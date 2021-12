Fabrikken ble kalt et stort skritt for menneskeheten – får 60 millioner i støtte

Sommeren 2020 la tidligere statsminister Erna Solberg ned grunnsteinen for en fabrikk som kan levere viktige bidrag for å bekjempe sykdommer. Også hos mennesker.

Hun brukte ikke små ord:

– Dette er et stort skritt for menneskeheten, sa Solberg under besøket.

Det som skjer i Lofoten for tiden kan nemlig bli et revolusjonerende bidrag inn mot legemiddelindustrien verden over.

I bygget som ACD Pharma bygger sammen med søsterselskapet STIM skal det skje nybrottsarbeid.

Selskapene bygger nå det som blir verdens største storskala bakteriofagfabrikk med legemiddelgodkjenning på Leknes i Vestvågøy kommune.

– Fabrikken vi bygger på Leknes blir den første i sitt slag i verden, sier driftssjef Simon Brink i ACD Pharma.

– Vi satser stort fordi vi ser et kjempepotensial i den teknologiske plattformen vi har bygget opp gjennom mange år med forskning og utvikling.

Hvorfor bakteriofager? Ekspandér faktaboks Bakteriofager er et virus som bekjemper bakterier, og som isolerer den bakterien vi vil kvitte oss med, og lar andre bakterier være.

Til sammenligning vil antibiotika gå til angrep på alle bakterier, også de gode og viktige bakteriene som vi trenger.

Når antibiotika går løs på alle bakterier kan det på sikt føre til at bakteriene blir multiresistente, og vi får antibiotikaresistens.

Forskerne håper å utvikle bakteriofager som kan behandle sykdommer uten at man utvikler resistens av dem.

Siden bakteriofager er noe som finnes i naturen kan man ikke ta patent på det, slik man kan med penicillin.

Dette romskiplignende viruset kan bli en viktig bidragsyter i kampen mot antibiotikaresistens, mener forskerne. Foto: Jonathan Heras/Equinox Graphics

Ordet bakteriofager gir kanskje ikke så mye mening, men kan forklares ganske enkelt.

Bakteriofager er et virus som dreper bakterier. Og det som nå begeistrer legemiddelindustrien, er at det kan hjelpe oss å få ned bruken av antibiotika.

Dermed kan det også motkjempe antibiotikaresistens, og erstatte penicillin.

Når vi bruker antibiotika mot en bakterie, klarer ikke antibiotikumet å isolere den ene bakterien vi vil bli kvitt. Det går løs på alt, også de snille og viktige bakteriene.

Det er her bakteriofagene kommer inn i bildet.

De går kun etter den bakterien som fremkaller sykdommen.

Og det kan virke som timingen er god for ACD Pharma. Norge bør nemlig ta en verdensledende rolle i arbeidet mot antibiotikaresistens, mener forskere som i april i år leverte en rapport til daværende statsminister Erna Solberg.

Bakteriofager er virus som dreper bakterier uten å skape de samme problemene som antibiotika. De kan bli et effektivt, naturlig og miljøvennlig alternativ. Rapport fra en tverrfaglig arbeidsgruppe

Antibiotikaresistens har blitt en av de største truslene mot folkehelsen de siste tiårene. Dette er ventet å være den viktigste dødsårsaken innen 2050.

Rundt 33.000 mennesker dør bare i Europa hvert år. I 2018 døde 70 mennesker i Norge som følge av antibiotikaresistens.

Det haster med andre ord å finne et alternativ.

Derfor ber forskerne Norge tar ansvaret for forsking på bakteriofager, og for å finne alternativ til antibiotikumet vi bruker i dag.

Les også: Undersøker bakterieutbrudd ved tre sykehus i Helse Nord

– Et skrikende behov

Professor i mikrobiologi og leder for mikrobiologi og smittevern på Universitetssykehuset Nord-Norge, Gunnar Skov Simonsen, var en del av arbeidsgruppen.

– Resistens omfatter mange ulike typer bakterier. For noen vil bakteriofager være nyttige, for andre er vaksinasjon bedre. Vi må utvikle mange verktøy, sa han til NRK i april.

Ideen om å bruke bakteriofager er over hundre år gammel. Likevel er det lite forsking på effekten av bakteriofager mot vanlig antibiotika. Dette mener arbeidsgruppen det haster å gjøre noe med.

– I Norge har vi klart oss rimelig bra, men dersom vi ser verden under ett, er det et skrikende behov for å få plass nye strategier mot resistente bakterier.

60 millioner fra Innovasjon Norge

Jim Roger Nordly er administrerende direktør i ACD Pharma. Han forteller litt om hva målsettingen er.

– Det at vi kan gå inn å behandle sykdommer som man ikke lenger klarer å behandle med antibiotika, er den ene delen.

– Den andre delen er å kunne gå inn på områder hvor man i dag bruker mye antibiotika, og erstatte det med bakteriofager, så man har antibiotikumet i bakhånd dersom man skulle trenge den.

Kontordelen av bygget skal stå ferdig til våren, mens produksjonsdelen blir ferdig i 2023. Totalt koster utbyggingen rundt 500 millioner kroner.

Også Innovasjon Norge ser ut til å ha tro på prosjektet. De går inn med 60 millioner kroner.

– Bioteknologi og helse er områder med stort potensial både nasjonalt og internasjonalt. Dette er muligheter som ACD Pharma nå realiserer gjennom satsingen på ny fabrikk, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge i en pressemelding.

– En av hovedoppgavene til Innovasjon Norge er nettopp å bidra til utvikling og arbeidsplasser over hele landet. Dette er et eksempel på det, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.