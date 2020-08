Lofoten kan bli verdensledende i kampen mot antibiotikaresistens

Det som skjer i Lofoten for tida kan bli et revolusjonerende bidrag inn mot legemiddelindustrien verden over.

Fredag var NHO, Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord-Norge, for å nevne noen, til stede i Vestvågøy, der statsminister Erna Solberg la ned grunnsteinen for bygging av en ny fabrikk.

STIMs nye fabrikk skal bli den første i verden som produserer bakteriofager.

Ordet gir kanskje ikke så mye mening, men kan forklares ganske enkelt.

Bakteriofager er et virus som dreper bakterier. Og det som nå begeistrer legemiddelindustrien, er at det kan hjelpe oss å få ned bruken av antibiotika.

Dermed kan det også motkjempe antibiotikaresistens, og erstatte penicillin.

– Dette er et stort skritt for menneskeheten, sa Solberg under besøket.

Mange var samlet da statsminister Erna Solberg besøkte Leknes, der det drives banebrytende forskning på en mulig erstatter til antibiotika. Foto: John Inge Johansen / NRK

Slik fungerer det

Når vi bruker antibiotika mot en bakterie, klarer ikke antibiotikumet å isolere den ene bakterien vi vil bli kvitt. Det går løs på alt, også de snille og viktige bakteriene.

Det er her bakteriofagene kommer inn i bildet, forklarer administrerende direktør i STIM AS, Jim Roger Nordly.

– De går kun etter den bakterien som fremkaller sykdommen, sier Nordly.

Siden bakteriofager er noe som finnes i naturen, kan man ikke ta patent på det, slik man kan med penicillin.

44 ansatte og mange hundre millioner kroner

Til tross for den nye satsingen, er kunnskapen om bakteriofager over hundre år gammel. Utviklingen skjedde allerede tidlig på 1940-tallet.

Men kort tid etter havnet denne forskningen i skyggen av noe annet banebrytende. Nemlig penicillin.

Da Nordly tilfeldigvis møtte to forskere fra miljøet som var med på denne utviklinga, slet han med impulskontrollen, forteller han.

– Iveren var stor. Jeg synes dette var kjempespennende. Vi heiv oss i gang, og ansatte forskere som kunne fortsette med dette arbeidet.

Diskusjoner mellom Erna Solberg, representanter fra legemiddelindustrien, Helse Nord, UiT og STIM. Foto: John Inge Johansen / NRK

Formålet er først og fremst å teste dette innenfor havbruk, slik at det kan brukes mindre antibiotika i oppdrettsnæringa.

Etter hvert er planen at dette skal kunne brukes på mennesker også. Nordly sier de har store planer.

– Når fabrikken er oppe og går skal vi være 44 ansatte på forsknings- og produksjonssiden. Det er mange hundre millioner kroner som skal investeres. Så jeg håper vi kan tjene penger på det, hvis ikke har jeg gjort tidenes bommert.

– Norge skal og bør være ledende

Solberg mener det er på sin plass at Norge har en aktiv rolle i denne typen forskning og utvikling.

– Norge er veldig god på havforskning og fiskeriressurser, og vi har den laveste antibiotikabruken i verden når det gjelder oppdrett. Dette er en fremtid for Norge.

Og det er også ambisjonen til Nordly.

– Vi skal være fremst. Vi skal være de som klarer å dyrke disse bakteriofagene både først og raskest. Vi skal være de som klarer å isolere akkurat de bakteriofagene som kan behandle sykdom man ikke utvikler resistens av.

For mindre antibiotikabruk, betyr også mindre multiresistente bakterier.

Selv om Norge ikke er verstingen når det kommer til antibiotikabruk, er det fremdeles et mål å redusere bruken.