret, betyr det at sykehuset må ha erstattere.

Avdelingsleder på medisinsk avdeling, Christian Haaker Haarberg, sier han kjente på blandede følelser da beskjedene om graviditetene kom på løpende bånd.

Først en stor glede over at de ansatte er gravide. Så kom tankene fort på utfordringen med å erstatte de som skal ut i permisjon.

– Man både smiler, men river seg i håret samtidig.

Nordlandssykehuset på Gravdal er det eneste i Lofoten og dekker de fire Lofot-kommunene Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes. Foto: Tommy Johansen

– Panikk i det stille blir nevnt ...

– Hehe, det stemmer litt, ja, sier han og legger til:

– Vi har snakket om at neste fagdagen vil omhandle prevensjonsundervisning.

Han dreier over til en litt mer alvorlig tone når han understreker at de gravide ikke skal føle på hverken skyld eller dårlig samvittighet over å ha blitt gravide.

– Det er ikke noe de skal styre eller tenke på i det hele tatt. Vi gjør det vi kan for å ta vare på de vi har, og så må vi se om vi klarer å lokke til oss noen, både på kort og lang sikt.

Må tenke nytt: Lokker med gratis flytting og pendlerbolig

Å rekruttere sykepleiere er i utgangspunktet ikke enkelt, og i distriktene er utfordringen enda større.

Derfor må de nå tenke nytt i Lofoten – og vil lokke tilflyttende sykepleiere med nye goder.

– Derfor vi tilbyr flyttegodtgjørelse, noe som ikke har vært vanlig ved Nordlandssykehuset tidligere.

Lofoten har i mange år vært en av de mest populære turistdestinasjonene i Norge. Nå vil lokalsykehuset i regionen lokke til seg sykepleiere som kan tenke seg et Lofoteventyr. Foto: Nusfjord Arctic Resort

Det går ut på at sykehuset dekker flyttekostnader opp til 35.000 kroner, mot en bindingstid på avdelingen i to år.

I tillegg tilbyr man pendlere med lang kjørevei gratis overnatting i en av boligene tilknyttet sykehuset.

– Vi må prøve å bruke noen virkemidler som tidligere ikke er utprøvd for å få tilflyttere til å prøve et lite Lofoteventyr.

– Hvis man ikke får erstattet disse, vil det gå ut over beredskapen i Gravdal?

– I utgangspunktet vil det ikke det. I verste fall må vi bruke vikarbyrå, men det er siste løsning. Vikarsykepleier er rundt dobbelt så dyr som en sykepleier i fast stilling. Så det tar seg dårlig ut.